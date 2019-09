Der Einsatz begann um 11.24 Uhr. (Symbolbild) (Björn Hake)

Bei einer Explosion in einem Parzellengebiet in Grolland ist am späten Montagvormittag ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr brennt ein sogenanntes Kaisenhaus in voller Ausdehnung, das Feuer sei aber unter Kontrolle. Die schwer verletzte Person wurde in eine Fachklinik nach Hamburg gebracht. Der Einsatz begann um 11.24 Uhr, vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Neustadt sind an der Brandstelle.