Hielten beim Neujahrsempfang der Unifreunde Reden: Klaus Boehnke von der Jacobs University (links) und Bürgermeister Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

Ihr Wechsel in die Wirtschaft kam überraschend. Ursprünglich sollte Katja Windt, knapp vier Jahre lang Präsidentin der Jacobs University (JUB), beim Neujahrsempfang der Unifreunde am Montagabend in der Oberen Rathaushalle eine Rede halten. Erschienen ist die 48-Jährige nicht. Denn seit Anfang vergangener Woche ist Windt Geschäftsführerin bei einem Anlagen- und Maschinenbauer in Düsseldorf. Ihr Abschied von der Jacobs University und welche Folgen das für die Privatuni hat, war unter der anwesenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein beherrschendes Thema.

Klaus Boehnke vertrat beim Neujahrsempfang JUB-Geschäftsführer Michael Hülsmann, der den Posten des Präsidenten von Windt kommissarisch übernommen hatte und aus gesundheitlichen Gründen am Montag fehlte. Boehnke sieht die Jacobs University trotz des Windt-Abgangs für die Zukunft gut aufgestellt. „Wir haben genügend Substanz“, sagte der Professor für Sozialwissenschaftliche Methodenlehre.

In seiner Rede verglich der 66-Jährige die Jacobs University mit einem Schiff. „Wir steuern aus rauer See in Gewässer mit weiterhin respektablem Wellengang. Das sind aber Wellen, die unser Schiff nicht zum Kentern, sondern uns in die richtige Richtung bringen.“ Die Richtung heißt: weiter zu wachsen.

Sieling: "Wir wollen den Wachstum der Jacobs Uni begleiten"

Das habe die JUB auch Katja Windt zu verdanken, betonte Boehnke. Als Windt im Februar 2014 das Amt als Präsidentin übernommen hatte, musste sie gemeinsam mit ihrem Geschäftsführer-Kollegen Hülsmann wegen Millionen-Defiziten einen harten Sparkurs fahren. Boehnke: „Dieser Wandel ist in Tüten.“ Wer Windt in Zukunft beerben soll, dazu mochte der 66-Jährige noch nicht konkreter werden. Noch sei man „nicht so weit“. Schließlich seien die kommenden zehn Monate dazu da, Strukturen innerhalb der JUB zu überdenken, sagte Boehnke.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bedauerte die Entscheidung von Windt. Aber auch er sieht wie Boehnke eine positive Zukunft für die Jacobs University. Sieling: „Mir haben alle versichert, dass die Universität gut aufgestellt ist.“ Obwohl die Privatuni ab 2018 ohne laufende Beihilfe des Landes auskommen muss, stellte Sieling weiter Hilfe in Aussicht. „Wir wollen den Wachstumskurs begleiten.“

Viel passieren soll auch bei der Anzahl der Studiengänge insgesamt in Bremen. Mit 114 Bachelorstudiengängen und 21 000 Studenten sei man „sehr stark“, hob Sieling hervor. Handlungsbedarf sieht der Bürgermeister bei den Masterangeboten, die er in Zukunft stärken möchte, um die Studenten auch nach der Studienzeit an den Standort zu binden. Laut Sieling gibt es in Bremen derzeit 84 Masterstudiengänge und 5400 Studierende. Ein weiterer Wunsch des Bürgermeisters: Er träumt davon, dass Bremen zu einer Schwarmstadt mit großer Anziehungskraft für jüngere Leute wird. „Noch gehören wir nicht dazu.“

Bengt Beutler, Vorsitzender der Bremer Unifreunde, hob in seiner Rede hervor, dass die Wissenschaft eine zunehmende Bedeutung für Bremen habe. Eine wachsende Stadt sei ohne sie nicht vorstellbar. Darum forderte er Investitionen von der Politik. „Es geht hier um Bremens Zukunft“, betonte Beutler. Vor allem soll die Politik finanziell helfen, um etwa die Bremer Uni fit für die kommende Runde der Exzellenzstrategie zu machen. „Man kann nicht den eigenen Haushalt zum Vergleich nehmen, sondern den anderer Länder, was die für ihre Wissenschaftscluster getan haben“, sagte Beutler.