Im Haus des Reichs am Rudolf-Hilferding-Platz 1, Dienstsitz von Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne), ist auch das Finanzamt beheimatet. (Christina Kuhaupt)

Steuererklärung – ein Wort, das bei vielen nicht unbedingt Begeisterung auslöst. Am Rudolf-Hilferding-Platz 1 sind zuletzt aber, so erzählt es Stefan Miska, Bürgerbeauftragter für die Bremer Finanzämter, einige geradezu begeisterte Dankesschreiben eingegangen. Die Absender: Bremer Rentner. Ein Teil von ihnen profitiert von einem Experiment, das die Hansestadt seit einiger Zeit zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg ausprobiert. Dabei handelt es sich um eine Steuererklärung, die zwar nicht ganz wie einst von Friedrich Merz gefordert auf einen Bierdeckel passt, aber doch exakt auf ein DIN-A-4-Blatt.

Zwei Seiten sind es, inklusive Unterschrift insgesamt 32 Zeilen zum Ausfüllen – knapp die Hälfte davon machen die Kästchen für Name und Anschrift der Steuerpflichtigen und die Bankverbindung aus. Nutzen können das vereinfachte Formular laut Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) alle steuerpflichtigen Rentner, die außer ihren Renten und Pensionen keine größeren weiteren Einnahmen haben, etwa durch vermietetes Eigentum. „Der Ansatz ist, dass wir alle Daten, die bei uns schon digital vorhanden sind, nicht noch einmal abfragen“, erklärt Strehl. Also etwa Angaben der Kranken- und Rentenversicherungen sowie die Lohnsteuerbescheinigungen. „Das ist sowohl für die Rentner als auch für uns eine Erleichterung.“

Gestartet ist die, wie sie offiziell heißt, vereinfachte „Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften“ im Jahr 2018. Damals nahmen an dem als Pilotprojekt gestarteten Versuch 84 Rentnerinnen und Rentner teil, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 841. „Das Potenzial ist aber noch größer“, sagt Miska, „Stand heute könnten rund 3800 Senioren teilnehmen, und die Tendenz steigt. Bislang haben wir nur positive Reaktionen erhalten, das geht auch den anderen Bundesländern so.“

Die Idee, es den Älteren einfacher zu machen, geht zurück auf Erfahrungen mit einem Pilotprojekt aus Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2017 für Rentner, die in Deutschland gearbeitet haben, aber inzwischen im Ausland leben. Anfang 2019 schlossen sich Bremen und die anderen Länder zu einer Arbeitsgruppe zusammen, um die Vordrucke zu entwickeln. Unterstützt wird das Projekt vom Bundesfinanzministerium. „Wir werden voraussichtlich im Sommer der Konferenz der Finanzminister von unseren Erfahrungen berichten“, sagt Strehl. Dann müsse man sehen, ob sich das Konzept auf ganz Deutschland ausweiten ließe. In Niedersachsen hatte die FDP-Fraktion im Jahr 2019 eine Teilnahme an dem Projekt angeregt, war mit dem Vorschlag aber gescheitert.

Die vereinfachten Vordrucke gibt es in den Bremer Finanzämtern oder zum Download über die Homepage des Bundesfinanzministeriums. Abgegeben werden kann die Zwei-Seiten-Erklärung nur in Papierform, die eingetragenen Werte pflegen dann die Steuerfachleute ins System ein. Für Rentner gilt übrigens genau wie für alle anderen, die ihre Erklärung ohne Mitwirkung von Steuerberatern verfassen, der 31. Juli als allgemeine Frist. Laut Miska machen sich in den Wochen zuvor ein Teil der Rentner dann persönlich auf den Weg zum Finanzamt. „Viele schätzen das Gespräch mit unseren Kolleginnen und Kollegen“, sagt der Bürgerbeauftragte.

Zur Sache

Steuerpflicht für Rentner

Etwa fünf Millionen Rentnerinnen und Rentner, Pensionärinnen und Pensionäre waren im Jahr 2019 laut Angaben des Bundesfinanzministeriums in Deutschland steuerpflichtig, hatten also durch den steuerpflichtigen Anteil ihrer Jahresbruttorente Einnahmen, die höher sind als der Grundfreibetrag. Im Jahr 2021 liegt dieser für Alleinstehende bei 9744 Euro, für Verheiratete bei 19.488 Euro. Wie hoch der steuerfreie Anteil der Rente ist, hängt maßgeblich vom Jahr ab, in dem die Rente beginnt. Ab 2044 wird die Besteuerung bei 100 Prozent liegen. Denjenigen, die in diesem Jahr in Rente gehen, steht ein Freibetrag von 19 Prozent zu, in den kommenden Jahren verringert er sich jeweils um ein Prozent.