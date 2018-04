An dem Gedenken im Nelson-Mandela-Park nahmen viele Menschen teil. (PETRA STUBBE)

Ruhe wird langsam zur Stille im Moment der Besinnung. Die Zeremonie beginnt mit Musik. Eine Weile spielt Grigor Osmanian alleine, nur untermalt vom fernen Straßenlärm an der Bürgerweide. Die Melodie legt sich traurig über die rund 150 Anwesenden. Alle Gespräche in der Menschenmenge rund um den Gedenkstein im Nelson-Mandela-Park sind inzwischen verstummt. Aus ihr stechen im Wind wehende armenische Flaggen sowie eine deutsche Flagge hervor. Irgendwann fällt der Chor der Bremer Chorwerkstatt mit seinem Klagegesang ein. Währenddessen beginnt in der mit Blumen ausgelegten Mitte die Andacht, zu der die Armenische Gemeinde geladen hat.

"Tiefe Wunden gerissen"

Es werden Gebete, unter anderem das Vater Unser sowie Psalmen auf Deutsch und Armenisch, gesprochen. Am Kreuzstein wird des Völkermordes an den Armeniern durch das Osmanische Reich gedacht, der am 24. April 1915 im heutigen Istanbul mit massenhaften Deportationen, seinen Anfang nahm. „Das dunkelste Kapitel der armenischen Geschichte“, nennt es der Gemeindepfarrer der armenischen Gemeinde, Hratsch Biliciyan, aus Delmenhorst.

„Jede Familie in unserer Gemeinde hat in der damaligen Zeit mindestens eine geliebte Person verloren“, führt er aus. „Manche Familien sind gar zur Gänze verschwunden.“ In und um Bremen leben heute in etwa 2500 bis 3000 Armenier. Für sie alle seien die damaligen Ereignisse bis heute prägend. „Die Ereignisse damals haben sehr tiefe Wunden in uns allen gerissen, die bis heute nicht geheilt sind“, schildert Hratsch Biliciyan.

Einige der Teilnehmer halten Schilder mit der Forderung hoch, nicht zu leugnen. Die Aufforderung tue leider Not, denn obwohl die Fakten klar auf dem Tisch lägen, leugne die Türkei bis heute den Genozid, bei dem nach Schätzungen bis zu 1,5 Millionen Menschen umgekommen seien. „Im Unterricht in der Türkei werden die Rollen von Täter und Opfer verdreht“, betont Hratsch Biliciyan. Die christlichen Armenier seien laut der Türkei Verräter gewesen. So treffe er in Deutschland immer wieder auf Türken, die ihm vorwerfen zu lügen. Doch manchmal kämen auch Türken zu ihm, die aus deutschen Geschichtsbüchern die Wahrheit über die damalige Zeit erfahren hätten und um Entschuldigung für die Taten ihrer Vorfahren bitten. Aber die ritualisierte Leugnung der Türkei könne nur den Sinn haben, Gewalt auch zukünftig nicht ausschließen zu wollen.

Dieser politischen Leugnung müsse Deutschland mit einer politischen Antwort begegnen, fordert der Gemeindepfarrer. Für ihn spielt daneben das deutsche Schulsystem eine entscheidende Rolle. Hier müssten verstärkt, vor allem im Anbetracht der jungen Menschen in den Klassen, die Ereignisse während des Ersten Weltkrieges in der Türkei thematisiert werden. Vielleicht würde auch so irgendwann die Türkei als Land zu seinen Taten stehen.

Erinnerungen wachhalten

Ein Trost für alle Armenier heute sei es, zu wissen, dass „wir die Trauer nicht allein tragen". Zunehmend mehr Staaten in Europa und der Welt stellten sich hinter die Volksgemeinschaft und verurteilten die damaligen Ereignisse scharf. „Wir sind eine anerkannte Weltgemeinschaft“, betont der Pfarrer. „Aber kein Gedenkbuch bewahrt die Träume der Ermordeten.“ Neben allen Leben und allem Immateriellen seien zudem unschätzbare Mengen an kulturellen Gütern verloren gegangen, wie Elize Bisanz von der Leuphana Universität Lüneburg während des Gedenkens schildert.

„Gedenken ist gefährlich“, bekräftigt die bei der Zeremonie anwesende Elaine Rudolphi, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bremen. „Gedenken ist gefährlich für all diejenigen, die nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Die Erinnerungen an die Verbrechen von einst müssen wach und um Leben erhalten werden. Der 24. April bringt Berührung von armenischer Geschichte und deutscher Gegenwart", sagt sie. „Die Armenier sind Teil der deutschen Gesellschaft“, so Hratsch Biliciyan.