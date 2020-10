Mit 250 leeren Stühlen auf dem Marktplatz machten Gastronomen im April auf ihre schwierige Lage aufmerksam. (Frank Thomas Koch)

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die neuen Corona-Einschränkungen, die Bund und Länder am Mittwoch auf den Weg gebracht haben, ein Nachspiel vor den Verwaltungsgerichten dieser Republik haben werden. Auch wenn die angeordneten Schließungen in der Gastronomie, Hotellerie und bei Freizeiteinrichtungen durchaus ordentlich entschädigt werden sollen: Sie stellen einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte dar und müssen daher von der Politik entsprechend gut begründet werden. Ob das gelingen wird, ist mehr als zweifelhaft.

Vor einer Woche hat Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), als Hauptursache für die deutlich gestiegenen Infektions­zahlen in Deutschland Ansteckungen im privaten Bereich ausgemacht. Die jetzt von einem erneuten Lockdown betroffenen Einrichtungen spielen nach einer RKI-Studie vom August keine herausragende Rolle beim Infektionsgeschehen. Danach ist ein Aufenthalt in einem Altenheim oder am Arbeitsplatz deutlich gefährlicher. Daher ist zu befürchten, dass die Gerichte die Maßnahmen, die Merkel und die Ministerpräsidenten auf den Weg gebracht haben, wieder einkassieren werden.