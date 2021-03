Für Erzieherinnen lässt sich naher Kontakt zu den Kindern kaum vermeiden. Nun lassen viele sich impfen. (Monika Skolimowska, DPA)

Seit einer Woche laufen in Bremen die Impfungen für Kita-Beschäftigte. Bis Freitagabend wurden 3000 Impfungen durchgeführt, das teilt das Gesundheitsressort mit. Etwa 35 Prozent des Personals von Krippen und Kindergärten hat damit nach Angaben von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) die erste Spritze bekommen.

Insgesamt hätten 5000 Beschäftigte einen Impftermin vereinbart, das entspricht einem Anteil von 58 Prozent der Beschäftigten. Zudem sind nun auch die Impfungen für Beschäftigte an Grund- und Förderschulen gestartet. An den Schulen wurden laut Gesundheitsressort mit Stand von Freitagabend 2.900 Impf-Termine vereinbart, die ersten acht Schulbeschäftigten wurden am Freitag geimpft.

Viele Kita-Beschäftigte wollen sich impfen lassen

Wie hoch die Impfbereitschaft unter den Kita-Beschäftigten ist, lässt sich derzeit noch nicht sicher sagen: Bis Mittwoch wurden Impf-Codes an 8600 Beschäftigte verschickt, davon vereinbarten bis dahin 4500 Personen einen Termin. Die anderen Personen haben sich noch nicht zurückgemeldet. „Dass aus dem Stand mehr als 50 Prozent zugesagt haben, ist erst einmal eine gute Quote“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde. „Das muss natürlich auf jeden Fall noch ausgebaut werden.“ Die Erfahrung zeige klar: „Wer einen Termin zum Impfen vereinbart, der kommt auch.“

Bremen ist mit den Impfungen von Kita- und Grundschulbeschäftigten deutlich schneller gestartet als viele andere Bundesländer, nachdem der Bund den Weg dafür mit einem Beschluss frei gemacht hatte. In Nordrhein-Westfalen etwa sollen Erzieher und Lehrer sich ab kommendem Montag impfen lassen können. In Niedersachsen kritisierte zuletzt der Verband Bildung und Erziehung, es sei frustrierend, wenn man feststellen müsse, dass in anderen Bundesländern Kita- und Schul-Beschäftigte schon ihre erste Impfung erhalten hätten, während Niedersachsen noch in der Findungsphase sei.