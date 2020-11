Unter anderem eine Waschmaschine wünscht sich die Mutter. (Christin Klose/dpa)

In diesem Jahr wird der kleine Junge noch nicht wissen, dass es am 24. Dezember in den meisten Familien hierzulande Geschenke gibt. Er ist dann gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Aber seine Mutter hat in seinem Namen einiges auf einer Wunschliste zusammengetragen, das ihr und dem Kleinen das Leben erleichtern und verschönern würde. Die Bremerin hat sich damit an die Spendenaktion Weihnachtshilfe des WESER-­KURIER gewandt und soll nun unterstützt werden.

Die junge Frau (der Name ist der Redaktion bekannt) hat ein paar sehr schwierige Jahre in der Beziehung mit dem Vater ihres Sohnes hinter sich, wie sie berichtet. In den letzten beiden Jahren habe er sie emotional und körperlich gequält, erinnert sie sich an die schwere Zeit. In dieser Situation wurde sie dann schwanger und brachte im vergangenen Jahr den kleinen Jungen zur Welt. Nun lebt sie als Alleinerziehende mit dem Kind und möchte lernen, in der neuen, noch immer ungewohnten Situation zurechtzukommen.

Froh ist die Bremerin über den Beistand der Familienhilfe der Caritas. Die Familienhelferin hilft ihr durch die Monate in Angst und materieller Not und unterstützt zudem ihren Antrag auf Weihnachtshilfe. Vor allem die letzten beiden Jahre ihrer Beziehung seien von Gewalt geprägt gewesen, schildert sie die Zeit mit dem Vater ihres Sohnes.

Die Wünsche der alleinerziehenden Mutter sind nun ausgerichtet auf die Bedürfnisse des kleinen Jungen, deshalb möchte sie Ersatz für die kaputte Waschmaschine. Gern würde sie für ihn auch ein paar Spielsachen besorgen, mit denen er schon etwas anfangen kann. „Vielleicht gibt es ja ein Bobbycar“, überlegt sie. Doch auch ein kleines Kinderfahrrad und ein passender Helm, mit dem ihr Kleiner dann im kommenden Sommer loslegen könnte, würden sie zu Weihnachten glücklich machen.

Weitere Informationen

Wer helfen möchte, kann Spenden für die ­„Aktion Weihnachtshilfe“ auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder online über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal. Jede noch so kleine Zuwendung ist willkommen.