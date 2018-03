Alle geben sich Mühe, damit alles perfekt schmeckt und aussieht. Vor allem Fatima (mitte), die sich die aufwendigen Rezepte schon zu Hause gut überlegt. (Daniel Chatard)

Naseim* schaut nachdenklich auf den Zettel mit arabischen Schriftzeichen. Er geht den Gang im türkischen Supermarkt auf und ab. Aus Regalen und Gemüsekästen ragen Auberginen, Chilisorten, Salate und Tomaten heraus. Der 55-jährige Syrer mit Schnurrbart und schwarzer Jacke sieht noch unschlüssig aus, berät sich mit seiner Ehefrau Fatema. „Heute Nachmittag wird hauptsächlich syrisch gekocht“, sagt Friederike Ahlers, die die Veranstaltung „Über den Tellerrand kochen“ in Bremerhaven mitorganisiert. Fatema könne das sehr gut, sagt eine weitere Veranstalterin und deutet auf die Frau mit dem blauen Kopftuch.

Seit 2016 treffen sich Einheimische und Geflüchtete im Klimahaus, um zusammen zu kochen. Davor wird gemeinsam eingekauft. Bei etwa zehn Köchen und Köchinnen und dreißig Gästen wird der Einkauf im kleinen Supermarkt zur logistischen Herausforderung. Immer mehr Teilnehmer kommen an. Ein junger Mann hält triumphierend eine Zitrone in der Hand, ein anderer ein Bündel Petersilie. Die Einkaufswagen vermehren sich und bilden langsam eine Reihe. Nach einer halben Stunde ist es soweit: Der kleine Konvoi bewegt sich in Richtung Kasse.

In der Wartezeit wird auf Deutsch, Türkisch und Arabisch geplaudert. Adnan Kassoumeh kündigt an, dass er Fatta zubereiten wird. „Brot, Hummus und Tahina“, nennt er als Hauptzutaten. Kassoumeh ist aus Syrien geflüchtet. Er sei vor etwa zweieinhalb Jahren mit dem Boot über Griechenland gekommen, erzählt er auf Englisch. Der dunkelhaarige Mann in Lederjacke lächelt oft, wenn er über das Leben vor dem Krieg spricht. Damals habe er als Busfahrer gearbeitet. Seine Familie sei noch in Syrien, fügt er nachdenklich hinzu.

Bei der Veranstaltung werden nicht nur Rezepte, sondern auch Lebensgeschichten ausgetauscht. So lernen die Teilnehmer, dass die Nordirakerin Wasila bald eine Ausbildung als Optikerin anfangen wird. Ein besonderer Erfolg, da die 23-Jährige ohne Alphabetisierung vor etwa zwei Jahren nach Deutschland kam. Mittlerweile kann die junge Frau auf Deutsch lesen und schreiben. „Hier hatte ich die Möglichkeit, etwas aus mir zu machen“, sagt sie.

In dem Raum der Frosta-Kochschule wird der Einkauf auf den Tisch gestellt: Kartoffeln, Weinblätter, rote und gelbe Gewürze, Ein-Kilo-Joghurtbecher. Fatema dirigiert die Aufstellung der Zutaten. Die Köche verteilen sich auf die Tische. „Mustafa ist unser Spezialist für Süßigkeiten“, sagt eine Organisatorin. Der junge Syrer rührt den Teig für die Kunafah, eine Süßspeise aus Mozzarella und Teigfäden aus Zucker und Mehl.

Zwei Männer verarbeiten die Mischung mit einer Maschine zu kleinen Fäden. Dabei diskutieren sie anscheinend über die richtige Verteilung vom Käse auf den Kuchenboden. Ein Geruch von geschmolzener Butter und Sandkuchen, geröstetem Fladenbrot und frisch geschnittener Petersilie breitet sich im Raum aus. Ein Kleinkind rennt zwischen den Tischen herum. Mithilfe von zwei Auflaufformen dreht einer der Köche den Kuchen auf nahezu akrobatische Weise um.

Kontakte knüpfen

Am Tisch nebenan probieren Naseim und ein junger Mann eine süße Soße aus, die sie als zusätzliche Nachspeise zubereiten. Sie nicken zufrieden. Doch nicht nur die Geflüchteten bereiten das Abendessen zu: Zwei deutsche Männer sitzen etwas weiter und zupfen Minzblätter von den Stängeln. Die Veranstaltung sei ein Experiment gewesen, erzählt Organisatorin Ahlers.“Es war am Anfang völlig unklar, ob es überhaupt funktioniert.“ In anderen Städten besteht die Initiative schon seit 2013. Das Experiment ist dann auch in Bremerhaven zum regelmäßigen Termin geworden.

Das Schöne sei für viele Teilnehmer nicht nur das Essen, sondern auch die Kontakte, die sie dabei knüpfen, sagt Ahlers. „Viele Geschichten von Geflüchteten kennt man sonst nur aus der Zeitung.“ Wie die Geschichte der 24-jährigen Frau aus Nordirak, die gerade einer Gruppe von Frauen beim Füllen der Weinblätter hilft. Sie möchte anonym bleiben. Nachdem ihr Vater beim Daesch-Angriff entführt und ermordet wurde, flüchtete sie mit ihrer Familie vor etwa zwei Jahren über die Balkanroute. Auf dem Weg durch Serbien und Ungarn sei sie von ihren Familienmitgliedern getrennt worden. „Die Sim-Karten funktionierten nicht, ich konnte sie nicht erreichen.“ Erst in Wien traf sie ihre Familie wieder.

Nach etwa viereinhalb Stunden ist es soweit: Um 19.45 Uhr wird das Buffet eröffnet. Fatema und Naseim bringen Ouzis – gefüllte Blätterteigbällchen mit Reis, Erbsen und Fleisch – und Schawarma auf den Tisch. Jetzt dürfen auch die Köche das Ergebnis ihrer Mühe genießen.

*Nachnamen auf Wunsch der Interviewten zum Teil nicht angegeben.