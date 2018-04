Mayuki Greta und ihre Freundin Kana (von links) in Kimonos. (Christina Kuhaupt)

"Von Apfelblüten einen Kranz, leg ich der Lieblichen vor's Fenster in einer Mondnacht im April": Wer es dem Prinzen Sou-Chong aus Léhars Operette "Das Land des Lächelns" gleich tun will, der konnte sich am Sonnabend beim Kirschblütenfest im Übersee-Museum jede Menge Anregungen holen. Zur "Cool Japan"-Sonderausstellung, die noch bis zum 1. Mai läuft, hat das Team des Traditionshauses das Museum in einen Blütenrausch verwandelt.

Trotz des strahlenden Sommerwetters draußen vor der Tür bilden sich schon am Mittag lange Schlangen an der Kasse. Begehrt ist unter anderem der Workshop "Kirschblüten zum Selbermachen", der vor der großen Kirschblütenwand in der "Cool Japan"-Ausstellung abgehalten wird. Leiterin Eileen Carstens, die seit einigen Jahren am Übersee-Museum arbeitet, weiß wie's geht. Und wenn es schon kein Blütenkranz wird, dann doch zumindest Haarklammern mit Blüten aus rosafarbenem Papier. Die Workshop-Teilnehmer haben sie zuvor mit einer kleinen Maschine in verschiedenen Größen ausgestanzt. Blüten-Silhouetten übereinander legen, zusammenkleben und dann biegen – und schon gibt es für die Besucher am Ende einen eigenen Zweig, den sie mit nach Hause nehmen können.

Mariko Schmitz, die eigens aus Hamburg nach Bremen zum Kirschblütenfest gereist ist, hält viele verschiedene Kirschblüten in der Hand und betrachtet sie prüfend. Schließlich werden sie mit einer Heißklebe-Pistole an einem kahlen Zweig befestigt. Die Halbjapanerin hat in ihrer Heimatstadt Tokio schon oft das japanische Kirschblütenfest Hanami (übersetzt: Kirschblütenbetrachten) erlebt. "Wir haben unter den Kirschblüten fröhlich gepicknickt", erinnert sie sich und bedauert, das der ganze Zauber, der Mitte bis Ende März in Japan beginnt, innerhalb von nur zwei Wochen vorbei ist. "Ich habe als Kind die Teezeremonie und die Blumenkunst des Ikebana gelernt", sagt sie. Und so schaut sie später auch noch beim Ikebana-Workshop vorbei, den Karin Kopp, Ikebana-Meisterin der Ohara-Schule, und Antje Klatt von der Schule Ikebana-Sogetsu auf der Brücke im Zwischengeschoss geben. Auch hier ist der Andrang groß. Schon morgens haben die Ikebana-Meisterinnen und ihre Schülerinnen die fantasievollsten Ikebana-Gestecke in leuchtenden Farben und aparten Formen gestaltet, die nun auf der Brücke im Zwischengeschoss vor sich hinblühen. Unter den Schülerinnen ist auch Margot Kerenbach, die die kreative und kontemplative Arbeit zu schätzen weiß. Noch an diesem Sonntag sind die Gestecke im Übersee-Museum bis 18 Uhr zu bewundern. Die Kunst des Ikebana unterrichtet Kopp dort jeden ersten Freitag im Monat.

Kraniche aus Papier

Es blüht auch am Stand von Aki Tsurumi-Geiken. Die Japanerin, die aus Tokio stammt, lebt seit 20 Jahren in Bremen und ist eine Meisterin der Faltkunst Origami. Aus winzigen, gefalteten Papiertäschchen recken gefaltete Blüten in den schönsten Farben ihre Köpfchen empor. Wer mag, kann einen kunstvoll gefalteten Kranich aus Origamipapier kaufen, das japanische Glückssymbol. Gerade hält die Künstlerin ein Kusudama-Bällchen empor, das sich aus 36 Papierteilen zusammensetzt. Seit dem 9. Jahrhundert wurden diese sogenannten Kräuterbälle zunächst von Adelsfamilien dazu benutzt, um böse Geister zu vertreiben. Tsurumi-Geiken muss sich nun aber beeilen: In einem Workshop unter der Kirschblütenwand in der "Cool Japan"-Ausstellung will sie mit den Teilnehmern das Falten von Schmetterlingen und Kranichen üben.

Ganz entspannt kann es dagegen Satsuki Treichel-Tsumura mit ihren Töchtern Mayuki Greta und Haruka Mona angehen lassen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Atsuya van Kollenburg sind sie von Bremen-Nord ins Übersee-Museum gekommen. Hier war Satsuki Treichel-Tsumura, die aus Hiroshima stammt, schon vor einem halben Jahr beim Japan-Fest zu Gast, um ihre Stoffblüten-Kompositionen, die die Japanerinnen traditionell im Haar tragen, so, wie es das Damen-Quartett jetzt auch tut, zu verkaufen. In ihren mit verschiedenen Blüten bedruckten Kimonos sind sie ein echter Hingucker. Vor dem Teich, in dem schillernde Koi-Karpfen schwimmen, legen sie in dem Trubel erst einmal ein Päuschen ein, lauschen den kontemplativen Klängen, die Dieter Weische seiner japanischen Bambusflöte Shakuhachi entlockt, beobachten die japanische Teezeremonie, naschen japanische Süßigkeiten und trinken aus Schälchen grünen Matcha-Tee.

Wie überhaupt sich so manche Bremerin roséfarbene Kirschblüten ins Haar gesteckt oder sich im Stil japanischer Manga-Mädchen gekleidet hat, so wie Sonja Günther aus Lilienthal. Sie trägt ein kurzes, schwarzes Röckchen, dazu im japanischen Schulmädchenstil schwarze Strümpfe, die weit bis über die Knie reichen. Dazu passen ihre langen, schwarzen Haare, deren untere Hälfte rot gefärbt ist. Seit sechs Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der japanischen Populärkultur und möchte nun endlich mit ihren Freunden die "Cool Japan"-Ausstellung besuchen. Die exotischen Klänge, die der berühmte japanische Meister Akihiro Ichikawa und sein Schüler Hibiki Ichikawa ihrem nicht minder exotischen Streichinstrument Tsugaru Shamisen entlocken, begleiten uns aus dem Kirschblütenfest hinaus. So muss sie wohl klingen, eine Mondnacht im April in Japan.