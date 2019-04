Das Leben in der Stadt reizt die Mehrheit der jungen Leute viel mehr, als das Landleben. Doch bietet dieses unschlagbare Vorzüge. (Christophe Gateau /dpa)

Natürlich zieht es die jungen Leute immer noch in die Stadt. Nach Hannover, nach Braunschweig, nach Osnabrück oder Oldenburg, wenn es in Niedersachsen sein soll. Städte sind Orte voller Versprechen und Abenteuer. Hier gibt es gut bezahlte Jobs, schicke Wohnungen und Szene-Bars, Universitäten, Start-up-Unternehmen, Kinos, Theater und Bundesliga-Sport.

Städte werden junge Menschen laut einer Studie auch in den nächsten 15 Jahren magisch anziehen. Schlechte Nachrichten also fürs platte Land, weil die Ambitionierten und Talentierten nur eines wollen, nämlich weg?

So schlimm ist das gar nicht. Die Generation 20plus soll ihren Träumen in den Städten ruhig nachjagen. Es kann für die Landgemeinden nicht darum gehen, die Provinz für diese Altersgruppe neu zu erfinden. Die Kunst ist es vielmehr, diejenigen, die einst losgezogen sind in die weite Welt, später wieder zurückzugewinnen, wenn sie ihre Familienplanung beginnen und die Karrieren ans Laufen gebracht haben.

Es gehört zu den faszinierenden Widersprüchen unserer Zeit, dass sich eine ganze Generation nach einer gesunden Work-Life-Balance und Entschleunigung sehnt, aber trotzdem viele zögern, der Stadt tatsächlich den Rücken zu kehren.

Der Speckgürtel um die Metropole markiert die äußerste Grenze – bis hierhin und nicht weiter, denn gleich dahinter beginnt das Land der Entbehrungen. Diese Wahrnehmung hat die Politik zu verantworten. Sie hat es nicht geschafft, ländliche Probleme zu lösen. Nur zwei Beispiele:

Es fehlen immer mehr Ärzte, aber in Niedersachsen blockieren sich die Regierungspartner SPD und CDU bei diesem Thema gegenseitig. Oder: Schnelles Internet, um die zuständige Bundesministerin zu zitieren, sei „nicht an jeder Milchkanne notwendig“. Wer so etwas sagt, muss sich nicht wundern, dass die Provinz ein Imageproblem hat.

Dabei hat das Leben auf dem Land unschlagbare Vorzüge. Dort gibt es bezahlbare Grundstücke für das Traumhaus, Spiel-, Kita- und Schulplätze für den Nachwuchs, intaktes Vereinsleben, gelebte Nachbarschaft, Ruhe und Grün inklusive. Gar nicht auszudenken, wenn jetzt auch noch die große Politik ihre Hausaufgaben machte.