Oskar Mahler, Preisträger Karl-Nix-Stiftung 2020 (privat)

Zum 33. Mal hat die Karl-Nix-Stiftung 18 junge Frauen und Männer geehrt, die in Bremen in Schule und Berufsausbildung herausragende Leistungen gezeigt haben. Sie wurden jeweils mit einem Preisgeld von bis zu 2500 Euro ausgezeichnet. „Inspirierende Menschen helfen uns auf unserem Lebens- und Karriereweg, sie liefern Motivation, etwas Größeres anzustreben. Allein durch die Tatsache, dass sie etwas erreicht haben, was für den einen oder anderen noch ganz weit weg erscheint“, sagte der Stiftungsvorstandsvorsitzende Jens-Uwe Nölle.

Aufgrund der Pandemie konnten er und seine Vorstandskollegen Martin Klinkhammer und Michael Zeimet sich folglich nur mit drei Ausgezeichneten persönlich treffen, um ihnen stellvertretend für alle Urkunden zu überreichen. Dieses Trio bildeten die drei Bremer Abiturienten Katharina Grohn, Jan-Luis Probst und Oskar Mahler.

Diese drei haben ihre Schullaufbahn punktgleich und mit der Note 1 abgeschlossen und eine große Hürde für eine gute Zukunft genommen. Es wird nicht die letzte sein. Jan-Luis Probst, der sein Abitur am gymnasialen Zweig der Oberschule Findorff gemacht hat, studiert inzwischen Physik an der Universität Bremen.

Katharina Grohn hat den Berufswunsch Ärztin und nach dem Besuch es Ökumenischen Gymnasiums (ÖG) zum Wintersemester ihr Studium Humanmedizin an der Universität Münster aufgenommen. Alle Veranstaltungen laufen online. So ist die junge Findorfferin nicht wie geplant in ihrer Wohnung in Münster, sondern besucht die Online-Vorlesungen von Zuhause aus. Da sie keine älteren Geschwister hat, sagt sie, wisse sie auch nicht, wie ein Studium vorher gewesen sei.

Praktika zur Orientierung

Oskar Mahler, der in diesem Jahr mit 17 Jahren sein Abitur ebenfalls am ÖG in Oberneuland abgelegt hat, denkt viel nach. Und er muss wie alle anderen Menschen derzeit unter besonderen Bedingungen den Alltag meistern und sich Ziele setzen. Auch solche, die er bis zum Beginn der Corona-Krise vielleicht gar nicht im Blick gehabt hat.

„Nachdem ich im Sommer mein Abitur gemacht habe, brauchte ich erst einmal ein paar Wochen und Monate, um mit der ungewohnten Freiheit umgehen zu lernen“, berichtet er. Nach dem ersten vierwöchigen Praktikum bei einer Partei in Berlin führte ihn ein zweites in den Pflegebereich. „In diesem Rahmen bin ich zurzeit im Klinikum Bremen-Mitte tätig.“

„Da ich erst 17 Jahre alt bin, stand für mich schon seit Längerem fest, dass ich nicht schon in dem Jahr meines Abiturs anfangen würde zu studieren“, erzählt der junge Mann aus Schwachhausen, der sich bislang noch nicht auf einen für ihn „richtigen Studiengang“ festlegen konnte. Er hatte vielmehr den Wunsch, „vor den wiederum zahlreichen Jahren des Studierens einige außenalltägliche und außergewöhnliche Dinge zu erleben und zu wagen“ und das vor ihm liegende Jahr „dem Abenteuerlichen und Unbekannten“ zu widmen.

Oskar Mahler wünscht sich, Anfang nächsten Jahres, sobald er volljährig ist, für vier Monate nach Ghana zu gehen und dort in einem sozialen Projekt zu arbeiten. Mit der Bewerbung und Anmeldung für einen solchen Freiwilligendienst wurde daraus ein konkreter Plan. Die Umsetzung aber bleibt angesichts der hiesigen und dortigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie allerdings ungewiss.

Die weltweite Corona-Krise hat auch seine Kontakte zu anderen Menschen verändert. Der 17-Jährige stellt in seinem Umfeld immer wieder fest: Trotz aller Ungewissheit, die dieses Jahr bedeutet, hätte es doch viele Anlässe zum Feiern und Treffen neuer und altbekannter Menschen gegeben. „Ich muss gestehen, dass es mich ehrlich betroffen macht, diese Anlässe nur selten genutzt zu haben.“

Vielleicht hätte er es ausgelassener angehen können. „Denn diese Zeit, die voller Erwartungen ist, Aufbruch verheißt und in der doch vieles in der Schwebe hängt“, lasse sich, wie Oskar Mahler weiß, nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachholen und so intensiv leben. „Die Wahrheit ist und bleibt, dass diese Zeit in der Form, in der so viele vor uns sie erlebt haben, verloren ist. Und das für immer“, stellt er fest.

Altes verworfen, Neues erlebt

Beklommenheit empfindet der junge Bremer bei der Aussicht, „dass sich zumindest in der nahen Zukunft wenig ändern wird. In der Phase, in der wie in keiner anderen alte Bindungen gekappt, neue geknüpft, Altes verworfen und Neues erlebt und erfahren wird, bleibt uns nicht viel, um dieses Neue mit Leben, mit Gedanken, Eindrücken und Erinnerungen zu füllen". All das fühlt sich für ihn an, „als hätte man in jahrelanger Arbeit ein Forschungsschiff gebaut und ausgestattet und gerade in dem Moment, in dem das Schiff zu seiner großen Fahrt hätte aufbrechen sollen, beschlossen, auf vorerst unbestimmte Zeit die Meere trocken zu legen“.

Seine Zuversicht aber will Oskar Mahler nicht aufgeben: „Es bleibt zu hoffen, dass meine Generation trotz allem nicht diejenige der unerfüllten Wünsche ist.“ Sie wolle dennoch gesetzte Vorhaben in die Tat umsetzen. Auch Katharina Grohn will sich Mut und Zuversicht nicht nehmen lassen.

Zur Sache

Karl-Nix-Stiftung

Einmal im Jahr zeichnet die 1987 gegründete Karl-Nix-Stiftung, der der Bremer Kaufmann Karl Nix sein gesamtes Vermögen hinterließ, die Besten der Besten in den verschiedenen Schulstufen und Ausbildungsberufen in Bremen mit einem Preisgeld aus. Der Stiftungsgründer war überzeugt, dass Leistung und Leidenschaft essenziell für den Erfolg sind und Prämien helfen, den Leistungsgedanken wieder positiv zu besetzen. Mehr im Internet unter www.karl-nix-stiftung.de.

Weitere Informationen

Die weiteren Preisträger der Karl-Nix-Stiftung 2020: Abitur: Kim Luise Ottilige, Marlene Schreiber, Nils Malte Kiele; Handelskammerabschlüsse: Marina Kröger, Saskia Aminar, Jessica Pyka, David Schneider, Marie Höpfner, Adhanom Welderufael; Handwerkskammerabschlüsse: Pia Krehan, Yannik Siemer, Adelina Osmanaj, Dilan Agirmann, Emil Hegemann, Rafael Adam Mrozinski.