Joachim Vallée war an Covid-19 erkrankt. Der 70-Jährige lag drei Wochen im künstlichen Koma, wurde beatmet und war zweimal klinisch tot. (Frank Thomas Koch)

Wenn Joachim Vallée Fernsehbilder von Covid-Patienten auf Intensivstationen sieht, kommen ihm Tränen. „Das geht nicht spurlos an mir vorbei. Weil es so nah an meinem Leben ist. Weil ich mich dann sehe, wie ich im künstlichen Koma lag. Und weil ich im Gegensatz zu vielen anderen Covid-Patienten überlebt habe“, sagt der 70-Jährige.

Die Geschichte seiner Covid-Erkrankung hat in Ischgl begonnen. Vallée ist Anfang März mit Freunden in den Tiroler Skiort gefahren. So, wie Tausende Menschen aus allen möglichen Ländern. Dass sich die Freunde mitten im Epizentrum der Corona-Ausbreitung in Europa befinden, ahnt zu Beginn des Urlaubs keiner von ihnen. „Es ging dann aber recht schnell, dass immer mehr Fälle bekannt wurden rund um die Bar, die schließlich wie die anderen Après-Ski-Lokale geschlossen wurde. Wir haben beschlossen, abzureisen und nach der Rückkehr in freiwillige Quarantäne zu gehen“, erzählt der 70-Jährige. Am 11. März, als er zu Hause ankommt, wird in Ischgl die Einstellung des Skibetriebs für zunächst zwei Wochen beschlossen.

„Zu dem Zeitpunkt waren wir wohl alle infiziert, ohne es zu wissen und zu ahnen, was das bedeutet“, sagt Vallée. Zu Hause habe er es nur mit Mühe die Treppen hoch zu seiner Wohnung geschafft. Die Schwäche habe er auf einen Harnwegsinfekt geschoben, der ihm schon im Urlaub zu schaffen gemacht habe. Seine Partnerin stellte ihm wegen der Quarantäne Essen vor die Wohnungstür. „Irgendwie hat das alles nach nichts geschmeckt. Heute weiß man, dass dies ein Symptom für eine Corona-Infektion ist“, sagt Vallée. Von Tag zu Tag habe er sich schwächer gefühlt und fast den ganzen Tag geschlafen, das Fieberthermometer habe eine leicht erhöhte Temperatur angezeigt.

Seine Partnerin habe ihn gedrängt, einen Corona-Test machen zu lassen und ins Krankenhaus zu gehen. Am 19. März gibt er nach, ein Team des Gesundheitsamts kommt zum Abstrich – und ruft einen Rettungswagen, weil sich der 70-Jährige in einem schlechten Zustand befindet. Ziel ist das Klinikum Bremen-Ost. Später erfährt Vallée: Einen Tag länger zu Hause, und er hätte Covid-19 wohl nicht überlebt, wie er sagt.

Luftröhrenschnitt in der Aufwachphase

Nach einer Untersuchung der Lunge treffen die Ärzte eine Entscheidung. „Es sehe nicht gut aus, ich müsse beatmet werden. Dafür sei es notwendig, mich in ein künstliches Koma zu legen, eventuell müsse in der Aufwachphase ein Luftröhrenschnitt vorgenommen werden. Da ging bei mir die Klappe runter. ‚Sie sind die Fachleute‘, habe ich den Ärzten gesagt.“ Er sei nach einer Patientenverfügung und Notfallkontakten gefragt worden. Vallée verabschiedet sich vor dem künstlichen Koma von den Ärzten: „‚Na gut, dann hoffe ich, dass wir uns gesund wiedersehen.‘ Von dem Moment an wusste ich nichts mehr.“

Drei Wochen wird es von da an dauern, bis er aus dem künstlichen Koma zurückgeholt wird und die einwöchige Aufwachphase beginnt. Vallée bekommt nicht mit, wie ernst es um ihn in dieser Zeit steht. „Eine Achterbahnfahrt“, sei ihm später berichtet worden. Er erfährt, dass er zweimal einen Herzstillstand hatte und klinisch tot war. „Einmal bin ich von selbst wieder zurückgekehrt, das andere Mal musste ich reanimiert werden“, sagt er. Zeitweise habe es laut den Ärzten so ausgesehen, dass er es wohl nicht schaffe. Was ihm auch später erzählt wird: Dass sich die Ärzte jeden Tag viel Zeit genommen hätten, um seine Partnerin über seinen Zustand zu informieren. Eine Achterbahnfahrt auch für sie, sagt Vallée. „Für die Angehörigen ist das der blanke Horror. Wegen des Lockdowns konnten sie sich auch nicht treffen, nicht in den Arm nehmen, nur telefonieren. Im Prinzip saß jeder alleine mit Sorgen und Ängsten da.“

