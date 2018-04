Weil er immer unterwegs ist, kann sich der Brite Jack Woodhead nicht wirklich um ein Haustier kümmern. Aber am liebsten hätte der Entertainer, passend zu seinem Image als Paradiesvogel, einen Papagei. (Koch)

Die Sonne scheint durch die hohen Fenster der Pianobar des GOP Varieté-Theaters Bremen. Jack Woodhead sitzt gegenüber vom Flügel, auf dem er diesen Dienstag vor über hundert Leuten spielen wird. „Ich bin ziemlich schüchtern, denke ich“, sagt er. Seine Kleidung ist schlicht: Der schlanke Brite trägt ein schwarzes T-Shirt und schwarze Jeans. Mit seiner großen Hand fährt er sich durch die kurzen dunklen Haare. Nur sein überschwängliches, breites Lächeln und ein leidenschaftlicher Schimmer in seinen dunklen Augen deuten darauf hin, dass er noch eine ganz andere Seite hat. Eine, die mit meterhohen Absätzen, dunkelroten Lippen und hautengen, glänzenden Leggings wirklich alles andere als Schüchternheit ausstrahlt.

Woodhead lebt und spielt seit sieben Jahren in Deutschland – und nein, sein Name ist kein Pseudonym. Die Menschen hier hätten "Holzkopf" so witzig gefunden, da sei ein Künstlername gar nicht nötig, sagt er. In Berlin hat er viel Zeit verbracht und dort verschiedene Shows auf die Beine gestellt. Er komponiert, spielt Klavier, moderiert, singt und tanzt. Seine Auftritte sind schillernd, laut und schräg, nicht umsonst wird der 29-jährige oft als Paradiesvogel bezeichnet.

„Ich sehe mich selbst als Allround-Entertainer, aber ich fühle mich vor allem als Musiker“, sagt Woodhead. Darin hätten all seine anderen kreativen Tätigkeiten ihren Ursprung. „Das Klavier ist mein sicherer Ort“, sagt der Brite. Kein Wunder: Er spielt seit seinem fünften Lebensjahr leidenschaftlich gerne. Mit zwölf Jahren war er so gut, dass sein erster Klavierlehrer ihm nichts mehr beibringen konnte.

Der Musiker kommt aus Manchester und war nie wirklich eines der coolen Kinder, erzählt er. Stattdessen war er schon immer von Kunst und Musik fasziniert und sah auch ein wenig ungewöhnlich aus. „Meine Haare hingen wie zwei dunkle Vorhänge an beiden Seiten meines Gesichts herunter, ich war nicht wirklich hübsch." Deshalb sei er immer gerne der Klassenclown gewesen.

Sein neuer Lehrer bildete ihn zum klassischen Pianisten aus, mit 18 komponierte der Brite zum ersten Mal selbst. Aber Klavierkonzerte allein reichten Woodhead nicht: „Mich interessierte einfach das Performen auf der Bühne in Pumps und Make-up immer mehr“, sagt er. Schon mit sechs Jahren stolzierte er auf hohen Absätzen durchs Wohnzimmer. Seine Familie störte das nicht. „Sie waren glücklich, dass ich Musik machen wollte, und es hat sie nie gekümmert, dass ich schwul bin.“

Der Wunsch, seine vielen Leidenschaften und Talente unter einen Hut zu bringen, hat den Entertainer nach Deutschland gebracht. Er wollte Musik, Theater und Comedy, Burlesque, Drag und klassisches Piano kombinieren, das ging in England nicht, sagt Woodhead. Die deutsche Kabarett- und Varieté-Szene erfüllte ihm diesen Traum: „Hier habe ich mich selbst gefunden. Berlin hat mir diese Freiheit gegeben."

Seine extrovertierte Bühnenpersönlichkeit erlaubt es ihm, privat zurückhaltend und schüchtern zu sein. Auf Partys höre er dann zur Abwechslung lieber anderen Menschen zu. Deutsch versteht der Brite auch schon recht gut, und er hat ein Lieblingswort: beschwipst. „Das Wort mochte ich schon immer, es fühlt sich wirklich wie leicht angetrunken an, weil es am Ende so einen Schwung hat“, sagt er und lacht.

Seit einigen Wochen ist der Entertainer mit der Show „KAWUMM“ in Bremen. Es gefalle ihm hier sehr, sagt er. „Man merkt schon am Publikum, dass es eine schöne Stadt ist.“ Das macht er nicht etwa am Aussehen der Theaterbesucher fest, sondern an der Atmosphäre im Saal. „Die Menschen wollen lachen, das fühlt man auf der Bühne.“

An diesem Dienstag ist der Brite im GOP Varieté-Theater mit seiner Show „Woodhead und der Pabst“ zu sehen, die er mit Markus Pabst auf die Beine gestellt hat. „Sie besteht aus vielen kleinen Geschichten und Liedern über das Leben“, sagt Woodhead. Das Exklusivkonzert beginnt um 20 Uhr in der Pianobar des Theaters.