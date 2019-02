Mit der Böttcherstraße war Hans Tallasch quasi verheiratet. Das Bild links zeigt ihn 2016 im Archiv. Oben rechts ist er 1954 im neu eingerichteten Porzellanladen zu sehen, unten 2003 mit Porzellanfabrikant Bernd Dibbern. (Fotos: Archiv der Böttcherstraße)

Zuletzt fiel es Hans Tallasch schwer, die 83 Stufen im Haus des Glockenspiels zu bewältigen. Ein letztes Mal besuchte der langjährige Geschäftsführer der Böttcherstraße GmbH das Archiv weit oben unterm Dach im Dezember 2017. Die geliebte Böttcherstraße rückte für ihn in immer weitere Ferne. Von seinem Haus an der Werderstraße waren allenfalls noch kurze Ausflüge an die Weser möglich. Am 10. Februar ist Hans Tallasch im Alter von 95 Jahren gestorben.

Mit Tallasch verlässt ein Mann die Bühne, der über viele Jahrzehnte maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der Böttcherstraße genommen hat. Vor mehr als 70 Jahren verknüpfte sich sein Leben mit der „heimlichen Hauptstraße Bremens“. Eine alte Freundin aus der Tanzschule gab dem jungen Tallasch 1948 den Tipp, mal bei Direktor Puvogel vorzusprechen. Seine Idee: hochwertiges Glas und Porzellan als neues Angebot. „Nicht so ein Blümchenkram wie zu Hause“, sagte Tallasch vor gut zwei Jahren im Gespräch mit dem Autor.

Puvogel ließ sich darauf ein. „Sehen Sie zu, dass Sie in der Böttcherstraße ein vernünftiges Porzellangeschäft in Gang bringen.“ Gesagt, getan, auf eigene Rechnung fing er im Oktober 1948 als Pächter an und setzte seine Arbeit ab 1954 als Angestellter der Böttcherstraße GmbH fort. „Damals haben wir angefangen, den Bremern guten Geschmack beizubringen“, sagte Tallasch später halb im Spaß, halb im Ernst.

Hochwertiger Einzelhandel

Damit hatte er einen Fuß in der Tür. Bereits 1959 brachte er es zum Verkaufsleiter der Ladengeschäfte in Worpswede und Fischerhude, ab 1960 wirkte er als Prokurist. „Tallasch hat den hochwertigen Einzelhandel in der Böttcherstraße eingeführt“, sagt Archivleiter Uwe Bölts. Von 1981 bis 1994 war Tallasch dann Geschäftsführer der Böttcherstraße GmbH. Dass er 1984 die Bremer Shakespeare Company in die verwaisten Kammerspiele im Haus Atlantis holte, erfüllte ihn mit besonderem Stolz. Die Böttcherstraße sollte als Kulturmeile erhalten bleiben. Das war auch der Grund, weshalb die Sparkasse Bremen 1988 die Böttcherstraße von Ludwig Roselius jr. kaufte.

Traumatische Erlebnisse

Nicht nur als lebendes Lexikon der Böttcherstraße wusste Tallasch zu beeindrucken. Als Leserbriefschreiber schimpfte er auch schon mal über sinnlose Gewaltmärsche bei der Bundeswehr. Ob seine Kritik zu tun hatte mit seinen traumatischen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg? Nach abgeschlossener Lehre wurde der damals 19-Jährige zur Luftwaffe eingezogen. Als Kampfbeobachter war er der dritte Mann in den Nachtjägern von Messerschmitt. In der engen Kapsel musste Tallasch mit einem kleinen Behelfssitz vorliebnehmen. „Seitdem hatte er Platzangst“, sagt seine Frau Silvia. Nie wieder sei er danach in ein Flugzeug gestiegen.