Die Aufwachphase ist Vallées „Horror-Erfahrung“, eine Zeit „zwischen Wahrnehmung und Wegsein“, wie er sagt. Er habe Wahnvorstellungen und Schmerzen gehabt, Menschen durch das Zimmer laufen sehen, die nicht da waren. „Ich habe versucht, Schläuche und Kabel wegzureißen. Es ging mir nur schlecht.“ Nach einer Woche ist Vallée zurück. Er kann das erste Mal wieder mit seiner Partnerin telefonieren und wird auf die reguläre Covid-Station verlegt. „Das Gedächtnis spielte noch nicht ganz mit, aber nach und nach wurde ich fitter, ich konnte auf Fragen antworten und war bald geistig wieder voll da. Körperlich war ich am Ende, 14 Kilo hatte ich abgenommen und musste langsam lernen, mich wieder hinzusetzen, zu gehen, mich körperlich zu bewegen.“

Besuch ist auch auf der Covid-Station nicht möglich. Vallées Partnerin gibt jeden Tag beim Pförtner ein Päckchen für ihn ab. Ärzte und Pflegekräfte in Schutzanzügen und mit Masken sind die einzigen persönlichen Kontakte. „Ein wenig surreal“ habe sein damaliger Ausschnitt des Lebens angemutet: „Durch das Fenster habe ich den Park geschaut, Bäume und die Sonne gesehen – und dann die vermummten Mondmännchen.“ Die Mondmännchen seien zu einer Art Familie geworden, die sich um ihn gekümmert, gesorgt und mit ihm gefiebert habe. Auch das habe ihn ins Leben zurückgebracht, „diese wahnsinnige Empathie“ auf der Station.

Als der Corona-Test negativ war

Nach sechs Wochen in der Klinik, nach künstlichem Koma, Beatmung, zwei Herzstillständen und Luftröhrenschnitt ist der Tag gekommen, an dem „der Corona-Test endlich negativ war“, sagt Vallée. Am 29. April wird er entlassen, am 11. Mai geht er in die Reha. Die Kliniken seien noch nicht auf diese Patientengruppe eingestellt gewesen. Anfangs noch mit Rollator unterwegs, habe er an Pfingsten die Klinik ohne Gehhilfe verlassen.

Das Leben nach Covid habe sich verändert, „auch wenn es mir wieder gut geht. Meine Lunge hat sich erholt, nach drei Monaten ist der Geschmackssinn wieder zurückgekommen.“ Von großen körperlichen Nachwirkungen sei er verschont geblieben – „da hört man Schlimmeres“. Die psychische Verfassung sei jedoch schwankend. Vor allem dann, wenn er Bilder schwer kranker Covid-Patienten sehe. „Dann überkommt mich Angst und auch Ergriffenheit, vielleicht Demut. Ich habe überlebt. Man kann es überleben, aber es ist nicht einfach.“

Vallée sieht die Ausbreitung des Virus aus der Perspektive eines Covid-Patienten, „der das Glück hatte, dem Tod von der Schippe zu springen“, wie er sagt. Selbstverständlich trage er Maske, halte Abstand und Hygieneregeln ein. Das sei das Mindeste, was jeder tun könne. „Ich stehe voll hinter den Maßnahmen. Den Teil-Lockdown im November fand ich jedoch zu lasch. Und auch die Fixierung auf ein glückliches Weihnachtsfest war aus meiner Sicht sehr falsch.“ Die Zahlen zeigten, wie leicht und schnell man sich infizieren könne. Auch zu Hause. Viele Menschen könnten sich von der Schwere der Krankheit kein Bild machen. Indem er seine Geschichte erzähle, könne er vielleicht dazu beitragen, dass sich dies ändere. Unerträglich seien Corona-Leugner. „Das ist eine Verhöhnung der Schwerkranken, der Toten und der Angehörigen“, sagt Vallée.

Aus der Ski-Gruppe sei niemand gesund zurückgekommen, alle hätten sich mit Corona infiziert. „Einen Freund haben wir verloren, er ist drei Wochen später gestorben.“