Nun fehlt nur noch die Inschrift: Isa Nolle und Chris Steinbrecher mit ihrem Gedenkstein für Riga. (Christina Kuhaupt)

Die Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Riga hat den Bremer Chris Steinbrecher und seine Frau, die Künstlerin Dagmar Calais, erneut aktiv werden lassen. Schon mehrfach haben sie sich der Erinnerungskultur gewidmet. So zeigten sie unter anderem vor einigen Jahren in der Unteren Rathaushalle eine Schau von künstlerischen Arbeiten – auch von Calais – zum Nazi-Konzentrationslager Theresienstadt. Darin wurden die Gräueltaten des Regimes ebenso thematisiert wie nun mit der Schaffung eines Erinnerungsdenkmals für Riga.

Dieser Stein, der in Bremen vom Steinmetz Ronald Winter gerade zu Ende bearbeitet wird, soll nach einem Festakt in Bremen in die Partnerstadt Riga gebracht werden. Dort wird er an einem zentralen Ort an die Ermordung von Tausenden Juden nahe Riga durch die Nazis im Jahr 1941 erinnern. Direkt am Tatort gibt es bereits ein Denkmal. Dieser Gedenkstein soll nun die Gedenken vervollständigen und auch in den Blick rücken, dass die Verbrechen vor allem an jüdischen Mitbürgern von Riga zu einem recht frühen Zeitpunkt der Massenhinrichtungen stattfanden.

Gegen das Vergessen

Steinbrecher hat sich dem Thema Erinnerung an die beiden Weltkriege, vor allem jener an den Zweiten Weltkrieg und die furchtbaren Verbrechen, die damit einher gingen, verschrieben. Die Taten und Kriegsgeschehnisse, die zwischen 1939 und 1945 in Europa 60 Millionen Menschenleben forderten, sollen nach seiner Ansicht niemals vergessen werden und auch nachfolgenden Generationen in Erinnerung bleiben. Das Grauen darf sich nach Meinung des Bremers, der 1944 geboren wurde, niemals wiederholen.

Für seine Denkmal-Idee konnte er nicht nur Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Bürgermeister Carsten Sieling (beide SPD) gewinnen. Auch das hiesige Landesamt für politische Bildung ist nach Angaben des Kunsthistorikers von der Idee sehr angetan. Ebenso hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seine Unterstützung zugesagt, berichtet Isa Nolle von dessen Landesverband Bremen. „Unternehmen wie Daimler haben gespendet, damit der Stein entstehen konnte“, sagt Steinbrecher. Er hofft auf weitere Spenden und Unterstützer.

Die Besonderheit des Vorhabens liegt für ihn darin, dass sowohl Planung als auch die Realisierung einschließlich der Mittelbeschaffung von einer privatrechtlichen Initiative, so nennt es der Kunstfreund, getragen werden. Er selbst zeichne dafür als Verantwortlicher, sagt Steinbrecher. Demnach soll der Gedenkstein als Geschenk und im Namen der Bremer Bürger in der Partnerstadt aufgestellt werden.

Zuletzt soll der Bremer Gedenkstein nun noch eine erinnernde Inschrift erhalten. „Sie wird viersprachig, in Hebräisch, Lettisch, Englisch und Deutsch sein. Der hiesige Landesrabbiner Teitelbaum hat sich angeboten, den Stein nach seiner Fertigstellung hier zu segnen, bevor er nach Riga geschafft wird. Auch die jüdische Gemeinde in Riga freut sich“, sagt der Steinbrecher. Im November soll dann das Geschenk aus Bremen in der sogenannten Moskauer Vorstadt von Riga enthüllt werden. Der Festakt hier, so hoffen Steinbrecher und Nolle, soll aber erst mal viele Menschen der verschiedenen Volksgruppen und Religionen zusammenbringen. „Das passt auch zu unserer Arbeit“, sagt Nolle.