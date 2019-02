Hier beginnt die Story von "Tag der Schatten": im Bremer Überseemuseum. (Zeichnung: Frank Dietmeier und Karin Mihm)

Übersee-Museum. Der Student Jan, der dort als Nachtwächter jobbt, findet bei einem seiner Rundgänge eine Leiche. Doch als die Polizei eintrifft, ist der tote Körper weg. Das ist der Beginn des Comic-Thrillers „Tag der Schatten“, der 51 Wochen lang an jedem Sonnabend im WESER-KURIER zu lesen war. Das Künstlerpaar Frank Dietmeier und Karin Mihm erzählten darin die in Bremen spielende Geschichte von Student Jan und der jungen Zeitungsreporterin Nina, die zusammen dem Leichenfund im Übersee-Museum nachgehen. Mehr und mehr geraten die beiden in einen Sog aus Ereignissen, die sie am Ende zur Schaffermahlzeit führen. Bis ihnen klar wird, dass die ganze Stadt in Gefahr ist.

Anspielung auf "Tag der Schaffer"

In der temporeichen Geschichte verbildlichten Dietmeier und Mihm nicht nur diverse bekannte Bremer Orte wie den Marktplatz samt Roland und Rathaus oder die Neue Vahr mit ihren Wohnblöcken und dem Hafen, sondern auch gesellschaftliche und politisch relevante Themen. So spielt der muslimische Mitbewohner von Jan eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Bremer Kaufmannschaft.

Und auch die Bremer Schaffermahlzeit hat das Künstlerpaar in ihrem Comic verarbeitet: Auf die Idee kam Dietmeier, wie er sagt, weil er nach einem Ereignis suchte, das in Bremen große Bedeutung hat. Auch der Titel des Comics habe deshalb mit der Schaffermahlzeit zu tun: Der „Tag der Schatten“ sei eine Anspielung auf „Tag der Schaffer“, wie Dietmeier verrät. Und damit ist der Titel des Comics auch ein Hinweis auf den Ausgang der Geschichte.

Besonders ist, dass Dietmeier und Mihm es schafften, die gesamte Story mit eindeutigem Bremen-Bezug zu erschaffen, ohne selbst jemals in Bremen gelebt zu haben. Derzeit wohnt das Paar in Düsseldorf. Dietmeier, der Autor der Geschichte, sagt, er habe als Kind regelmäßig seine Schulferien in Bremen verbracht. Er kenne die Stadt daher gut: „Ich habe aus dieser Zeit immer noch viele Bilder von Bremen im Kopf." Schon lange habe er überlegt, einmal eine Geschichte zu schreiben, die diese Bilder miteinander verknüpft.

Erster Comic im Krimi-Genre

Und auch Zeichnerin Karin Mihm war Bremen vorher zumindest nicht unbekannt. Bereits vor einigen Jahren erschien im WESER-KURIER ihr Werder-Comic. Aus dieser Zeit hat sie noch einige Erinnerungen an Bremen, wie sie sagt. Anlässlich zu „Tag der Schatten“ sei sie aber noch das ein oder andere Mal nach Bremen gekommen, habe sich die Orte der Szenen der Geschichte noch einmal genau angesehen und zur Sicherheit einige Fotos gemacht.

Schwieriger sei für sie ein anderer Aspekt gewesen: Der „Tag der Schatten“ war ihr erster Comic im Krimigenre, sagt Mihm. Zuvor habe sie vor allem lustige Geschichten gezeichnet. Bereits vor einem Jahr sagte sie dem WESER-KURIER, dass dieser Comic daher eine besondere Herausforderung für sie sei. Wie stellt man dramatische Situationen dar? Wie erzeugt man Stimmungen mit Licht und Schatten? Wie werden Actionszenen lebendig? – Fragen, mit denen sich Mihm erst einmal auseinandersetzen musste. Ein Jahr und 51 Folgen später zieht sie nun Bilanz: „Es war eine schöne Erfahrung, auch, wenn ich mich umgewöhnen musste.“ Spaß-Comics sollen aber weiterhin ihr Hauptgebiet bleiben, wie sie sagt.

Die Kriminalgeschichte „Tag der Schatten“ ist mit der letzten Folge am vergangenen Sonnabend zu Ende gegangen. Als „düster und dramatisch“ hatten Mihm und Dietmeier den Krimi in Comicform vor einem Jahr angekündigt – und sie sollten recht behalten. Auch die ein oder andere Figur musste im Verlauf der Geschichte ihr Leben lassen. Ein Bremer Comic-Thriller eben.

Lesen und sehen Sie hier noch mal den kompletten Comic in unserer Fotostrecke oder im PDF (Downloadgröße: 13 MB).