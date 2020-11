Das berühmte Bremer Quartett ist Namensgeber des geplanten Stadtmusikantenhauses. (Frank Thomas Koch)

Die Hansestadt verfügt über eine reiche, vielfältige Literaturszene. Ein reales Literaturhaus gibt es bislang aber noch nicht. Nun soll Bewegung in die Angelegenheit kommen: Wie der Senat und das Bundesfinanzministerium am Donnerstag mitteilten, sind knapp fünf Millionen Euro durch den Haushaltsausschuss des Bundes für das Projekt „Stadtmusikantenhaus“ reserviert worden. Das Ausstellungshaus soll demnach im Kontorhaus an der Langenstraße entstehen. Geplant sind dort unter anderem ein Multifunktionsraum für Veranstaltungen und Videoprojektionen, ein Literaturcafé mit Bezug zu Bremer und anderer Literatur sowie vier Ausstellungsräume.

„Angelehnt an die Geschichte der Stadtmusikanten ist vorgesehen, gegenwärtig wichtige Themen wie Solidarität sowie Flucht und Migration zu behandeln“, sagte die Bremerin Sarah Ryglewski (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. In seiner Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2021 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die 4,9 Millionen Euro für die Errichtung des Stadtmusikantenhauses bewilligt. Gute Nachrichten aus dem Ausschuss gab es auch für Bremerhaven: Aus dem Etat für Kultur und Medien werden 2,83 Millionen Euro für Zusatzkosten beim zweiten Erweiterungsbau des Deutschen Auswandererhauses zur Verfügung gestellt. Auch das Übersee-Museum und die Glocke profitieren.