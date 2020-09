Morgens um neun Uhr auf der Kita-Baustelle am Neustadtswall: Azubi Ardi Prendi vom Dachdecker Schmidt (von links) sowie seine Kollegen Vidl Khider, Bogdan Loza, Clemens Baumgarten und Krzysztof Debrowski schwören auf eine ordentliche Stulle. (Christina Kuhaupt)

Neun Uhr morgens auf der Baustelle bei der Kita am Neustadtswall in der Neustadt. Zur Frühstückspause packen die Handwerker vom Dachdecker Schmidt ihre Brotdosen und Tüten aus. Azubi Ardi Prendi hat heute auf seinem Brot Wurst und Käse mit zwei dicken Tomatenscheiben. Zimmermeister Clemens Baumgarten hat statt Stulle ein Brötchen, aber mit ehrlichem Hackepeter drauf, im Volksmund auch „Bauarbeitermarmelade“ genannt. Dazu gibt es einen Kaffee, die Kollegen Vidl Khider, Bogdan Loza und Krzysztof Debrowski haben dazu noch etwas Kuchen, eine Apfelsine und ein paar Gummibärchen dabei. Aber für sie ist klar: „Die Stulle gehört auf jeden Fall zum Frühstück dazu.“

So sieht es auch Dachdeckermeister Lutz Detring, Inhaber von Dachdecker Schmidt. Gerade wenn die neuen Azubis bei dem Bremer Betrieb anfangen, sagt Detring ihnen das und holt da vielleicht sogar deren Eltern mit ins Boot, damit ihre Kinder gut vorbereitet über den Tag kommen: „Unsere Arbeit bedeutet körperliche Anstrengung. Deshalb ist es wichtig, dass man für Frühstück und Mittag entsprechend ordentlich vorsorgt.“ Vor allem die Stulle von Azubi Ardi Prendi sieht so aus, als ob er sich die Worte des Chefs zu Herzen genommen hat.

Passender kann es nicht sein zum „Tag des Butterbrots“, der immer auf den letzten Freitag im September fällt. So hatte es mal 1999 die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) eingeführt. Sie wollte ein Bewusstsein für solide Lebensmittel schaffen. Die CMA gibt es seit 2009 nicht mehr, aber der Tag des Butterbrots wird weiterhin von anderen Verbraucherverbänden begangen. Die Bäckerinnungen feiern immer im Mai den Tag des Brots. Wegen Corona haben sie in diesem Jahr aber auf Veranstaltungen verzichtet.

Doch genau in der Zeit, als coronabedingt viele Kantinen schließen mussten, habe das Pausenbrot wieder an Bedeutung gewonnen, stellt Sonja Pannenbecker als Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen fest. Das merkte auch Peter Büser. Der Obermeister der Bremer Bäckerinnung sagt: "Die Menschen waren alle im Homeoffice, hatten Zeit, haben daheim gegessen und entsprechend mehr Brot gekauft.“ So ging in seiner Bäckerei in Bremen-Osterholz im März und April mehr Brot über die Theke als sonst. So mancher Neukunde von damals sei auch dabei geblieben, freut sich Büser: "Durch so eine Pandemie besinnen sich die Menschen vielleicht auch darauf, sich gesünder zu ernähren."

Konkurrenz durch die billigere Aufbackware

Allerdings spüren die Handwerksbäcker die Konkurrenz durch die billigere Aufbackware der Discounter. Der Bäcker Garde und die Achimer Stadtbäckerei befinden sich zum dritten Mal in einer Insolvenz in Eigenverwaltung nach 2019 und 2013. Das letzte Insolvenzverfahren war im März beendet, da musste bereits im Juli wieder Insolvenz beantragt werden. Denn während Innungsmeister Büser während der Monate des Lockdowns mehr Brot verkaufen konnte, sank im März und April bei Garde der Umsatz in den 36 Filialen in Bremen und dem Weser-Elbe-Raum um fast die Hälfte. Man sei aber zuversichtlich.

Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale verweist auf die in Deutschland bisher 3163 eingetragenen Brotsorten. So wurde die deutsche Brotkultur 2014 durch die Unesco ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Auch wenn immer mehr Kantinen wieder geöffnet haben, sollten die Bremer das Pausenbrot nicht beiseitelassen: „Grundsätzlich werden Vollkornprodukte empfohlen, denn sie sind reich an Ballastoffen.“ Allerdings bedeutet dunkles Brot nicht automatisch, dass es sich um Vollkorn handelt, wie die Lebensmittelexpertin erläutert: „Häufig enthalten Brote färbende Inhaltsstoffe wie Zuckerrübensirup oder Malz. Achten Sie beim Kauf auf die Beschriftung der Verpackung.“ Denn ein Vollkornbrot darf laut Verbraucherzentrale nur als solches bezeichnet werden, wenn es auch mindestens 90 Prozent Vollkornmehl enthält.

Vollkornbrot könne aber Bauchgrummeln verursachen, wie Pannenbecker erklärt: "Durch die Verbreitung von Weißmehl sind wir es nicht mehr gewohnt, so viele Ballaststoffe zu essen." Da könne Vollkornbrot fordernd sein. "In so einem Fall ist es für manchen hilfreich, erst mit feinausgemahlenen Brotsorten zu beginnen und sich langsam zu den grobkörnigeren Sorten vorzuarbeiten.“

Auf der anderen Seite meiden einige Menschen Weizenbrote wegen Bauchschmerzen und Unwohlsein danach. Laut Pannenbecker liegt das nicht am Weizenmehl: „Bei der modernen Herstellung wird dem Brot beim Gehprozess nicht mehr so viel Zeit gegeben wie früher und zum Teil durch Zugabe von Enzymen und Zusatzstoffen beschleunigt. Dadurch gelangen schwerverdauliche Kohlenhydrate in den Magen-Darmtrakt und verursachen bei der Verdauung Beschwerden.“ Daher rät Pannenbecker, auf industriell gefertigte Backwaren zu verzichten oder auch mal wieder selbst Brote zu backen. Auf dem Brot könne auch ruhig mal Pesto, Rucola oder Rote-Bete-Aufstrich landen – ansonsten wie Azubi Ardi Prendi klassisch auf Käse und Wurst für die Stulle setzen, damit die Muskeln stark genug sind für einen ordentlichen Halt auf dem Dachfirst.