Inhaber Luis Loyola präsentiert die Gerichte Ceviche de Pescado und Lomo Saltado. (Christina Kuhaupt)

Auf einmal verschwindet Luis Antonio Loyola Robles in der Küche. Und mit ihm weit und breit der Einzige, der im gesamten Lokal Deutsch zu sprechen scheint. Nur sein Bruder Andres und ich sitzen uns nun gegenüber. Und so komme ich zur unverhofften Freude, meine brüchigen Spanischkenntnisse aus der Schublade der Erinnerungen zu kramen. Der einzige Trost: dass meine ehemalige Lehrerin nicht hier sitzt. Mein verunsichertes Gesicht hat aber noch einen zweiten Grund: Das Holzbrettchen mit unseren beiden Probierhäppchen war so nicht bestellt.

„Du hast dich gegen Ceviche entschieden“, erkennt Andres auch unumwunden an, lässt jedoch sogleich eine Belehrung folgen. „Ich habe Luis gesagt, dass du Ceviche essen musst. Denn es wäre eine Sünde gewesen, in ein peruanisches Restaurant zu gehen und keine Ceviche zu essen.“

Und weil wir dem Sakrileg natürlich aus dem Weg gehen wollen, probieren wir nun ein Duett von Ceviche: einmal klassisch mit Fisch, in diesem Fall Rotbarsch (14 Euro), sowie als vegane Kreation mit Mangostückchen, nicht von ungefähr Amazónico genannt. Tatsächlich sind die Brüder nämlich im Osten Perus in der Region des Amazonas aufgewachsen. Sowohl Fisch als auch Frucht wurden zuvor, typisch für Ceviche, in Limettensaft „gegart“ und nun mit roten Zwiebeln, Chilis, Koriander und Inka-Mais serviert. „Das ist, wofür Peru steht: Frisch und lecker“, kommentiert der Küchenchef voller Stolz – und bringt meinen Eindruck von dieser Spezialität auf den Punkt.

Probiert und empfohlen: „Ceviche mögen nicht alle“, knüpft mein Gastgeber beim anschließenden Hauptgericht an, „aber das hier schon.“ Aji de Gallena (13,50 Euro). Fein gezupfte Maishähnchenbrust in einer Sauce aus Chilis mit Walnüssen, Kurkuma, Parmesan und Reis. „Wie peruanisches Hühnerfrikassee“, vergleicht sein Bruder Luis. Optisch wirkt das gelbe Ragout, auf dem ein halbes Ei sowie eine peruanische Olive getoppt sind, schon einmal interessant. Beim Auflöffeln erscheint die Masse übermäßig homogen. Hierauf erwidert Luis, dass das Gericht nach dem Kochen zwecks zusätzlicher Cremigkeit püriert werde. Das klappt vortrefflich. Und weil dazu die Süße der eingekochten Kondensmilch voll durchschlägt, komme ich nicht um das Gefühl herum, an Babynahrung zu denken.

„Es erinnert mich an meine Kindheit“, erzählt Andres dann auch nicht unpassend und erklärt, dass der Klassiker in Peru aufgrund seiner milden Cremigkeit sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen beliebt sei. „Wenn du es probierst, willst du sofort mehr löffeln“, ergänzt Luis und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Diese Speise ist ein Hit, an dem ich persönlich nur deshalb Anstoß finde, weil ich nicht so sehr auf allzu sahnige Gerichte stehe.

Wir schließen mit einem Gericht, das die Brüder neben Ceviche ebenso unbedingt probiert wissen wollten: Lomo Saltado (14 Euro). Rinderfilet im Wok flambiert mit roten Zwiebeln, Tomaten, gelbe Chili, Koriander, Sojasauce, Pommes und Reis. Zubereitung und Zutaten erinnern hier nicht zu Unrecht an die asiatische Küche, wie Andres erklärt: „Es gibt eine Ecke in Lima, wo nur Asiaten wohnen: Calle Capón. Das ist wie Chinatown. Und genau da ist das Gericht entstanden.“ Dass der Klassiker nicht nur dort geblieben, sondern im letzten Jahr endlich auch seinen Weg nach Bremen gefunden hat, ist ein kulinarischer Glücksfall. Denn das südamerikanisch-asiatische Fusions-Gericht ist herzhaft, saftig, aromatisch und angenehm leicht. Auch Andres zeigt sich zunächst begeistert, findet dann aber doch ein Manko: die Kartoffeln sind ihm zu knusprig. „Normalerweise müssen die Pommes in der Sauce nass werden, aber in Deutschland denken die Leute, dass sie immer knusprig sein müssen.“ Der Hinweis, dass es sich hierbei streng genommen um eine Adaption handelt, mag korrekt sein. Mein finales Urteil bleibt hiervon unbenommen: „Delicioso“.

Weitere Informationen

Pajaten Fusion Food, Graf-Moltke-Straße 26, 28211 Bremen. Barrierefrei. Telefon: 0421/24196395. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 15 bis 21 Uhr, Montag geschlossen. Lieferung via Lieferando möglich. Online: www.pajaten.de