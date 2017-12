Katharina Kähler vom Verein für Innere Mission in Bremen bedankt sich bei Mitarbeitenden, ehrenamtlich Engagierten Helfern und Helferinnen aus dem Stadtteil und dem Netzwerk und Kooperationspartnern. (Christina Kuhaupt)

Nahezu über Nacht haben wir im Jahr 2015 im Verein für Innere Mission angefangen, mit unbegleiteten minder­jährigen Geflüchteten zu arbeiten. Was als kurzes Übergangsengagement in einer Turnhalle unter schwierigen Be­dingungen begonnen hat, ist nun, gut zwei Jahre später, zu einer längeren Aufgabe ge­worden, welche uns in der täglichen Arbeit oft viel Freude bereitet und uns manchmal auch einiges abfordert. Wir haben seit diesem Zeitpunkt Hun­derte von Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kennengelernt und bei ihrer Betreuung immer wieder sehr viel Hilfe und Zuspruch erfahren.

So unterschiedlich wie die jungen Menschen sind, die zu uns kommen, so verschieden sind auch die Begegnungen mit Ihnen. Wir haben Hoffnung, Neugierde, Zuversicht, Freude, Erleichterung, aber auch Trauer, Wut, Verzweiflung, Sorge um Familie und Freunde und vieles mehr erlebt und stellen uns all diesen Herausforderungen zusammen mit den Betreuten jeden Tag.

Weihnachten ist die Zeit im Jahr, nun allen Menschen, die uns das ganze Jahr mit riesigem Engagement in der Arbeit mit den uns anvertrauten Jugendlichen unterstützen, einmal Danke zu sagen. Manchmal sind es große Herausforderungen, die wir zusammen bewältigen müssen, manchmal sind es kleine und sehr menschliche Momente, die uns zusammenbringen.

Heute möchte ich mich einmal ganz persönlich bei den­jenigen bedanken, die diese Momente möglich machen: unseren Mitarbeitenden, die an jedem Tag in der Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit dafür sorgen, dass Jugendliche, die ohne Familie und Freunde zu uns kommen, immer ein offenes Ohr und ein freundliches Wort finden; unseren ehrenamtlich Engagierten, die eine Brücke in der Fremde für die Jugendlichen bauen und ihnen ihre Zeit schenken; unseren Helfern und Helferinnen aus dem Stadtteil und dem Netzwerk, die zu unentbehrlichen Unterstützern geworden sind; unseren Kooperations­partnern, mit denen es immer wieder gelingt, auch schwierige Situationen zu lösen.

Dafür möchte ich allen von Herzen danken und ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest und nur das Allerbeste für das kommende Jahr 2018 wünschen. Ohne Sie und euch geht es nicht, und es ist immer wieder beeindruckend, zu sehen und zu erleben, was wir zusammen bewirken können. Vielen Dank und frohe Weihnachten!

Zur Person:

Unsere Gastautorin Katharina Kähler ist seit 16 Jahren Mitarbeiterin im Verein für Innere Mission in Bremen. Sie leitet die Kinder- und Jugendhilfe und die Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer. Zuvor war sie in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe tätig.