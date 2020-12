Pflegende Angehörige sind an der Grenze zur Überforderung, besonders während der Corona-Pandemie. (Oliver Berg / dpa)

Dass die Zahl Pflegebedürftiger in Bremen und der ganzen Republik hoch ist wie nie, hängt vor allem mit der Verschiebung der Parameter zusammen: Wer nach dem alten Definitionsmuster von vor drei Jahren keine Chance hatte, die erste von drei Pflegestufen zugestanden zu bekommen, erhält nun leichter Hilfe: Das differenziertere Modell der Pflegegrade eins bis fünf macht’s möglich. Und das ist gut so. Gut auch, dass so mehr alte Menschen weiter zu Hause wohnen und versorgt werden können.

Nicht gut ist, dass viele Alte trotzdem viel allein sind – auch weil es wegen der Corona-Pandemie beispielsweise sehr viel weniger Angebote zur Tagespflege gibt. Noch einsamer fühlen sich offenbar viele pflegende Angehörige, deren Zahl ebenfalls steigt. Laut Erfahrungsbericht sind sie isoliert und an der Grenze zur Überforderung. Das ist schlecht. Wenn mehr als die Hälfte bei einer Umfrage angibt, ihr Gesundheitszustand habe gelitten, sollte das ein Alarmsignal sein. Und Anlass, sich mehr um die zu sorgen, die sich um ihre Angehörigen kümmern.