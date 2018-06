Ratskellermeister Karl-Josef Krötz, Bürgermeister Carsten Sieling und Martinshof-Geschäftsführer Ahlrich Weiberg (von links) bei der Verkostung des Senatsweines im Rathaus. (Christina Kuhaupt)

Als ein „großartiges Miteinander, mit einem Resultat, was wir uns alle gewünscht haben“, bezeichnet Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) die diesjährige Ausgabe des „Senatswein“. Seit 2012 wird dieser vom Bremer Ratskeller in Kooperation mit dem Martinshof Bremen an den Steilhängen des „Erdener Treppchen“ in Erden an der Mosel angebaut. Und wenn diese beiden Einrichtungen, die zwei echte Bremer Institutionen sind und einen festen Platz in den Herzen der Bremer haben, zusammen arbeiten, kann dabei nur ein Spitzenprodukt wie der Senatswein rauskommen. Jedes Jahr helfen die Beschäftigten des Bremer Martinshof dem Winzer bei der Weinlese und bei der Pflege der Rebstöcke. Bei der Ernte 2017 ging es auch für Bürgermeister Sieling auf den Weinberg.

Da die Ernte früher als sonst stattfand, um die Trauben aufgrund der Wetterlage vor dem Verderben zu bewahren, half der Bürgermeister beim Schneiden des überschüssigem Rebholzes mit. In diesem Jahr wird er leider nicht helfen können, kündigte der Bürgermeister schon mal an. Das Ergebnis des vergangenen Jahres ist ein edelsüßer 2017er Riesling, der neben den typischen Aromen eines Rieslings beim Schwenken des Glases „einen Anklang von der Mangofrucht“ zeigt, wie es Ratskellermeister Karl-Josef Krötz bei der Vorstellung am Donnerstag im Kaminsaal des Rathauses beschreibt.

Er fühle sich, so Krötz, "beim Trinken relativ schwer an, entfaltet dann aber hinten auf der Zunge sein süß-säuerliches Aroma". Auch für Krötz ist der Wein jedes Jahr aufs Neue ein „absolutes Spitzenprodukt“, das auch aus der guten Zusammenarbeit zwischen dem Martinshof, dem Bremer Ratskeller und den Winzern an der Mosel entsteht, wie Karl-Josef Krötz hinzufügt.

Durch die schlechten Wetterverhältnisse, die letztes Jahr durch viel Regen und wenig Sonne geprägt waren, fiel die Ernte etwas kleiner aus, als in den Jahren zuvor. „Doch wir wollen ja hier keine Masse produzieren, sondern eher auf die Filigranarbeit achten“, wie Krötz bei der Vorstellung des Weines betont. So erlangt der Wein auch seine „absolute Wertigkeit, die ihn so besonders macht“.

Auch Martinshof-Geschäftsführer Ahlrich Weiberg war bei der Präsentation des Weines im Rathaus dabei. Auch er betonte in seiner Ansprache, dass es durch die tolle Kooperation mit dem Ratskeller zu so einem tollen Ergebnis gekommen ist. „Genau die Situtation, die man sich vorher wünscht“, sagt Weiberg lachend.

Der Bremer Martinshof, eine Einrichtung der Werkstatt Bremen, bietet Menschen mit Handicap Integration in die Gesellschaft und in das Arbeitsleben. Seit 2006 vertreibt der Martinshof auch das Eigenfertigungssortiment „Bremer Senatsprodukte“, die aus „typisch hanseatischen Produkten von hoher Qualität“ bestehen, erzählt Weiberg. Angefangen habe alles mit der „Senatskonfitüre“, die eigens für das wöchentlich stattfindende Senatsfrühstück im Rathaus hergestellt wurde. Neben dem Senatswein wird von den Beschäftigten auch Kaffee, Tee, Kakao, Konfitüre und Honig hergestellt. Mit dem Erlös der Senatsprodukte wird der Bremer Martinshof finanziell unterstützt.

Bei der Ernte im Oktober 2017 konnten die Helfer und Mitarbeiter des Bremer Ratskellers und des Martinshof schon erkennen, dass es eine kleinere Ernte als im Vorjahr wird. Rund 500 Liter konnten am Ende abgefüllt werden. War es im Vorjahr doch noch fast das Vierfache, wie der Ratskellermeister erläutert. Bei guter Lagerung hält der Wein gut 30 bis 40 Jahre. Und auch der Termin für die Ernte in diesem Jahr steht schon, wie Krötz berichtet. Angepeilt sei der 13. Oktober, sagt er. Und wie alle Beteiligten hoffe auch er, dass das Wetter in diesem Jahr mehr mitspiele als im vergangenen Jahr.

Bei der Vorstellung mit anschließender Verkostung durch die geladenen Gäste bekam der Wein dann viel Zuspruch. Mit prüfendem Blick wird der „edelsüße Tropfen“ im Glas begutachtet, von dem es „nur einen kleinen Tropfen braucht, um den vollen Geschmack dieses Weines zu schmecken“, wie Krötz sagt – und dann mit Sieling und Weiberg an den Gläsern nippt.

Den in halbe Liter Flaschen abgefüllte „feinen Tropfen“ gibt es ab Freitag im Shop des Bremer Ratskellers und in den Shops des Martinshof zu kaufen. Aber auch online kann der Wein unter der Internetadresse www.martinshof-shop.de bestellt werden. Die rund 1000 Flaschen erscheinen auch in diesem Jahr in limitierter Auflage. Eine Flasche kostet 15 Euro.