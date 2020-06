Cemal Elmastas in seinem Laden am Bremer Dobben. „Selin Feinkost“ gibt es im September seit 30 Jahren. Ein Knochenjob für den Inhaber und seine Familie, aber sie lieben ihn. (Frank Thomas Koch)

Von Krise keine Spur im Feinkostladen, im Gegenteil: „Mir geht’s gut“, sagt Cemal Elmastas. Corona hat ihm Kunden gebracht, zusätzlich zu denen, die sowieso immer kommen. Der Supermarkt war vielen plötzlich nicht mehr geheuer, zu viele Menschen. Und einkaufen mussten sie ja, gerade in Zeiten, als die Restaurants noch geschlossen hatten. Klarer Trend zum selber kochen. Elmastas, der sein Geschäft am Bremer Dobben hat, berichtet von jungen Leuten, die mit Rezepten angerückt sind: „Denen musste ich erst einmal allerhand erklären. Was Dill ist, zum Beispiel, und wie Koriander aussieht.“ Kannten sie nicht, nie gehört, lauter Novizen in solchen Nahrungsdingen. Ihnen konnte geholfen werden.

„Selin Feinkost“ – den Laden gibt es im September seit 30 Jahren, und er sieht immer noch so aus wie damals. Neben Obst, Gemüse und Kräutern gibt es türkische Spezialitäten in Dosen und Gläsern, es gibt Nudeln, Kaffee, Getränke, Oliven auch, Schafskäse, Aprikosen, Feigen, Datteln und Nüsse. Dann die Saisonware wie Spargel und Erdbeeren. Das Brot vom Vollkornbäcker Effenberger. Oder die Produkte aus der Bio-Molkerei Dehlwes in Lilienthal. Und die Pasten natürlich, legendär. Die scharfe Mama-Paste macht die Familie Elmastas aus Oliven und Paprika, die Schärfe kommt vom Paprikapulver. Der milderen Tante-Paste wird Walnuss und Minze beigefügt. Grundsubstanz ist in beiden Fällen cremiger Käse.

Cemal Elmastas ist müde, und das sieht man ihm an, es sind seine Augen. Er steht jeden Morgen kurz nach vier Uhr auf und fährt mit seinem Transporter zum Großmarkt, Ware einkaufen. Dann öffnet er den Laden und steht bis um sieben am Abend hinterm Verkaufstresen. Ein Knochenjob. Hilfe bekommt er von seiner Familie, hauptsächlich von seiner Frau und dem Schwager. „Wenn ich nach Hause komme, gibt es Abendbrot, danach aufs Sofa, und dann schlafe ich schon ein“, sagt Elmastas.

So anstrengend sein Alltag ist, so sehr mag er ihn aber auch: „Ich rede gerne mit meinen Kunden, das macht mir Spaß.“ Alles dabei, bunt gemischt wie das Bremer Viertel. Auch Prominenz, die Namen will er nicht in der Zeitung sehen, Diskretion! Wenn Elmastas erzählt, bekommen seine müden Augen Glanz, und sowieso ist immer ein verschmitztes Lächeln dabei.

Vom Zahntechniker zum Feinkosthändler

Der Mann, 57 Jahre alt, ist in Izmir geboren. Er hat dort eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht und ist 1979 nach Deutschland ausgewandert, nach Bremen. Neun Jahre war er bei Nordmende in Hemelingen und hat dort Radios und Fernseher zusammengebaut. Als das Unternehmen pleite ging, wechselte Elmastas zu einer Firma, die für Daimler arbeitet. „Ich hatte die ganze Zeit den festen Willen, mich irgendwann selbstständig zu machen“, sagt der Händler. Als sich die Gelegenheit bot und der bisherige Ladenbetreiber den Standort am Dobben aufgeben wollte, wagte er den Schritt.

Eine Kundin betritt den Laden, sie hat ein Kind dabei. Ein bisschen hiervon und davon, der Korb ist schnell voll. Und dann dies, eine Bestellung: „Gerne noch einen Stinkefuß.“ Rätselraten, was soll das sein? Es ist Weingummi aus der Dose, etwas fürs Kind, wie sich herausstellt. Eine kleine Zugabe und umsonst. Elmastas grinst: „Wir haben das irgendwann Stinkefuss getauft.“