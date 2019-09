Autor Matthias Höllings (links) und Buchhändler Horst Baraczewski in einer freien Interpretation des berühmten Zebrastreifen-Covers des Beat- les-Albums „Abbey Road“ . (Karsten Klama)

Der 26. September gehört zu den Daten, die jeder Fan der Beatles wohl selbst dann parat hätte, würde man ihn aus dem Tiefschlaf reißen. Am 26. September 1969 erschien nämlich zeitgleich in Großbritannien und Deutschland „Abbey Road“, ihr elftes reguläres Album – und auch das letzte, das die Fab Four gemeinsam herausbrachten. Nur wenige Wochen zuvor, im Juli 1969, war Matthias Höllings, Autor und sowohl passionierter Kenner wie Liebhaber der Beatles, zusammen mit seinem Freund Eddie aus der damaligen Heimat Ostfriesland nach London gereist, um sich dort auf die Spuren der Band zu begeben.

Was den damals gerade 18-jährigen Jungs auf dieser Reise widerfuhr und warum sie ihr Glück vor dem Büro der Beatles versuchten, anstatt zum Aufnahmestudio an der Abbey Road zu fahren, diese Geschichte hat der ehemalige Sprecher der ÖVB-Arena im ersten seiner „64er“-Bände aufgeschrieben. Am Donnerstag, es ist der 26. September, ab 19.30 Uhr, wird er daraus in der Buchhandlung Geist vorlesen, zu Ehren der 50 Jahre, die es das Album „Abbey Road“ mit dem mythenumrankten Zebrastreifen-Cover dann gibt. Höllings bestreitet die Lesung aber nicht alleine: In Horst

Baraczewski, dem Leiter der Buchhandlung Geist, hat er, was die Zuneigung zu den Beat-

les und ihrer Musik angeht, eine verwandte Seele gefunden, zusammen entwickelten sie die Idee für diesen Abend.

Riesige Beatles-Sammlung

Höllings hat extra ein Lager angemietet, um seine riesige Beatles-Sammlung darin unterzubringen. Baraczewski, Hobbymusiker und Gitarren-Sammler, in dessen riesiger Sammlung sich unter anderem eine Kopie des berühmten „Beatles-Basses“ befindet, sagt: „Die Beatles sind einfach eine große Liebe. Ihre Lieder haben trotz all der Jahre nicht viel Staub angesetzt.“ Kennengelernt hatten sich beide durch eine flapsige Mail im vergangenen Jahr, in der sich Baraczewski bei Höllings erkundigte, warum dieser denn seine Bücher nicht auch bei Geist anbieten würde. „Wir haben dann schnell festgestellt, dass wir uns auf Augenhöhe befinden, was unseren Musikgeschmack angeht“, sagt Höllings, „und haben gesagt: ,Ach, eigentlich könnten wir doch mal einen Beatles-Abend veranstalten.‘“ Zur Auswahl stand auch noch der 8. August als Tag der legendären Cover-Aufnahme; sie entschieden sich aber für den Tag der Veröffentlichung des Albums. Das Foto der vier auf dem Zebrastreifen wird natürlich trotzdem Thema sein: Nicht zuletzt wegen all der Verschwörungstheorien, die sich um Paul McCartneys angeblichen Tod ranken, der durch diverse auf dem Bild versteckte Botschaften belegt sein soll. Zudem gibt es eine hübsche Sammlung mit Videoschnipseln von Covern des berühmten Covers.

Höllings wird lesen, Baraczewski über die Umstände, unter denen die zu diesem Zeitpunkt künstlerisch schon längst nicht mehr auf einer Linie liegenden Beatles an ihrer „Abbey Road“ arbeiteten, referieren. „Wir wollen aber an diesem Abend keine Oberlehrer sein“, sagt Baraczewski. „Der Abend soll einfach Spaß machen. So, wie man nostalgisch in alten Fotoalben blättert.“ „Das Publikum wird ja auch Erinnerungen an die Zeit haben“, ergänzt Höllings, „und darf auch gerne erzählen. Wir betrachten die Lesung als Versuchslabor.“ Der Eintritt ist übrigens frei.