Ein Festmahl in den Bremer Messehallen

Mario Roggow von der ÖVB-Arena (von links), Sängerin Claudia Jung, Nina Ranwig von Ranwig Events und Lübbo Roewer vom Deutschen Roten Kreuz stellen das Programm vor. (Christina Kuhaupt)

Weihnachten gilt als das Familienfest überhaupt. Doch für viele Menschen, die alt, arm, einsam und krank sind, ist die Weihnachtszeit mit all ihrem Lichterglanz und ihrer Sentimentalität oft eine der schwersten und traurigsten des Jahres. Um diese Bremerinnen und Bremer wenigstens einmal für einen Tag ihre Sorgen vergessen zu lassen, wird am Dienstag, 17. Dezember, zum dritten Mal in der Messehalle 4 auf der Bürgerweide „Dein Festmahl“ veranstaltet. Gut 800 Bremerinnen und Bremer, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, darunter auch Familien, die von Hartz IV leben müssen, sind dazu von sozialen Einrichtungen eingeladen worden.

„Jede und jeden von uns können Obdachlosigkeit und Krankheit schnell treffen“, sagt Lübbo Roewer, Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes Bremen, das das Festmahl mitorganisiert. Der schönste Lohn der vielen ehrenamtlichen Helfer sei es, das Leuchten in den Augen der Menschen zu sehen, betont er: „Mir sind zwei Damen begegnet, die mir freudestrahlend sagten: ‚Das ist jetzt unser Weihnachten‘, andere fühlen sich gar wie in Hollywood“. Denn das traditionelle Festmahl – bestehend aus Entenkeule, Apfelrotkohl und Kartoffelknödeln und gesponsert von dem Cateringunternehmen „Geschmackslabor“ – wird von Prominenten serviert.

In diesem Jahr mit dabei ist Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), sein Parteikollege, der ehemalige Sportsenator Willi Lemke, Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), aber auch Schlagergrößen wie Claudia Jung und Semino Rossi, die eigens aus München beziehungsweise Wien anreisen werden. Auch Schlager-Urgestein G.G. Andersen hat sich angekündigt. „Klar werde ich auch singen, wenn ich gefragt werde“, betont Claudia Jung, die von sich sagt, dass sie im Leben immer Glück gehabt habe und sie nun ein bisschen davon zurückgeben wolle. „Es ist wichtig, dass an diesem Abend gezeigt wird, dass die Menschen, denen es nicht so gut geht, auch im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen“, sagt die Schlagersängerin, die auch schon öfter bei dem von Frank Zander organisierten Festmahl in Berlin gekellnert hat. Event-Managerin Nina Ranwig hat aber auch noch viele andere prominente Persönlichkeiten zusammengetrommelt. Für Oliver Mommsen, Ex-Kommissar des Bremer „Tatortes“, ist es eine Ehrensache, bei „Dein Festmahl“ zu kellnern, genauso wie für seinen Schauspiel-Kollegen Uwe Rohde. Außerdem engagieren sich weitere 150 Ehrenamtliche aus Bremen.

„Mir ist im vergangenen Jahr eine Dame begegnet, die mir gesagt hat, dass sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder wertgeschätzt fühle“, berichtet Mario Roggow, Projektleiter der ÖVB-Arena. Denn das musikalisch umrahmte Festmahl ist nur ein Programmpunkt am 17. Dezember. Auch sonst können sich die Eingeladenen an diesem vorweihnachtlichen Abend betüddeln und verwöhnen lassen. Was für viele eine Selbstverständlichkeit ist, empfinden die Gäste des Festmahls oft als Luxus: Ein Besuch bei Friseur oder Fußpfleger oder auch beim Tierarzt mit ihrem Hund. Erstmals bieten dieses Mal Zahnärzte ihre Dienste an, aber auch andere Ärzte werden vor Ort sein.

Für den Aufbau werden indes noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Zusätzlich benötigt werden Geldspenden, um die Dinge, die nicht durch Sachspenden abgedeckt werden, finanzieren zu können. Beispielsweise können bei Ebay unter dem Stichwort „Dein Festmahl“ vom 21. bis 30. November mehr als 18 Fan-Artikel ersteigert werden, darunter signierte Trikots der aktuellen Werder-Fußballer. Mehr Infos unter www.dein-festmahl.de.