Klimatechniker Rolf Stefes hat als Vorarbeiter 30 Jahre lang die Energieversorgung der Fabrik gesteuert. (Roland Scheitz)

Sein Gang ist leicht gebeugt, die Haare sind grau, aber das Wissen über die Besonderheiten und Tücken der Haustechnik an seinem früheren Arbeitsplatz in Woltmershausen ist Rolf Stefes noch unverändert im Gedächtnis geblieben: „Es sieht fast alles noch genauso aus wie früher“, sagt der Rentner und streicht eine Weile schweigend über die Armaturen eines großen Heizkessels. Der ehemalige Klimatechniker ist einer von Tausenden Frauen und Männer, die als Mitarbeiter der Zigaretten- und Tabakfabrik Martin Brinkmann AG Zeugen eines großen Kapitels der Bremer Wirtschaftsgeschichte waren.

Zu erzählen hat dieser Zeuge viel, auch wenn die Geschichten aus seinem Arbeitsleben nicht gerade aus ihm heraussprudeln. Er ist eben durch und durch Hanseat, entsprechend stört er sich gleich an dem staubigen Fußboden in dem verlassenen Kesselhaus, das mit einem hohen Schornstein inmitten der anderen Fabrikgebäude auf sich aufmerksam macht. Es war das einstige Herzstück der Fabrik. „Da waren wir ganz stolz drauf, dass wir den Boden immer blank hatten“, sagt Stefes.

Eigener Brunnen

Die Umgebung macht es leicht, sich den jüngeren Stefes als Vorarbeiter im Blauzeug vorzustellen, wie er gemeinsam mit seinen Kollegen dafür gesorgt hat, dass der Dampf sowie Öl, Gas und Wasser in den riesigen grauen und türkisfarbenen Kesseln immer unter Kontrolle blieben. Vom Kesselhaus aus wurde die komplette Fabrik klimatisiert und mit Wasser versorgt. Teile der Anlagen waren bis 2006 in Betrieb. Die Heizung wurde mit Öl und später mit Gas betrieben, das Wasser kam aus 80 Meter tiefen Brunnen direkt aus dem Boden.

„Weil es sehr eisenhaltig war, mussten wir Kalk zusetzen, bis es Trinkwasserqualität hatte“, erklärt der Rentner und steigt eine steile Eisentreppe hoch, bis eine mächtige Trichteröffnung sichtbar wird: die ehemalige Wasseraufbereitungsanlage. Das Abwasser aus den Anlagen verließ die Firma in Richtung Kleingärten in der Nachbarschaft. Um im Beschwerdefall beweisen zu können, dass es nicht über Gebühr verunreinigt war, hatten Stefes und seine Kollegen in ihrer Werkstatt extra ein Aquarium mit Fischen aufgebaut, durch das das Abwasser lief.

An 24 Stunden am Tag exakt 20 Grad Raumtemperatur und genau 60 Prozent Luftfeuchtigkeit in der kompletten Fabrik: Das war die Vorgabe, die die Mitarbeiter der damaligen Abteilung „Klima“ strikt einzuhalten hatten, sonst war die Produktion gefährdet. Denn Tabak reagiert sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Ist es zu trocken, wird er krümelig – bei zu viel Feuchtigkeit in der Luft bekommt er Flecken, erklärt der 82-Jährige.

Für ausreichend Wasser in der Luft sorgte der in einem Druckkessel erzeugte Dampf, der durch lange Rohrsysteme in die Produktionshallen geleitet wurde. „Ohne uns lief die ­Fabrik nicht“, sagt Stefes über die Verantwortung, die er allerdings nicht allein, sondern im Drei-Schicht-Betrieb gemeinsam mit bis zu 36 Kollegen tragen musste. Nachtbereitschaft ­inklusive.

Stefes geht langsam zwischen den technischen Anlagen hindurch, vorbei an Schalthebeln, Druckmessern und Rohrleitungen, deren Beschriftung für den Laien ein Rätsel bleibt, aber deren Funktion er alle noch benennen kann.

Nur der kleine Heizkessel ist verschwunden, in dem unter strenger Aufsicht von Zollbeamten Zigaretten verbrannt wurden, die unverkäuflich waren oder die aus anderen Gründen nicht über den Ladentisch gingen. Schließlich sollte keine Tabaksteuer unterschlagen werden. Das galt übrigens auch an anderer Stelle: „Wir wurden nach der Schicht nach dem Zufallsprinzip kontrolliert, wer beim Rausschmuggeln von Zigaretten erwischt wurde, verlor seinen Arbeitsplatz“, erinnert sich der ehemalige Heizer und schüttelt den Kopf.

Dieses Risiko einzugehen müsse jedem dämlich erscheinen, der wisse, wie begehrt und schwer zu bekommen die Jobs in der Zigarettenfabrik waren. Überdurchschnittlich gute Bezahlung, viele Extras und obendrauf drei Stangen Freizigaretten im Monat lockten viele Interessenten an. Doch ohne Empfehlung durch einen Mitarbeiter der Firma gab es kein Jobangebot, so hat es Stefes 1964 erlebt. „Mein Nachbar hat mich und meinen Lebenswandel fast ein Jahr lang beobachtet und erst dann empfohlen, mich einzustellen.“ Nach seiner Mechaniker-Lehre kam Stefes 1955 zu Borgward und blieb dort, bis das Werk Anfang der 1960er-Jahre dicht machte. Nach einer kurzen Zwischenstation war er bis 1964 bei den Hanomag-Henschel Fahrzeugwerken angestellt. Doch für das Angebot von Brinkmann ließ er den Job bedenkenlos sausen.

Ein Höllenlärm war das, wenn alle Maschinen im Kesselhaus gleichzeitig liefen, erinnert sich Stefes noch ganz genau. Einen Hörschutz trugen die Mitarbeiter trotzdem nicht auf den Ohren. Dafür hat sich sein Arbeitgeber an anderer Stelle sehr fürsorglich gezeigt: Als ein Herzinfarkt ihn 1994 aus dem Berufsleben riss, zahlte Brinkmann zwei Jahre lang sein Gehalt einfach weiter bis zu seinem 60. Geburtstag – Stefes’ Rentenbeginn.

Zur Sache

Die Artikelreihe

In der ehemaligen Zigaretten- und Tabakfabrik Martin Brinkmann AG in Woltmershausen waren früher einige Tausend Mitarbeiter beschäftigt. Das Firmengelände ist jetzt im Umbruch: Rund 1200 Wohnungen sollen dort entstehen und die alten Gebäude für moderne Bürolofts genutzt werden. In dieser Artikelreihe, deren Beiträge unregelmäßig erscheinen, erinnern sich frühere Beschäftigte an ihre Arbeit in den verschiedenen Brinkmann-Abteilungen. Im nächsten Teil stehen ein Küper, der sich um die Tabakeinlagerung kümmerte, und ein Tabakeinkäufer im Mittelpunkt.