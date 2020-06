Joschka Dreher ist der Bremer Botschafter des Bündnisses Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. (Christina Kuhaupt)

"Der Krieg, der alle Kriege beenden soll“, so hat der damalige amerikanische Präsident Woodrow Wilson den Ersten Weltkrieg einst bezeichnet. Doch auf das Leid des Ersten Weltkrieges folgte ein noch viel größeres: der Zweite Weltkrieg mit seinen geschätzten 56 Millionen Toten, unfassbaren Grausamkeiten sowie dem Einsatz der bis dato größten Massenvernichtungswaffe aller Zeiten – der Atombombe.

In Zeiten von Terroranschlägen oder Flüchtlingsdramen wird leicht vergessen, dass auch heute noch neun Staaten über insgesamt 15 000 Atomwaffen verfügen. Fast 4000 davon sind sofort einsatzfähig, berichtet die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die 2017 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Auch in Bremen ist das globale Bündnis aktiv: Joschka Dreher ist ICAN-Botschafter für die Hansestadt und setzt sich damit aktiv für die Abschaffung von Atomwaffen ein.

„ICAN ist ein dezentrales Netzwerk, und in verschiedenen Bundesländern gibt es Botschafter wie mich“, sagt Dreher. Als Botschafter organisiert er Kinoabende, Diskussionsrunden oder auch Ausstellungen wie etwa im vergangenen Jahr in Oldenburg, als er mit einer anderen Botschafterin die Wanderausstellung „Die Würde des Lebens beschützen – Für eine Welt ohne Atomwaffen“ eröffnet hat.

Demonstrationen gehören ebenfalls zu Drehers Programm. In Büchel in der Eifel etwa demonstrierte er im vergangenen Jahr gegen die dort stationierten Atomwaffen. Laut „Spiegel“ lagern dort 20 Atomwaffen mit einer Sprengkraft von etwa 50 Kilotonnen. Zum Vergleich: Die Hiroshimabombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatte weniger als 15 Kilotonnen.

Ursprünglich kommt Dreher aus Friedrichshafen am Bodensee. Für einen Ferienjob, so erzählt der heute 23-Jährige, habe er in einer Zahnradfabrik gearbeitet, in der auch Getriebe für Panzer produziert worden seien. Als er dann des Studiums wegen nach Bremen gezogen ist, sei ihm aufgefallen, „dass ich von Rüstungsstadt zu Rüstungsstadt gezogen bin.“ Atomwaffen könnten nun einmal die meisten Menschen töten. „Wenn man sich vorstellt, wie viele Leute durch eine einzige Waffe sterben können, dann meine ich, dass es lohnenswert ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen“, sagt der ICAN-Botschafter.

Die atomwaffenfreie Welt sei mitnichten ein Selbstläufer, daher brauche es Menschen, die sich engagierten, sagt der 23-Jährige. „Wir wollen auch jüngere Menschen gewinnen", sagt Dreher. Die bestehenden Friedensinitiativen seien ja eher von den Achtzigerjahren geprägt. Er meine das nicht despektierlich, fügt Dreher an, schließlich seien die Ziele von damals auch die Ziele von heute. In Bremen gibt es laut Dreher derzeit drei ICAN-Botschafter, sie alle studieren demnach Internationales Politikmanagement an der Hochschule.

Warum sein Engagement aus Drehers Sicht so wichtig ist? Dafür müsse man sich nur die bestehenden völkerrechtlichen Verträge ansehen wie das INF-Abkommen zwischen den USA und der Sowjetunion von 1987 oder den Atomwaffenverbotsvertrag. "Durch solche Verträge gibt es eine politische Regulation“, sagt er. Derzeit zeige der amerikanische Präsident Trump aber, wie sehr diese Verträge torpediert werden könnten. „Man braucht eine gewisse utopische Vorstellung, um sich immer wieder zu motivieren“, sagt Dreher über sein Engagement, „sonst kann es schnell frustrierend werden.“

Besorgniserregend empfindet er auch die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. „Trump wird nicht davor zurückschrecken, im Iran Krieg zu führen“, glaubt der Student. Auch deshalb sei das Wiener Atomabkommen von 2015 zur Verhinderung eines iranischen Atomwaffenprogramms so wichtig gewesen. Die USA sind mittlerweile aus diesem Abkommen ausgestiegen. Andere Krisenherde, wie beispielsweise den Konflikt zwischen Indien und Pakistan oder die Situation in Nordkorea – überall dort, „wo sie sich gegenseitig aufstacheln" –, sieht Dreher ebenfalls mit Sorge. Auch die USA planten, ihre Atomwaffen in Deutschland zu modernisieren, man könne auch „aufrüsten“ sagen, sagt der 23-Jährige.

Drei Bremer ICAN-Aktivisten also gegen den Rest der Welt? Glaubt man Dreher, dann ist das nicht der Fall. Als Stadt und Bundesland sei Bremen Unterzeichner des ICAN-Städte-Appells. Dreher: "Verschiedene Städte und Gemeinden fordern da die Bundesregierung auf, sich dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen aus dem Jahre 2017 anzuschließen.“ Als Graswurzelbewegung versuche man, Druck von unten auszuüben, um dieses Ziel über den Bundesrat zu erreichen.

Es sei es wichtig, Abgeordnete in jedem Bundesland zu überzeugen. „Jede Stadt, jedes Bundesland kann dafür sorgen, zu sagen: ,So nicht.'“ Und jeder Einzelne könne ebenfalls etwas für dieses Ziel tun: „Zum Beispiel kann er seine Bank fragen, in was sie investieren.“ Eine Alternative sei, sein Geld in Erneuerbare Energien anzulegen. „Denn den meisten Menschen ist es wichtig, dass ihre Gewinne ethisch und moralisch vertretbar sind“, sagt Dreher.

Insgesamt zeigt er sich zuversichtlich, was die Motivation insbesondere der jüngeren Menschen angeht. „Fridays for Future zeigt ja, dass politisches Interesse besteht“, sagt der junge Mann. „Da gibt es Anknüpfungspunkte: Viele junge Menschen gehen auf die Straße, weil sie Angst vor der Zukunft haben.“

Weitere Informationen

Über https://www.icanw.de ist es möglich, sich über ICAN zu informieren und Kontakt aufzunehmen.