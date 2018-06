Das Bauwerk wurde gerade für 80.000 Euro restauriert. (Christian Kosak)

Aus einem offenen Fenster der Grohner Düne in Vegesack schallt arabischer Gesang. Die Musik und die helle Fassade des Hochhauses passen nicht so recht zur mittelalterlich anmutenden Turmruine auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Versteckt unter mächtigen Bäumen fristet das Gemäuer aus dem Jahr 1840 auf einer Anhöhe des Kinder- und Familienzentrums Grohn ein etwas trostloses Schattendasein.

Viele wissen nicht einmal von der Existenz der historischen Ruine, die im Besitz der Stadt ist. Dabei steht das Bauwerk seit 2012 unter Denkmalschutz und wurde gerade für 80.000 Euro restauriert – je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. „Wir hatten die Ruine schon länger auf dem Schirm, aber wir schieben die anfallende Arbeit wie eine Bugwelle vor uns her.

Und es war sehr schwierig, die Mittel für die Instandsetzung einzuwerben“, erklärt Georg Skalecki, Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege. Durch den geöffneten Bauzaun betritt er gerade das unwegsame Ruinen-Areal. Überall wuchern Brennnesseln und etliche andere Pflanzen. „Ohne die ganzen Büsche und Bäume hatte man hier früher einen freien Blick bis zur Lesum und zur Weser“, sagt der Kunsthistoriker.

Im Stil englischer Gärten

Den Urwald zu zähmen ist noch Zukunftsmusik und womöglich gar nicht zu realisieren. Dabei gehörten freie Sichtachsen und Ausblicke maßgeblich zum Konzept der Gartenarchitekten, die Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Turmruine gestaltet haben. Denn wo sich heute Kita, Bolzplatz und zahllose Bäume befinden, stand einst die Villa der erfolgreichen Vegesacker Schiffbauerfamilie Lange.

Im Stil englischer Gärten hatte Johann Lange junior (1804 bis 1876), der älteste Sohn des geschäftstüchtigen Werfteigners und Unternehmers Johann Lange (1775 bis 1844), etwa um 1840 das Anwesen der Familie am „Alten Tief“ umgestalten lassen. Seinerzeit waren emotionale Landschaftsparks in Mode. Kennzeichen waren künstliche Wasserfällen, Grotten, Tempel oder Ruinen. Die Dramatik dieser scheinbar frei gestalteten Parks stand in Kontrast zu den vorher üblichen rational gestalteten barocken Gärten.

„Verfallene Gebäude sollten die Menschen während der Romantik in eine melancholische Stimmung versetzen und an die Vergänglichkeit erinnern“, sagt Georg Skalecki. Die Ruinen vermittelten gleichermaßen ein Gefühl der Erhabenheit und Einsamkeit. Und das war auch die Funktion der vermeintlich neogotischen Turmruine, die wie ein Relikt aus dem Mittelalter wirkt, aber reine Staffage ist. Gewissermaßen ein „Fake“.

„Das Bauwerk ist einzigartig in Bremen“, betont Ottmar Struwe, Gebietsreferent für Bremen-Nord und ergänzt: „Auch deutschlandweit sind nur wenige Beispiele dieses Bautyps überliefert.“ An sich hätten damals nur Fürsten englische Landschaftsgärten mit künstlichen Ruinen gestalten lassen. „Es ist schon speziell, dass hier ein reicher Reeder, also ein Industrieller, die Tradition aufgegriffen und eine Turmruine als Teil seines Gartens geplant hat“, so Struwe.

Vermutlich habe es sogar weitere Staffagebauten auf dem Familienanwesen gegeben. Nach Erkenntnissen der Denkmalpfleger wohnte Johann Lange junior mit seiner Ehefrau, der Tochter eines englischen Gesandten, in einem Wohnhaus mit einer großzügigen Loggia zum Park und zur Turmruine. Dieses Wohnhaus grenzte rückwärtig an das ältere Wohngebäude der Schiffbauerfamilie.

