Das Gebäude in der Carl-Ronning-Straße 2, in dem der Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) untergebracht ist, geht in den Besitz der Unistiftung über. (Christina Kuhaupt)

Es klingt erst mal traurig. Den Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) wird es bald nicht mehr geben. Zumindest nicht mehr in seiner alten Form. Seit ein bisschen mehr als 150 Jahren kämpften und engagierten sich im FEAV, oft auch Frauenerwerbsverein genannt, Frauen, aber auch Männer, für die Gleichberechtigung der Bremerinnen.

1867 wurde der Verein gegründet, zu einer Zeit, als Otto von Bismarck zum Kanzler des Norddeutschen Bundes ernannt wurde, in Österreich-Ungarn Kaiser Franz Joseph seine Sissi heiratete und Alfred Nobel das Patent für seine Erfindung Dynamit beantragte. Und zu einer Zeit, in der es bei weitem noch nicht normal war, dass Frauen einen Beruf haben.

Das hat sich längst geändert, und damit hat es auch zu tun, dass der FEAV beschlossen hat, sich aufzulösen. „Die Frauen, die wie Marie Mindermann, Ottilie Hoffmann oder Elly Ley diesen Verein geprägt haben, wollten immer mehr, wollten immer vorwärts“, sagt Gisela Hüller. Die 82-Jährige ist aktuelle und damit auch letzte Vorsitzende des FEAV.

„Es ist auch heute nicht so, dass alle unsere Aufgaben erledigt wären. Es gibt noch eine Menge zu tun.“ Nur haben die Mitglieder von Vorstand wie Verein in den vergangenen Jahren immer häufiger überlegt, ob sie noch die Richtigen dafür sind, Frauen in Bremen zu helfen, eine Ausbildung machen zu können oder bei der Rückkehr ins Berufsleben zu helfen.

Die Antwort lautete letztendlich: nein. Hüller: „Heute gibt es viele andere Vereine und Einrichtungen, die ähnliche Angebote machen.“ Einst hatte der FEAV selbst Kindergärten und Krankenhäuser gegründet, um den Frauen die Möglichkeit zu geben, arbeiten zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es sogenannte „Mütterkurse“, ab den Achtzigerjahren konnten sich zum Beispiel türkische Frauen und Mädchen zu Schneiderinnen oder Fachhilfen in der Gastronomie ausbilden lassen.

Ebenso gab es Deutschkurse, Computerkurse von und für Frauen, ab dem Jahr 2000 auch einen Schwerpunkt auf Altenhilfe und der Qualifizierung von älteren Frauen. Heute müsste sich der Frauenerwerbsverein mit dem Thema auseinandersetzen, wie man Mädchen besser für die sogenannten Mint-Berufe qualifizieren kann, Jobs, die mit Mathematik, Technik oder Naturwissenschaft zu tun haben. Hüller. „Da haben wir uns gefragt, ob wir das leisten können, oder ob da nicht andere besser sind.“

Gebäude darf nicht verkauft werden

An diesem Punkt kommt dann die Stiftung der Universität Bremen ins Spiel: Der FEAV hat nämlich beschlossen, dass sie die Richtige ist, um sozusagen als Erbin des Vereins den Grundgedanken in die Zukunft zu tragen. „Wir sind überzeugt, dass dort gewährleistet ist, dass inhaltlich in unserem Sinn weitergearbeitet wird, dazu auf einem akademischen Niveau“, sagt Gisela Hüller.

Am 31. Dezember geht deshalb das Vereinsvermögen in den Besitz der Unistiftung über. Das Vermögen besteht in diesem Fall nicht aus Geldmitteln, sondern dem Backsteinhaus mit der Nummer 2 in der Carl-Ronning-Straße. „Unser Wunsch ist, dass es ein Lehrgebäude bleibt“, sagt Hüller. Verkaufen, das ist vertraglich festgelegt, darf die Unistiftung das Gebäude nicht. Martin Mehrtens, Kanzler der Universität und im Vorstand der Stiftung, freut sich über die Zuwendung.

"In Ruhe mit allen Optionen auseinandersetzen"

„In dieser Form und in dieser Größe ist das für uns bislang einzigartig“, sagt er. „Wir sind dem Frauenerwerbsverein sehr dankbar.“ Wie genau das Haus künftig genutzt wird, darüber muss erst noch entschieden werden. Wohl im Herbst soll es feststehen. Und klar ist laut Mehrtens auch, „dass mehr als nur die Fassade an den Frauenerwerbsverein erinnern wird“.

Denkbar ist, Teile des rund 1000 Quadratmeter großen Hauses zu vermieten und über die Einnahmen Projekte zu unterstützen, die wiederum Frauen in wissenschaftlichem Zusammenhang fördern. Möglich wäre aber auch, dass das Gebäude von der Uni selbst für Veranstaltungen und Seminare genutzt wird. Mehrtens: „Wir werden uns in Ruhe mit allen Optionen auseinandersetzen.“ Fest steht aber schon jetzt: Welche Option es auch wird, sie wird der Gleichberechtigung dienen.