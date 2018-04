Erzieher und Gruppenleiter Benny Döbbelin-Scheele. (Christian Kosak)

Aus Ihrer Erfahrung betrachtet: Womit hat es zu tun, dass viele Kinder in Bremen später in der Schule nicht gut lesen und rechnen können?

Wenn fünfjährige Kinder zu uns in die Kita kommen, die noch kein Deutsch können, dann haben sie genau ein Jahr im Kindergarten, bis sie in die Schule kommen. In einem Jahr kann ein Kind nicht soviel lernen, dass es in der Schule normal mitkommt. Das ist praktisch unmöglich. Um die Kinder gut auf die Anforderungen der Schule und die des Lebens vorzubereiten, brauchen sie drei Jahre im Kindergarten. Ein zweites großes Thema für uns ist der Medienkonsum. Es gibt Kinder, die am Wochenende hauptsächlich vor dem Fernseher, am Handy oder am Tablet sitzen.

Einige werden dort quasi abgestellt. Manche Eltern sind mit den Anforderungen, die ihre Kinder an sie stellen, wohl auch überfordert. Jedenfalls bekommen wir in der Kita mit: Einige Kinder sehen nach dem Wochenende komplett fertig aus und können sich beim Spielen nicht konzentrieren. Und wenn es darum geht, was sie am Wochenende gemacht haben, erzählen sie häufig von Spielen auf dem Handy und Filmen, die sie gesehen haben. Das ist dann problematisch, wenn in den Familien die Auseinandersetzung über das fehlt, was die Kinder gucken.

Was freut Sie bei Ihrer Arbeit mit den Kindern, wo funktioniert es, etwas zu guter Bildung beizutragen?

Für mich ist die Arbeit im Brennpunkt das, was ich am liebsten machen will, denn das Multikulturelle bei uns in den Gruppen ist einfach spannend. Die Kinder hier sprechen so viele Sprachen, ihre Familien kommen aus vielen Ländern. Das ist letztlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Viele Eltern sind dankbar, wenn ihre Kinder bei uns einen Platz bekommen. Und von den Kindern bekommt man auch schöne Reaktionen: Das sind 20 Individuen, die einen jeden Tag aufs Neue ganz schön fordern, aber auch viel zurückgeben. Wir können vieles auffangen, aber die Welt nicht retten. Es ist toll zu sehen, wenn die Sprachentwicklung besser wird, und man ein Kind zum Beispiel in die Kita-Küche schicken kann, um Bescheid zu sagen, dass noch Essen gebraucht wird. Wenn sich ein Kind mit seinem Anliegen beim Küchenteam verständlich machen kann, dann ist das super. Dort allein hinzugehen, muss man sich erst einmal trauen.

Was müsste sich konkret tun, damit sich in dem Bereich, in dem Sie arbeiten, wirklich etwas verbessert und Kinder in der Schule das lernen, was Sie lernen sollen?

Ohne das Haus der Zukunft, mit dem wir eng zusammenarbeiten, wäre die Situation hier in Lüssum sicherlich viel dramatischer. Viele Familien hier wären frustriert und wüssten nicht, an wen sie sich in schwierigen Situationen wenden sollen. Und auch unser Kindergarten hat hier im Stadtteil einen guten Stand, das ist für viele ein geschützter Raum. Was hier im Stadtteil Kindern und Familien helfen würde, wäre, dass wirklich die Betreuung aller Kinder gesichert ist. Wir haben oft mehrere Dutzend Eltern auf der Warteliste, wir könnten hier locker zwei bis drei zusätzliche Gruppen gebrauchen. Es ist ja auch ein neuer Kindergarten im Stadtteil geplant, aber er ist eben jetzt noch nicht da, und das merkt man. Die Plätze fehlen. Auch genug gut ausgebildetes Kita-Personal ist ganz wichtig.

Die Fragen stellte Sara Sundermann.

Zur Person

Benjamin Döbbelin-Scheele ist ausgebildeter Erzieher und hat daneben noch eine Zusatzausbildung für inklusive Pädagogik. Der 33-Jährige machte seinen Zivildienst in der Kita Lüssum, arbeitete später in einer Kita auf dem Land in der Gemeinde Schwanewede und kehrte dann als Erzieher nach Lüssum zurück.