Am nördlichen Parkrand stand seinerzeit ein Schweizerhof, der später die Tran-Siederei der Familie Lange beherbergte. Diese Siederei wich dann der Bremer Baumwollspinnerei und -weberei und der Norddeutschen Steingutfabrik. Heute steht auf dem Areal die Wohnanlage Grohner Düne. Die Hochhäuser der Grohner Düne sind von der benachbarten Turmruine nur teilweise zu sehen. Auch ein mächtiger Ahornbaum verdeckt die Gebäude.

Möglichst schonende Sanierung

„Der Baum stammt vermutlich aus demselben Jahrhundert wie die Ruine“, meint Struwe und deutet auf die weitverzweigten Äste. „Wir würden gerne Büsche wegnehmen und Bäume zurückschneiden, damit die Turmruine auch aus der Ferne zu sehen ist. Und wir würden es begrüßen, wenn die Menschen herkämen“, bekräftigt der Architekt.

Im Verzeichnis der Denkmäler ist die künstliche Turmruine beim Landesamt für Denkmalpflege unter dem Titel „Staffage, Ruine“ verzeichnet und trägt die Nummer 1984. Nach der Unterschutzstellung stand zunächst die möglichst schonende Sanierung im Vordergrund. Schließlich sind nur wenige Staffagebauten überliefert. „Die meisten sind irgendwann zerstört worden, weil sie keinen Nutzen hatten. Die Grohner Turmruine hat vermutlich nur zufällig überlebt, weil keiner mit dem Stück Land etwas anfangen konnte“, sagt Georg Skalecki.

Heutzutage wirkt die eingezäunte Ruine auf der verwilderten Anhöhe wie ein Anachronismus. Die städtischen Spielflächen und Gebäude des Kinder- und Familienzentrums, zu dem das Gemäuer seit 1984 gehört, verweisen sehr deutlich auf das Hier und Jetzt. Da ist wahrlich kein Raum für morbide Melancholie. Aber die ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Pragmatischer ist es, das attraktive Gemäuer in das Kita- und Hortgelände zu integrieren. Immerhin wäre die Ruine eine ideale Kulisse für Kinder, die im Stil von Enid Blyton oder Harry Potter spannende Abenteuer erleben möchten.

Gitter gegen ungebetene Gäste

„Kann man da rein?“, fragt tatsächlich ein kleiner Junge, als er das offene Gatter der Umzäunung sieht. Er darf nicht. Zunächst müssen das Gelände und die Ruine entsprechend präpariert werden, denn noch lauern allerorten Gefahren. „Danach sollte der Zugang aber allen möglich sein – auch den Kindern“, versichert Ottmar Struwe. Im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes für die Grohner Düne ist jedenfalls geplant, den Kindern den Turm als Spielstätte zur Verfügung zu stellen. Bislang haben die Denkmalschützer das seltene Bauwerk aber nur instandgesetzt, damit es nicht verfällt.

Das Gebäude hatte massive Frostschäden, nachdem Wasser in das Mauerwerk gedrungen war. Auch Efeu hatte dem Turm arg zugesetzt. Decken, Mauerwerk und Fundament der Turmruine sind inzwischen saniert, das Wasser kann besser ablaufen. Seit 2016 ist das Gebäude in der unteren Ebene zudem vergittert. Erforderlich war dies, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Rußgeschwärzten Decken und Wände zeugen von Zeitgenossen, die in der Turmruine gegrillt und gefeiert haben. „Manche haben hier sogar übernachtet“, sagt Struwe.

Sein Kollege Georg Skalecki ergänzt: „Denkmäler sind immer etwas aus der Zeit gefallen, so wie diese Ruine in ihrem heutigen Umfeld, aber sie erinnern an vergangene Zustände und lassen somit ein bemerkenswertes Stück altes und fast vergessenes Vegesack wieder wach werden, damit auch spätere Generationen sich noch eine Vorstellung von diesen Zeiten machen können.“