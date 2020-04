Der Bußgeldkatalog des Bremer Senats sieht Strafen bis zu 25.000 Euro vor. (Sina Schuldt /dpa)

Die meisten von uns sind wohl so gestrickt: Ermahnungen oder Appelle an die Vernunft sind gut, konkrete Verbote besser. Vor allem, wenn sie mit saftigen Bußgeldern unterfüttert sind. Das ist was Konkretes, da muss man nicht drüber diskutieren, sondern weiß genau, was auf einen zukommt. Wenn man so will: ein Stück Sicherheit in diesen unruhigen Zeiten. So gesehen war es gut und richtig, dass der Bremer Senat einen Bußgeldkatalog vorgelegt hat. Jetzt, wo viele eine Verschärfung der Krise erwarten.

Doch machen wir uns nichts vor. Mehr als ein Hilfsmittel, auf dessen abschreckende Wirkung alle nur hoffen können, sind diese Bußgelder nicht. Wirklich helfen bei der Eindämmung des Coronavirus kann letztlich doch nur die Vernunft. Die Einsicht, dass Kontaktsperren und andere Beschränkungen sinnvoll sind. Weil sie der Gemeinschaft helfen, nicht, weil ein Verstoß dagegen Geld kostet.

Mehr zum Thema Strafen bis zu 25.000 Euro Bremen legt Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße vor Verstöße gegen die Corona-Verfügungen konnten auch in den vergangenen Wochen schon bestraft werden. ... mehr »

Ganz abgesehen davon, dass Polizei und Justiz ganz sicher Wichtigeres zu tun haben, als zu kontrollieren, ob Menschen dichter als anderthalb Meter beieinander stehen, oder Berge von Corona-Anzeigen abzuarbeiten.