Mehr als 22.000 junge und ältere Bremer haben sich in diesem Jahr bei "Bremen räumt auf" beteiligt. (Frank Thomas Koch)

Mehr als 16 000 Kinder und 6000 Erwachsene haben sich in diesem Jahr an der Aktion „Bremen räumt auf“ beteiligt. Ende März sammelten sie gut 23 Tonnen Abfall. Für die Organisatoren der Aktion – das sind die Stadtreinigung, SWB, Sparkasse, der WESER-KURIER und die Gewoba – Grund genug, um nun gemeinsam zu feiern. Alle fleißigen Helfer sind für diesen Sonnabend zum großen Abschlussfest auf dem Marktplatz eingeladen.

Um 14 Uhr wird die Veranstaltung von Maskottchen Grünhold und Bremen Vier-Moderatorin Chrissie Loock eröffnet. Anschließend gibt es bis 18 Uhr auf der Bühne Live-Musik unter anderem von der Singer-Songwriterin Elias Krell aus den USA. Flowin Immo, der auch hinter der Kompletten Palette in Hemelingen steckt, bringt seinen „Sooper Looper“ mit in die City. Zudem werden der Bund für Umwelt und Naturschutz Bremen (BUND) und der Verein Sea Shepherd mit Infoständen vor Ort sein, um Fragen rund um das Thema Umwelt- und Naturschutz zu beantworten.

Für kleinere Gäste werden eine große Hüpfburg vom Jumphouse und eine Spielmanege aufgebaut. Auch Kinderschminken wird angeboten. Bei den Essens- und Getränkeangeboten setzen die Veranstalter auf regionale Angebote: Mit Foodtrucks sind Biten und das Burgerhaus vertreten, dazu kommen Eis vom Eislabor und süße Getränke von J’s Limonade.

Die Aktion „Bremen räumt auf“ unter der Schirmherrschaft des Umweltsenators wurde in diesem Jahr Ende März veranstaltet. Den Startschuss gab es am Freitag, 29. März, an der Grundschule an der Paul-Singer-Straße. Gemeinsam mit Senator Joachim Lohse (Grüne) und dem Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, David Koopmann, haben die Schülerinnen und Schüler die Umgebung aufgeräumt. Allein an diesem Tag waren Aufräumtrupps aus gut 100 Schulen und 75 Kita-Gruppen überall in der Stadt unterwegs. Auch circa 1000 Beschäftigte von 60 Unternehmen machten klar Schiff in der Stadt. Am zweiten Aufräumtag, am Sonnabend, 30. März, zogen dann Vereine, Nachbarn, Freunde und Familie zum Aufräumen los.