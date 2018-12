Alexander Gerst spricht im Europäischen Astronautenzentrum in Köln über das Ende seiner jüngsten Weltraummission. (Oliver Berg / dpa)

Er ist zurück: Nach fast 200 Tagen im Weltall und mehr als 3000 Erdumrundungen ist Alexander Gerst heimgekehrt auf unseren Planeten. Und wieder war seine Reise ein Spektakel. „Astro-Alex“ begeistert, er ist der beste Multiplikator für die nicht unumstrittene bemannte Raumfahrt, den sich die Europäische Weltraumorganisation Esa nur wünschen kann.

Wenn Gerst im All ist, lässt er alle teilhaben. Kaum gelandet, gibt er erste Interviews; kaum zurück in Köln erzählt Gerst, wie es sich anfühlt, wenn nach einem halben Jahr die Schwerkraft wieder voll zuschlägt. Statt Schweben im All nun wieder stehen, gehen und Treppensteigen. Auch der Gleichgewichtssinn muss bei dem 42-Jährigen erst wieder in Schwung kommen. Wir regenerieren sozusagen mit Gerst mit, wenn wir es denn wollen.

Und wir sind mitgeflogen: Regelmäßig hat er Fotos aus dem All geschickt und seine Eindrücke in gut 400 Kilometer Höhe beschrieben. Zuletzt über seine Rückkehr. Schon einen Tag vor seinem Abschied von der Internationalen Raumstation ISS postete er auf Twitter: „Am Donnerstag werden Sergey, Serena und ich an Bord dieses Raumschiffs wieder in die Erdatmosphäre eintreten und als Sternschnuppe nach Hause kommen. Ich werde diesen Ort vermissen.“ Mithilfe von Instagram und Facebook schauten ihm Millionen Menschen über die Schulter; sahen, was er sah. Es ist seine Schuld, wenn jetzt viele Kinder auf die Frage, was sie denn später werden wollen, freudestrahlend antworten: Astronaut!

Seine Unbekümmertheit hat Gerst zu einem Star gemacht. Wir kennen seine Gefühle, wenn er aus dem Fenster der ISS auf die Erde blickt („Habe heute meine erste Aurora Australis gesehen auf dieser Mission, still und magisch.“) Und wir wissen, welche Musik er dort oben hört: „Die Mensch-Maschine“ von Kraftwerk ebenso wie „Astronaut“ von Sido und „Heute hier und morgen dort“ von Hannes Wader.

Nur um uns zu unterhalten, nimmt Gerst die Strapazen eines so langen Aufenthalts im All aber nicht auf sich – er ist Wissenschaftler. Quasi im Akkord untersuchte er die Wirkungen extremer Umweltbedingungen auf den Menschen. Gerst als menschliches Versuchskaninchen, immer im Dienst. Als „komplexeste, wertvollste und unwahrscheinlichste Maschine“ bezeichnet er die ISS. Astrophysiker Wolfgang Hillebrandt vom Max Planck Institut in Garching nennt sie dagegen „die größte Verschwendung der Menschheit“. Für ihn stehen Aufwand und wissenschaftlicher Ertrag in keinem Verhältnis. Es wäre spannend, beide mal in einer Talkshow diskutieren zu lassen.

Ein Rätsel der Menschheit hat Gerst aber von da oben mal so ganz nebenbei gelöst: Die Chinesische Mauer ist aus dem All mit bloßem Auge nicht zu sehen. Hätten Sie das gedacht, Herr Professor Hillebrandt?