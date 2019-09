Die Anzahl der Baugenehmigungen sank zwischen Januar und Juli. (dpa)

Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist weiter wenig Entspannung in Sicht. Trotz hoher Immobiliennachfrage sind erneut weniger Baugenehmigungen erteilt worden, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. In Bremen ist die Zahl der Baugenehmigungen – im Vergleich zum Vorjahr – um mehr als 35 Prozent gesunken. Danach wurden 2019 in den ersten sieben Monaten Genehmigungen für 723 Wohnungen erteilt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 1118. Das schlägt sich entsprechend bei den Genehmigungen für Gebäude nieder, die meist aus mehreren Wohnungen bestehen. Sie lagen im Jahr 2019 bis Juli bei 379 gegenüber 509 im Vorjahreszeitraum.

In Niedersachsen ist der Rückgang nicht ganz so hoch, wobei das aber auch mit den Unterschieden zu begründen ist, die ein Flächenland gegenüber einem Stadtstaat aufweist. In Niedersachsen wurde bis Juli 2019 der Bau von 18.080 Wohnungen genehmigt – gegenüber 18.644 in der ersten sieben Monaten im Vorjahr. Dabei stieg die Zahl der Wohngebäude von 11.082 auf 11.509. Bundesweit ging die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 3,4 Prozent zurück.

Ziel verfehlt

Der Geschäftsführer von Haus & Grund Bremen, Ingmar Vergau, spricht von einer verheerenden Aussage: „Man schafft keinen neuen Wohnraum, indem man die Hausbesitzer gängelt und Mietpreisdeckel einführt.“ Außerdem stellt er fest, dass die Ziele von Bremens Ex-Bausenator Joachim Lohse (Grüne) bei Weitem nicht erreicht worden seien. Der hatte vor vier Jahren als Ziel den Bau von 10.000 zusätzlichen Wohneinheiten angestrebt. Dieser Wert wurde nicht erreicht. Bauressort-Sprecher Jens Tittmann verweist darauf, dass 3000 genehmigte Wohnungen noch nicht vollendet seien: „Zwischen Genehmigung und Fertigstellung können durchaus drei Jahre liegen.“

Laut Koalitionsvertrag sollen bis 2023 die Voraussetzungen für 10.000 neue Wohnungen geschaffen werden, die Zahl der Sozialwohnungen soll auf 8000 steigen, ihr Anteil an Neubauten auf 30 Prozent erhöht werden.

Tittmann nennt bei den Baugenehmigungen auch andere Zahlen als das Statistische Bundesamt. So wurden laut Bauressort von Januar bis Juli bei den Wohneinheiten 836 Anträge gestellt gegenüber 1055 im Vorjahreszeitraum. Seine Begründung für die Differenz: „Unser Landesamt für Statistik rechnet auch Wohnungen hinzu, wenn beispielsweise ein Gebäude um eine Etage aufgestockt wird.“ Zum Jahresende würden die unterschiedlichen Zahlen abgeglichen und bereinigt.

Genehmigungsverfahren dauert drei Monate

Auch die Zahlen des Bauressorts zeigen ein Minus. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) erklärt dazu: „Offenbar ist der Rückgang der Anträge auch auf die Überlastung der Baubranche durch den Bauboom der vergangenen Jahre zurückzuführen.“ Doch auch in Zukunft würden in Bremen viele Wohnungen gebaut: „Mit der Brebau und der Gewoba hat Bremen starke Player am Markt.“ Momentan braucht die Bremer Behörde von der Einreichung eines Antrags bis zur Genehmigung im Durchschnitt drei Monate. Allein in Bremen-Stadt kümmern sich mehr als 40 Mitarbeiter darum – neben zusätzlichen Kräften in Bremen-Nord und in Bremerhaven.

Der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Niedersachsen/Bremen beruft sich dagegen auf die Zahlen von Destatis: „In Bremen werden gar nicht so viele Geschosse auf bestehende Häuser gesetzt“, so Sprecher David Huber. Er sieht die Prognosen seines Verbandes bestätigt: „Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise für die Überseestadt und die Gartenstadt Werder Baugenehmigungen auf einem hohen Niveau erteilt. Die Unternehmen haben nur begrenzte Kapazitäten und arbeiten dort die erteilten Genehmigungen ab.“ Dadurch unterliege Bremen von Jahr zu Jahr solchen Schwankungen.

„Die Baugenehmigungszahlen bedeuten wiederholt nichts Gutes für die Zukunft des bezahlbaren Wohnens in Deutschland“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Wenn die Talfahrt bei den Genehmigungen so weiter gehe, werde das Wohnungsangebot gerade in den Ballungszentren absehbar nicht mit der hohen Nachfrage mithalten können, so seine Prognose.