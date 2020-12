Auch abseits der allgegenwärtigen Corona-Pandemie ist im nun zurückliegenden Jahr 2020 in Bremen und Bremerhaven einiges passiert: Die letzte Reise der „Seute Deern“, spielende Eisbären-Zwillinge im Zoo am Meer, neue Straßenbahnen für die BSAG, ein dramatisches Saisonfinale für Werder, ein mysteriöses Kunstwerk in den Wallanlagen, die Rückkehr der „Polarstern“ nach einem Jahr im arktischen Eis oder der erste Castor-Transport nach Deutschland seit neun Jahren und mehr - hier gibt es das Bremer und Bremerhavener Jahr 2020 in der Zusammenfassung im Video.