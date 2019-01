Maßgeblich beteiligt an der Ausarbeitung der beiden bremischen Landesverfassungen von 1920 und 1947: der liberale Politiker Theodor Spitta. Er starb am 24. Januar 1969. (Lohrisch-Achilles)

Schon länger hatte Theodor Spitta seine liebe Not mit der schweren Flügeltür des Neuen Rathauses. Am Ende wurde sie ihm zum Verhängnis. Der Altbürgermeister befand sich gerade auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer im Rathaus, als er durch einen zurückschwingenden Türflügel zu Fall gebracht wurde. Das war am 9. Januar 1969, einem Donnerstag. Vier Tage zuvor hatte er seinen 96. Geburtstag gefeiert. Zunächst schien es, als würde sich der rüstige Altbürgermeister von seinem Sturz bald wieder erholen, der Oberschenkel war nur ausgerenkt, nicht gebrochen. Spitta sei schon „wieder guten Mutes“, meldete der WESER-KURIER. Nach einer Frist von drei Wochen hofften die Ärzte ihn wieder entlassen zu können.

Doch anders als erhofft sollte Spitta nicht mehr genesen. Es kam zu Komplikationen, die den greisen Gentleman-Liberalen zusehends schwächten. Vor genau 50 Jahren, am 24. Januar 1969, starb Theodor Spitta im St.-Joseph-Krankenhaus. Tief erschüttert zeigte sich der Präsident des Senats, Bürgermeister Hans Koschnick (SPD), der bereits kurz nach dem unglückseligen Ereignis an Spittas Krankenbett geeilt war. Sein Nachruf spricht für sich: „Geprägt vom Geiste des Humanismus, von Jugend auf geleitet durch seine freisinnige demokratische Lebensauffassung, hat der Verstorbene in Menschlichkeit und Güte über mehr als ein halbes Jahrhundert bis ins hohe Alter für seine Vaterstadt, die Freie Hansestadt Bremen, gewirkt.“

Mit Spitta ging der letzte noch auf Lebenszeit gewählte Senator dahin. „Verantwortung zu übernehmen, war für ihn wirklich eine lebenslange Aufgabe“, sagt Hans-Albrecht Koch, Geschäftsführer der Theodor-Spitta-Gesellschaft, über den eher schmächtigen Mann, der 1911 in den Senat gewählt wurde, in den 1920er-Jahren und bis 1933 als zweiter Bürgermeister den Präsidenten des Senats vertrat und diesen Posten erneut von 1946 bis 1955 bekleidete. Im Kaiserreich national-konservativ gesinnt, schloss sich Spitta nach dem Ersten Weltkrieg der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) an und gehörte 1945 zu den Mitbegründern der Bremer Demokratischen Volkspartei (BVP), die später in der FDP aufging.

Widerstand als Pflicht

In Erinnerung geblieben ist der juristisch ausgebildete Kaufmannssohn, Enkel des Bürgermeisters Arnold Duckwitz, vor allem durch seine maßgebliche Mitarbeit an den beiden bremischen Landesverfassungen von 1920 und 1947. Wenn auch Spittas Entwurf für eine neue Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg noch manche Änderung erfahren habe, so sei in wichtigen Bestandteilen doch ganz und gar seine Handschrift zu erkennen, betont Koch. Nicht zuletzt in Artikel 19, der „Widerstand als jedermanns Recht und Pflicht“ definiert, wenn die Menschenrechte durch die öffentliche Gewalt angetastet werden. „Damit ist in die Bremer Verfassung nachträglich auch ein Bekenntnis zum Widerstand im Dritten Reich eingefügt“, so Koch.

Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten Spittas, dass er diesem selbst gestellten Anspruch nicht genügte, als es darauf ankam. War er nach 1933 zunächst noch als Rechtsanwalt tätig, so arbeitete er nach Kriegsbeginn 1939 in der Rechtsabteilung des Regierenden Bürgermeisters Heinrich Böhmcker mit, eines rabiaten Rüpels, der in Anspielung auf seine SA-Vergangenheit auch schon mal als „Latten-Böhmcker“ bezeichnet wurde. In dessen Auftrag verfasste er 1939 anlässlich des geplanten, dann aber geplatzten Hitler-Besuchs eine anonym publizierte, nur schwer erträgliche Propagandaschrift mit dem Titel „Bremens deutsche Sendung“. Einen Reim auf Spittas Denken versucht sich sein Enkel zu machen, der Bürgerschaftsabgeordnete Robert Bücking (Grüne). Als Bismarck-Verehrer habe sein Großvater wenigstens bis 1938 Hitlers außenpolitische Erfolge gutgeheißen. Und zugleich das liberale Bürgertum als kulturelle und soziale Kraft abgeschrieben. „In seinen Augen hatte das Bürgertum versagt, weil es nicht geschafft hatte, die soziale Frage zu lösen. Nach seiner Auffassung waren nun andere, autoritäre Kräfte an der Reihe.“ Eine eher fatalistische Haltung, die Bücking auch in Verbindung mit dem Soldatentod dreier Söhne bringt. Dass sie gestorben sein sollten für ein Unrechtsregime habe sein Großvater offenbar nicht wahrhaben wollen.

Doch der Abgesang auf den Liberalismus erwies sich als voreilig. Spitta sei „völlig überrascht“ gewesen, nach Kriegsende abermals eine Chance zum Mitwirken zu bekommen, sagt Bücking. Dabei habe sicher auch das gute Einvernehmen mit Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD) eine Rolle gespielt, mit dem er bereits bis 1933 im Senat zusammengearbeitet hatte.

Auch nach seinem Rückzug aus dem Senat 1955 blieb Spitta politisch aktiv. Als bemerkenswert stuft Spitta-Kenner Koch ein Konzept für eine Universität in Bremen ein, das der Liberale auf Wunsch Kaisens bereits 1961 und damit zehn Jahre vor ihrer Gründung vorlegte. „Das ist weithin vergessen, insbesondere bei den Bremern.“ In seiner Trauerrede berichtete Koschnick, noch kurz vor seinem Tode habe Spitta um Verständnis für das Aufbegehren der jungen Generation geworben. Womöglich dachte er dabei auch an seinen Enkel, der im Januar 1968 bei den „Bremer Straßenbahnunruhen“ mitgemischt hatte. Mit einem Staatsakt würdigte Bremen den als höflich und bescheiden geltenden Spitta. Unmittelbar vorher beschloss der Senat, eine Straße in der Vahr nach ihm zu benennen – die heutige Bürgermeister-Spitta-Allee. Die Tage der verhängnisvollen Flügeltür waren dagegen laut Bücking gezählt; die sei nach dem Tod seines Großvaters umgebaut worden. Und doch – dass sich Spittas Schicksal ausgerechnet an der Stätte seines langwierigen Wirkens entschied, erscheint fast wie ein Wink höherer Mächte.