Hans Tallasch war kein Bremer, jedenfalls kein ganz echter. Geboren wurde er am 13. Januar 1924 als Sohn eines Chemikers in Berlin. Der stammte ursprünglich aus dem österreichisch-ungarischen Grenzgebiet, daher der etwas exotische Name. Dennoch ist Tallasch in Bremen aufgewachsen, sein Vater wechselte in den frühen 1930er-Jahren an die Weser. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte Tallasch von 1939 bis 1942 eine Lehre als Werkzeugmacher bei dem Flugzeughersteller Weserflug in Bremen. „Aber glauben Sie nicht, dass er einen Nagel in die Wand bekam“, scherzt seine Frau Silvia. Mit ihr war Tallasch seit 1959 in zweiter Ehe verheiratet. Ein erster Bund fürs Leben ging bereits 1953 nach nur drei Jahren in die Brüche. Insgesamt vier Kinder hat Tallasch, zwei Töchter aus erster Ehe und zwei Söhne aus zweiter Ehe.

Eben nicht nur der Chef

In amerikanischer Gefangenschaft in Oberbayern lernte Tallasch die hochwertige Porzellanfertigung kennen. Zum Gefühl für Form kam sein Format. Tallasch war eben nicht nur der Chef. Bis heute schätzen seine Wegbegleiter seine soziale Einstellung. Tallasch war einer, der sich kümmerte. „Mehr als einmal hat er gebürgt oder finanziell ausgeholfen“, sagt Bölts. Mit jungen Leuten arbeitete Tallasch gern zusammen. So auch mit den aufstrebenden Grafikdesigern Haase und Knels, die in den 1970er-Jahren das bekannte blaue Straßenschild „Zur Böttcherstraße“ entwarfen.

Die heutige Geschäftsführerin der Böttcherstraße GmbH, Susanne Gerlach, sieht in Tallasch ebenso ihren Mentor wie Bölts. „Wer mit diesem Mann verheiratet ist, ist auch mit der Böttcherstraße verheiratet“, lautete die Erkenntnis seiner Frau.

Tallasch liebte die Natur, häufig streifte er mit seinen beiden Söhnen durch den Hasbruch, den Naturwald bei Hude. „Die Kinder sind im Wald praktisch groß geworden“, erinnert sich seine Frau. Dabei war er meist auf der Suche nach Pilzen. In seiner Freizeit betätigte sich Tallasch als Mykologe, er wurde sogar als Pilzsachverständiger geführt.

Keine Ruhe im Ruhestand

Auch im Ruhestand gönnte sich Tallasch keine Ruhe. Sein neues Ziel: der Aufbau eines Archivs für die Böttcherstraße. Gerade mit Blick auf die nicht eben makellose Geschichte der Böttcherstraße kein reines Vergnügen. Ihre Neugestaltung sei ein Versuch, deutsch zu denken, predigte ihr Erbauer, Kaffee Hag-Chef Ludwig Roselius. Als eine Art nordisches Kulturzentrum sollte die alte Gasse ein Ort der rassischen Selbstbesinnung sein, der Erinnerung an das vermeintlich arische Atlantis als Ursprung menschlicher Zivilisation. „Roselius’ Idee war fast identisch mit dem, was die Nazis propagiert haben“, räumte Tallasch im November 2016 ein.

Davon wollte die Familie Roselius indessen nichts wissen. Erst Tallasch leistete 2002 als Herausgeber des Sammelbands „Projekt Böttcherstraße“ einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Freilich legte er Wert auf sachliche Richtigkeit, mehr als einmal beklagte er vermeidbare Fehler sogar in der Fachliteratur. „Hätte man doch vorher nur mich gefragt!“, rief er dann verzweifelt aus.

Das kann man nun nicht mehr. An diesem Mittwoch um 12 Uhr findet im Himmelssaal der Böttcherstraße die Trauerfeier statt. Ein enger Freund wird ihn würdigen, der scheidende Dompastor Peter Ulrich. Seine letzte Ruhe wird Hans Tallasch an seinem Lieblingsort finden, dem Friedwald im Hasbruch.