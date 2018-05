Reinhold Beckmann verbrachte vor allem in seiner Jugend gerne Zeit in Bremen. Die Stadt war für ihn Fluchtpunkt, um aus dem provinziellen Twistringen herauszukommen. (dpa)

Mit gerade einmal neun Jahren war Reinhold Beckmann das erste Mal im Weserstadion – und fand dort mit Werder Bremen seine erste große Liebe. Am vorletzten Spieltag der Saison 1964 / 1965 erlebte er den 3:0-Sieg gegen Borussia Dortmund. An die Torschützen erinnert Beckmann sich bis heute. "Damals trafen Matischak, Klöckner und Zebrowski und Werder wurde Deutscher Meister", erzählt der gebürtige Twistringer.

Dem Verein ist Beckmann nach wie vor treu. Seit über 20 Jahren ist er Mitglied bei Werder Bremen und noch heute gelegentlich bei Heimspielen im Weserstadion. Im Laufe seiner Karriere präsentierte Reinhold Beckmann unzählige Fernsehsendungen, darunter 15 Jahre seine Talkshow „Beckmann“ sowie die Sportschau, von der er sich im Sommer 2017 verabschiedete.

Seit Januar ist der Moderator einmal im Monat als Fußball-Experte bei Sport 1 zu sehen. "So ganz vom Fußball konnte ich doch nicht lassen", sagt der 62-Jährige. Außerdem dreht er derzeit eine Dokumentation über Christian Lindner und die FDP. Beckmann ist nicht nur als Fernsehmoderator und als Fernsehproduzent tätig, sondern macht auch gemeinsam mit seiner Band Musik.

Mehr zum Thema Vorfreude auf die WM Reinhold Beckmann ist immer noch Fußball-Fan Er hat Karriere als Sport-Moderator gemacht. Jetzt hat Reinhold Beckmann eine neue Leidenschaft für ... mehr »

„Musikmachen macht einfach glücklich. Das Schreiben ebenso“, sagt Beckmann. Musik hat er schon immer gemacht. Dennoch war die Initialzündung für seine Musikerkarriere ein Auftritt in der Sendung „Inas Nacht“, wo er gemeinsam mit Gastgeberin Ina Müller gesungen hat. Nach der Show kam er mit zwei Musikern aus der Band von Ina Müller ins Gespräch, die in ihm einen richtigen Musiker sahen.

So entstand vor einigen Jahren das Projekt Reinhold Beckmann & Band. „Aus meiner Geschichte heraus bin ich natürlich mehr Fernsehmensch, ich mache das schließlich schon seit über 30 Jahren“, sagt Beckmann. Nach dem Zivildienst in einer Jugendbildungsstätte im Kreis Oldenburg hat es Reinhold Beckmann nach Köln verschlagen.

Zunächst absolvierte er dort eine Ausbildung als Radio-, Fernseh- und Videotechniker und studierte anschließend Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in der Domstadt. Seit 27 Jahren lebt Beckmann nun in Hamburg. Seiner Heimat bleibt er aber trotzdem treu und ist immer wieder im Nordwesten zu Besuch.

"In Bremen spielen ist wie nach Hause kommen"

„Ich bin regelmäßig in Twistringen um zu schauen, wie es meiner 96-jährigen Mutter geht und was der Rest der Familie so macht“, erzählt Beckmann. Seine Verbundenheit zu Bremen und seinem Geburtsort Twistringen spiegelt sich auch in der Musik wieder. Auf seinem ersten Album „Bei allem sowieso vielleicht“ widmete er der Hansestadt eine Hymne, die von seinen Wochenenden in Bremen erzählt. Auf „Freispiel“, seiner zweiten CD, findet sich der Song Twistringen.

Auch wenn der Name Twistringen im Liedtext nicht zu finden ist, handelt die Nummer von der niedersächsischen Kleinstadt in den 1960er und 1970er Jahren. Die beiden Lieder funktionieren auf Konzerten nicht nur in der Region, sondern bundesweit. Trotzdem schätzt Beckmann die Auftritte in der Hansestadt ganz besonders: „In Bremen spielen ist wie nach Hause kommen.“

Weitere Informationen

Reinhold Beckmann gastiert gemeinsam mit seiner Band am Sonntag, 27. Mai, im Bremer Fritz-Theater. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.