Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Endlich mal wieder was zu feiern. Der 80. Geburtstag der dänischen Königin Margrethe II. ist bei uns angemessen begangen worden, wie ich denke. Wir haben unseren Tisch-Dannebrog gehisst und mittags zu den Fischstäbchen Remoulade Dänischer Art („Cremig süße Sauce, frisch und vollmundig“) gereicht. Dazu passte vorzüglich die neue Haartönung unserer 13-Jährigen in den dänischen Landesfarben. Klar, dass leichte Wehmut aufkam. Der traditionelle Familien-Sommerurlaub im traditionellen dänischen Ferienhaus – wann wird er wieder möglich sein? Wie sollen wir nach Jütland gelangen, wenn man uns nicht einmal ins angrenzende Bundesland einreisen lässt?

Margrethe mag kein lupenreines Vorbild der Jugend in Corona-Zeiten abgeben, dafür raucht sie zu viel. Umso mehr kann uns die berühmte dänische Gelassenheit anleiten. Sie toppt noch die berühmte norddeutsche Gelassenheit. Selbst in der Pandemie bleibt der „coolste Monarch weltweit“ („Bild“) standhaft im Verzicht auf Internet und Smartphone. Ein bisschen schade ist es wegen all der netten Geburtstagsgrüße via Twitter. Jetzt, wo unsere skandinavischen Freunde die Schulen wieder geöffnet haben, wäre noch interessant zu erfahren, inwieweit dänische Gelassenheit auch bei der Einhaltung von 1,50 Meter Sicherheitsabstand auf den Pausenhöfen hilft.

