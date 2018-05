Die Zahnmedizin macht große Fortschritte, aber das Bonusheft in Papierform hat bislang jeder Digitalisierungswelle getrotzt. (Frank Thomas Koch)

Die Zahnmedizin hat zuletzt enorme Fortschritte gemacht, bei der Verwendung von lichthärtenden Kunststoffen oder in der computergestützten Implantatprothetik zum Beispiel. Aber eines hat die Zahnmedizin 4.0 bislang überlebt: das Bonusheft. Es wurde 1989 eingeführt, als mit dem Gesundheitsreformgesetz die Kostenerstattung der gesetzlichen Krankenversicherung von 100 auf 50 Prozent reduziert wurde. Als Anreiz zur Vorbeugung wurde die Bonusreglung eingeführt.

In einem kleinen Heft zum Auffalten lassen sich Patienten darin seither bestätigen, dass ihr Zahnarzt ihnen jährlich eine „Individualprophylaxe“ hat angedeihen lassen. Können Erwachsene und gesetzlich Versicherte das über fünf beziehungsweise zehn Jahre lückenlos nachweisen, bekommen sie bei Zahnersatz höhere Zuschüsse ihrer Krankenkasse – bei fünf Stempeln steigt sich der Festzuschuss um 20 Prozent, bei zehn Jahren um 30 Prozent.

Wer das Heft beim Zahnarztbesuch nicht bei sich hat, den Mediziner wechselt oder umzieht, muss sich die Stempel nachträglich besorgen und gegebenenfalls von Dr. Pontius zu Dr. Pilatus laufen. Eine lästige Pflicht, die angesichts Unmengen abrufbarer Daten aus der Zeit gefallen scheint. Die "Süddeutsche Zeitung" fragte Anfang des Jahres zu der "Antiquität namens Bonusheft": "Wer nimmt diese ganze Mühe auf sich? Offenbar gar nicht so wenige. Der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zufolge machen 55 Prozent der Patienten, die Zahnersatz bekommen, Gebrauch vom Bonus aus dem Heftchen. Dieser Anteil sei seit zehn Jahren unverändert."

Ist es nicht möglich, dass die Krankenkasse mit einem Klick prüft, ob der "Individualprophylaxe" Genüge getan worden ist? Theoretisch sei ein digitales Bonusheft denkbar, sagt Ilja Mertens, Sprecher der Handelskrankenkasse (HKK) mit Sitz in Bremen. Die HKK begrüße auch ausdrücklich die Optimierung des Verfahrens im Sinne der Versicherten. "Das gestaltet sich jedoch im Detail schwierig."

Keine Lösung in Sicht

Das liege beispielsweise daran, dass der verlangte Nachweis bis zu zehn Jahre zurückreichen kann – ein Zeitraum, in dem Zahnärzte und Krankenkassen mehrfach gewechselt werden können. Bislang sei keine praktikable Lösung gefunden worden, wie der Nachweis mitsamt möglicher Wechsel sichergestellt werden könne. "Eine zentrale ,Sammelstelle' aller Abrechnungsdaten ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Es gilt hier, einen Prozess zu etablieren, der unter Berücksichtigung der Aufwände und des Nutzens sowie der rechtlichen und datenschutzgemäßen Bestimmungen sinnvoll umsetzbar ist", so Mertens.

Auch die AOK ist nach Angaben ihres Sprechers Jörn Hons nicht glücklich mit dem bisherigen Prozedere. Doch auch er sieht, dass es enorme Hürden zu überwinden gilt, um ein zeitgemäßeres Verfahren zu installieren. Es fehle an einheitlicher Hard- und Software, sagt Hons. Von Kasse zu Kasse gebe es unterschiedliche Systeme, auch die Zahnärzte seien nicht auf einem einheitlichen technischen Stand. Die AOK hat indes im Herbst ein Pilotprojekt gestartet: ein "digitales Gesundheitsnetzwerk" zum Datenaustausch zwischen Patienten, Arztpraxen und Kliniken. In einer digitale Akte sollen sich "medizinische Informationen und Dokumente jederzeit bereitstellen und abrufen lassen".

Bremens Zahnärzte stünden einem digitalen Bonusheft jedenfalls nicht im Weg, sagt Jörg Bauer, Hauptgeschäftsführer der Zahnärztekammer Bremen, selbst wenn dafür Investitionen in die Technik nötig seien. Das Bonusheft in Papierform sei "ein alter Zopf", der mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) abgeschnitten werden könnte. Erst vor wenigen Tagen hatte Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery angeregt, sich mit der seit Jahren diskutieren Karte zu befassen: „Das System der elektronischen Gesundheitskarte ist völlig veraltet. Wir sollten am besten einmal den Reset-Knopf drücken und über ein neues System nachdenken.“

Von einer "digitalen Agenda", auf die sich auf die sich die Kassenärztliche Bun­des­vereinigung (KBV), die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker­verbände und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) verständigt haben, berichtete Anfang des Jahres das "Das deutsche Ärzteblatt". Der KBV-Vorstandsvorsitzende, Andreas Gassen, wird mit folgenden Worten zitiert: „Die digitale Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen wird eine der zentralen Herausforderungen in den nächsten Jahren sein. Gemeinsam mit der Politik müssen wir eine übergreifende E-Health-Strategie für die Gesundheitsversorgung entwickeln."

Der Techniker Krankenkasse (TK) liegt ebenfalls daran, "die Transparenz im Gesundheitswesen zu erhöhen und Gesundheitsdaten sinnvoll zusammenzuführen. Derzeit haben wir völlig überholte, analoge Strukturen, die es Patienten unnötig schwer machen, an ihre eigenen Daten heranzukommen", sagt Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der TK-Landesvertretung Bremen.

Die TK hat dazu vor wenigen Tagen ein Produkt namens "TK-Safe" vorgestellt (wir berichteten). Darunter versteht die Kasse eine elektronische Gesundheitsakte (eGA). Sie soll ihren Versicherten auf Wunsch ermöglichen, mithilfe einer App auf ihrem Smartphone "ihre Gesundheits- und Krankheitsdaten strukturiert und übersichtlich an einem Ort zu speichern und selbst zu managen". Denn nicht nur das Bonusheft zwinge Patienten unter Umständen dazu, hinter Bescheinigungen herzulaufen, das gleiche gelte für Röntgenbilder und Labordaten.

Gespeichert werden können in der eGA beispielsweise die Impfhistorie, verschreibungspflichtige Medikamente, Übersichten über Arzt- und Zahnarztbesuche inklusive Diagnosen, Röntgenbilder und Arztbriefe, auf die nur der Patient Zugriff hat. Die Patienten sollen ihre Daten auch selbst ergänzen können, beispielsweise indem sie rezeptfreie Medikamente einscannen, die sie einnehmen. Derzeit werde "mit Hochdruck daran gearbeitet, Arztpraxen und Kliniken (...) an die eGA anzuschließen". Mit der eGA, so Schmidt-Bodenstein, werde ein "Schritt in ein modernes Gesundheitswesen" getan – eines ohne Bonusheftchen.