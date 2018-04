Frühling in Bremen: Marvin Thäte (21) mit Boxermischling Grey. (Christina Kuhaupt)

An den Eisdielen bilden sich Schlangen, auf der Osterwiese drängeln sich die Menschen in T-Shirts, in den Cafés werden die dicken Jacken zur Seite gelegt. Viertel, Marktplatz, Osterdeich, Schlachte oder Wallanlagen – in der Bremer Innenstadt sind am Sonnabend die Menschen aus ihren Häusern ins Freie geströmt. Dank strahlender Sonne und Temperaturen über der 20-Grad-Marke kehrte in der Hansestadt ein Hauch von Sommer ein.

Nach dem langen und trüben Winter ist das Frühlingswetter laut Meteorologen sogar mit Vorsicht zu genießen, da die Sonne bereits so eine Kraft habe, dass die Menschen auf entsprechenden Sonnenschutz achten sollten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird das an diesem Sonntag sogar noch gesteigert: Temperaturen bis 23 Grad sind möglich. Zwei sonnige Tage zum Abschluss spielen auch den Schaustellern auf der Osterwiese in die Karten, die damit die Grenze von einer Million Besuchern knacken.

"Das ist ein schönes Finale. Wegen des guten Wetters werden wir diese Grenze wohl sogar deutlich überschreiten", sagt Rudolf Robrahn, Chef des Schaustellerverbandes des Landes Bremen. Es sei ja absehbar gewesen, dass die Temperaturen an diesem Wochenende noch einmal in die Höhe klettern. Darauf hätten sich die Schausteller eingestellt. Doch gutes Wetter sei keine Garantie dafür, dass die Menschen dann auch wirklich zur Bürgerweide kommen, denn dann gebe es ja auch zahlreiche andere Alternativen. Allerdings würden die Besucher bei dem Wetter auch länger bleiben.

"Jetzt fängt die Saison erst so richtig an"

Insgesamt zieht der Schausteller-Chef eine sehr zufriedenstellende Bilanz der Osterwiese, die am 23. März startete und an diesem Sonntag endet. "Wir hatten nur einen Tag, der richtig verregnet war. So haben wir uns ganz gut durch die Witterungen gemogelt", sagt Robrahn. Zwischendurch sei es sogar so kühl gewesen, dass sogar die Nachfrage nach Glühwein, Eier- und Kinderpunsch in die Höhe ging. Nun gegen Ende steige der Verkauf von Frozen Yogurt, Sahne- oder Kugeleis und Kaltgetränken. Bremen habe im Vergleich zu Volksfesten im Süden einen Vorteil, sagt Robrahn. "Der Bremer, beziehungsweise die Norddeutschen, sind etwas härter im Nehmen und kommen auch bei Nieselregen." Stärkster Besuchertag sei in diesem Jahr bislang der Ostermontag gewesen.

Das sonnige Wetter erfreut auch die Blumenhändler. "Jetzt fängt die Saison erst so richtig an", sagt Sabrina Joswig, die als Floristin am Stand von Blumen Timm am Ziegenmarkt arbeitet. Bestes Anzeichen dafür sei, dass die Tulpen aus dem Gewächshaus nun durch Freiland-Tulpen ersetzt werden. Außerdem werde das Sortiment breiter und bunter. So gebe es nun Glockenblumen in vielen Blau- und Violetttönen. Englische Geranien, Dahlien, Margeriten, Hortensien oder eine Vielzahl an Kräutern ergänzen zudem das Angebot. "Jetzt wird alles schön bunt, die Menschen sind freundlich, und die Sonne scheint", sagt Joswig.

Das Wetter schuf nebenbei auch optimale Voraussetzungen für zahlreiche Gruppen, die Junggesellinnen und Junggesellen verabschiedeten. Micky Maus, Panzerknacker, Einhorn oder Rockstar – mit Kostümen verkleidet spazierten die Frauen und Männer durch die Stadt. Mit weißem Hemd, Hosenträgern und Fliege gönnte sich eine neunköpfige Gruppe um Junggeselle Johannes Stichling aus Rehden (Kreis Minden-Lübbecke) am Nachmittag auf der Osterwiese Schnaps und Bier.´In der Innenstadt zogen sechs Frauen mit der künftigen Braut Charline Meyer zur Schlachte. Trauzeugin Viola Prahl und Freundinnen hatten die Braut in ein Einhorn-Kostüm gesteckt und ihr zahlreiche Aufgaben gestellt. So musste die Junggesellin fremden Herren zehn Schilder aus den Boxershorts schneiden, sich über die Straße tragen lassen oder mit einem Mann Walzer tanzen. Das Wetter hatte sie jedenfalls auf ihrer Seite.