Noch ein Bremer Loch – für den Ginkgo an Unser Lieben Frauen. (Frank Thomas Koch)

Ein Ginkgo biloba ersetzt die zerstörte Platane hinter der Kirche Unser Lieben Frauen. Die Pflanzgrube ist schon vorbereitet. Voraussichtlich in der dritten Märzwoche werde der Umweltbetrieb Bremen (UBB) den Baum setzen, kündigt Sprecherin Kerstin Doty an. „Bitte keinen Ginkgo!“, schoss es Kerstin Hartmann durch den Kopf, als sie im WESER-KURIER von den Plänen las. Während Eichen bis zu 500 Arten Unterschlupf böten, wie in der Baumschutzfibel des Umweltsenators erläutert wird, sei der Ginkgo für Insekten weitestgehend uninteressant. Kerstin Doty verteidigt die Wahl: „An diesem besonderen Ort wollten wir einen Baum mit einer besonderen Symbolik pflanzen.“ Der Baum sei „klimaresistent und darüber hinaus einfach schön“, er füge sich dort schon „allein aus ästhetischen Gründen wunderbar ein“.

Bei der Auswahl der Straßenbaumbepflanzung spiele das sich verändernde Stadtklima eine Rolle, sagt Kerstin Doty. Geeignete „Klimabäume“ würden mit dem Ziel, „eine möglichst große Vielfalt“ abzubilden und im fachlichen Austausch mit der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz ausgewählt. Das Gremium erklärt den Ginkgo biloba, auch Fächerbaum, auf seiner Straßenbaumliste für „gut geeignet“, weil er „anspruchslos, stadtklimafest, frei von Schädlingen“ sei. Zu den klimaresistenten Bäumen, die der Umweltbetrieb in den vergangenen 15 Jahren „im Straßenraum erprobt“ hat, zählen nach Angaben von Kerstin Doty neben dem Ginkgo der Dreispitz-Ahorn, die Purpurerle, die Manna-Esche, die Rot-Esche, die Säulen-Gleditschie, der Amerikanische Amberbaum, die Kobushi-Magnolie, die europäische Hopfenbuche, die Silberlinde, die Lobel-Ulme und die Ungarische Eiche „Trump“. Auch die rund 30 Jahre alte Platane auf dem Kirchhof, die zerstört wurde, als bei einem Sturm ein Baugerüst umstürzte, war ein Import – die Baumart stammt aus Südeuropa. Als einziges heimisches Gehölz steht die Säulen-Hainbuche auf der Liste.

Dietmar Zacharias sieht darin kein Problem. Der Professor für angewandte und ökologische Botanik an der Hochschule Bremen geht davon aus, dass im Prinzip alle Bäume „im engsten urbanen Raum“ ähnliche Probleme haben – auch wenn sie unterschiedlich gut damit zurechtkommen: wenig Boden, große Wärme, starke Trockenheit. Bäume reagierten durchaus individuell: „Die eine Stieleiche verträgt es, die andere nicht. Es gibt Menschen, die liegen in der heißesten Sonne am Osterdeich und finden es gut, und andere denken: Ich sterbe“, sagt der Biologe und hat noch einen Mensch-Baum-Vergleich parat: „Jüngere Bäume passen sich eher an als ältere, die mögen es nicht, wenn sich die Bedingungen ändern.“ Und da ist vom sprichwörtlichen Verpflanzen noch keine Rede.

Dass häufig exotische Gehölze gewählt werden, obwohl viele von ihnen nicht eben zur sogenannten Biodiversität beitragen, hält Dietmar Zacharias nicht für ein Problem: „Das hat ja kulturelle Hintergründe – Pflanzen aus anderen Regionen sind ja oft schön und interessant anzusehen. Man könnte zum Beispiel auch einen Feldahorn da hinstellen, der übrigens gar nicht so unähnlich ist. In der Masse, in der städtischen Peripherie, sind heimische Gehölze wichtig für Insekten, nicht zuletzt die Bienen. Aber an exponierter Stelle ist es auch legitim, kulturell besondere Arten zu zeigen.“ Immerhin habe der Ginkgo als ausgestorben gegolten, bis er im vorletzten Jahrhundert in China wiederentdeckt worden sei. „Bis dahin kannte man ihn nur als Versteinerung, jetzt spricht man von einem lebenden Fossil.“

Am Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt seien Amberbäume gepflanzt worden. „Die haben eine tolle Herbstfärbung“, sagt der Professor. Für ihn ist klar, dass eine Pflanze „auch ein Element der Gestaltung“ und der sogenannte Straßenbaum im Kulturraum bloßes „Funktionsgrün“ ist, egal, wo er herkommt. Ein urbanes Problem gibt es allerdings: „Wenn der Boden voll ist mit Leitungen und Baumaterial, wird‘s eng. Da ist die Frage, wie kriegen wir überhaupt Erde unter den Baum?“

„Dass so oft erzählt wird, heimische Baumarten könnten das Klima nicht mehr ab“, kann Dietmar Zacharias nicht nachvollziehen. „Das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Heimische Bäume haben großes Potenzial für jetzt und die nächsten 100 Jahre.“ Der Ginkgo biloba, den der Umweltbetrieb für 2300 Euro gekauft hat, könnte 3000 Jahre alt werden. Seine theoretische Lebenserwartung macht den Fächerbaum im Fernen Osten zum Symbol für Lebenskraft. Kerstin Doty vermutet aber, dass „einem Stadtbaum dieses Alter wohl nicht beschieden sein wird“.

Kerstin Hartmann hat dennoch ihre Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war, wenn sie an ihren Heimatort außerhalb von Bremen denkt. „Ich bin in einer Straße aufgewachsen, die nach der Fällung von Kopfweiden mit Ginkgos bepflanzt worden ist. In den ersten 25 Jahren behielten sie eine große Ähnlichkeit mit Fernsehantennen.“ Der Baum auf dem Liebfrauenkirchhof dürfte deutlich besser aussehen: Der Ginkgo aus einer Baumschule bei Bad Zwischenahn wird zwar auch langsam wachsen, ist aber laut Kerstin Doty immerhin schon 15 Jahre alt und bei einem Stammumfang von rund 70 Zentimetern bereits gut neun Meter hoch.