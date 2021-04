Lisa Viktoria Gohlisch hat sich einen Traum verwirklicht und ihre Torten und Pralinen finden reißenden Absatz. (Frank Thomas Koch)

Das eine besticht durch kunstvolle Verzierung, das andere verspricht ein exotisches Fruchterlebnis und ein weiteres sieht aus wie ein wahr gewordener Schokotraum. Die zahlreichen Törtchen sind so bunt gestaltet, dass man sie schwer mit einem Namen in Verbindung bringen möchte. Doch der weiße Aufzug eines Schokodrops, der jedes der Törtchen ziert, tut genau dies. „Lisas Pâtisserie" steht da drauf. Und genau jene Lisa Viktoria Gohlisch sitzt nun vor mir und erzählt ihre Geschichte.

„Mir war immer klar, dass ich einen eigenen Laden haben will“, erinnert die Bremerin sich zurück. „Und mir war immer klar, dass ich von den Besten lernen will.“ Ein Vorsatz, der speziell in dieser Stadt mit einer Person verknüpft werden kann: Peter Hauptmeier. Bei ihm fing Gohlisch 2008 ihre Konditorei-Ausbildung an. Drei Jahre später folgte der Abschluss und mit ihm der Ruf nach Berlin. Nachdem sie dort lernte, alleine eine Pâtisserie zu führen, lockte im Süden eine renommierte Adresse: das Fünf-Sterne-Hotel Traube Tonbach.

Mehr zum Thema Tischgespräch: Fundabar Etwas milder als im Original Funda Klein-Ellinghaus betreibt ein Cateringgeschäft in Findorff. Wir haben mit ihr ein mehrgängiges Menü mit kleinen Speisen probiert. mehr »

„Dort war einer der besten Pâtissers Deutschlands“, erklärt Gohlisch mit Verweis auf ihren nächsten Lehrmeister Pierre Lingelser, ehemals Chef-Pâtisser des legendären Drei-Sterne-Restaurants Schwarzwaldstube. Hier profilierte sie sich weiter, bis es an der Zeit war, die Ausbildung mit dem Meistertitel zur Vollendung zu bringen. Und den Traum ihrer französischen Pâtisserie zu verwirklichen.

Der im Herbst letzten Jahres in Lilienthal ins Leben gerufene Laden sei eigentlich als Pop Up gedacht gewesen, erinnert sich die 30-Jährige schmunzelnd zurück. „Dann lief das aber so gut, dass ich eine Konditorin einstellen und den Laden fortführen musste.“ Eine erfrischende Erfolgsstory, die nun probiert werden will.

Mehr zum Thema Tischgespräch Statt Sterneküche gibt’s Suppen und Säfte Was kommt heraus, wenn ein Spitzenkoch und eine Personal-Fitness-Trainerin sich zusammentun? Bei Thomas Bicheler und Astrid Beck lautet die Antwort: ein Saftladen. mehr »



Probiert und empfohlen: Den Anfang macht ein Zitronentartelette (3,50 Euro). Das feine Gebilde aus Mürbeteig, goldgelber Zitronencreme und acht flambierten Baiserhauben sieht sehr einladend aus. „Man soll von der Süße in die Säure rein, vom Fluffigen zum Dichten“, beschreibt Gohlisch das Ideal, das sich ebenso gerade in meinem Mund realisiert. Für mich ein sehr starker Auftakt, doch für die Schöpferin anscheinend kein Thema. „Das ist das Letzte, was ich bestellen würde. Bin nicht der Zitronentyp. Ich stehe eher auf andere Sachen.“

Wie zum Beispiel Pralinen. „Man weiß nie, was man bekommt“, hat Forrest Gump das Leben einst mit einer Pralinenschachtel verglichen. Doch mir scheint, dass diese Parabel in meinem Fall wenig hilfreich ist, da ich grundsätzlich alle Art Pralinen nicht ausstehen kann. Das habe ich Gohlisch natürlich auch im Vorfeld erzählt, doch sie bestand darauf, zumindest eine ihrer Verkaufsklassiker zu verköstigen. So denn, die Nugat-Praline mit dunkler Kuvertüre (0,95 Euro) soll es nun sein. „Ich könnte mich hineinlegen. Du beißt von der Vollmilch rein, dann kommt die weiche Nugatcreme und dann der Crunch von den gehackten Haselnüssen“, schwärmt die Konditorin – und bewegt sich doch in Geschmacksgefilden, die ich auch nach meiner Probe wohl nie passieren werde.

Mehr zum Thema Tischgespräch mit Temi Tesfay Glücklich über das Pulled Pork von Grünenwalds Institut für Grillkunst Keine Grillseminare und Events, dafür Burger, Rippchen und Steak Cuts to go. Weil reguläre Veranstaltungen nicht möglich sind, müssen die Grünenwalds mit ihrem „Institut ... mehr »

Dass es sich auszahlen kann, immer wieder offen für Neues zu bleiben, beweist die Entscheidung für den süßen Abgang. Diese fiel nämlich gegen einen Möhrenkuchen mit Mascarpone und für ein Signature, das diese Pâtisserie besser repräsentiert: das Karamelltörtchen (4,50 Euro). Optisch kann es als großer Schokokuss mit glänzender Karamell-Glasur beschrieben werden, dessen inneres Geheimnis sich durch die frischen Himbeer-Toppings zumindest ansatzweise offenbart. Eine Andeutung, die nach der ersten Probe in Gewissheit umschlägt. Und was für welche! Die süße Karamellschicht und der dichte Brownie-Boden werden von innen zunächst durch eine fluffig leichte Karamell-Mousse, schließlich vom frischen Kern aus Himbeermarmelade wunderbar aufgelockert und ergeben rundherum ein harmonisches Wechselspiel. „Ich habe es frei Schnauze entwickelt“, erklärt die Meisterin ihr komplexes Kunststück, mit dem sie ebenfalls vollends zufrieden sein kann. Toller Abschluss!

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Lisas Pâtisserie, Hauptstraße 53, 28865 Lilienthal. Telefon: 0152/9355448. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9.30 bis 13 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen. www.lisas-patisserie.de.