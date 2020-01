Der Ingenieur Ralf Luttermann hat sein Leben neu sortiert. Zur Zeit arbeitet er im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Garten Eden. (Frank Thomas Koch)

Es gibt Situationen im Leben, die verändern alles, was danach kommt. Ralf Luttermann hat genau das erlebt. Über den Bundesfreiwilligendienst (BFD) hat der Maschinenbau-Ingenieur in ein neues Leben gefunden. Der heute 49-Jährige kann über diesen Wechsel Einiges berichten. Und er erzählt auf Bitten auch ganz offen über das, was sich für ihn vor drei Jahren tat, über die Entwicklungen in seinem Leben. Er erzählt sehr nüchtern, aber er bewegt vielleicht gerade deswegen mit seiner Lebensgeschichte. Vielleicht ermuntert er sogar andere zum Nachdenken über ihre Vorstellungen und die Möglichkeiten sowie den Mut, etwas Neues auszuprobieren.

Als der Ingenieur in seinen Beruf einstieg und Arbeit in der Windenergiebranche fand, schien der weitere Weg vorgezeichnet. Doch innerhalb von drei Jahren krempelte sich sein ganzes bisheriges Leben um. Heute blickt der Bremer ohne Reue oder gar Ängste darauf zurück. „Dabei habe ich nicht mal alles selbst bestimmt“, sagt er. Am Anfang stand der Verlust seines ersten Jobs, weil die Firma Stellen abbaute. Als dann auch noch sein zweite Arbeitgeber in der Windkraft in Insolvenz ging, musste sich der Bremer etwas einfallen lassen. In dieser Branche wollte danach er auf keinen Fall bleiben. Zumindest das war ihm klar geworden. „Auch privat lief es damals schlecht“, sagt er.

Der Techniker machte sich erstmal im Internet schlau über seine Möglichkeiten in einem ganz anderen Arbeitsfeld. Etwas im Soziales stellte er sich vor. Aber wie kommt man da rein? Irgendwann stieß Luttermann auf den Sozialen Friedensdienst. Der Internetseite konnte er entnehmen, dass auch für ältere Interessenten ein Angebot existiert. Zwar wird zumeist ein sogenanntes freiwilliges soziales oder kulturelles Jahr vermittelt, das am Anfang des Ausbildungsweges abgeleistet wird, gewöhnlich in der Übergangszeit zwischen Schule und Studium oder Beruf.

Aber es gibt auch den Bundesfreiwilligendienst 27plus – kurz Bufti – speziell für Menschen jenseits dieser jugendlichen Orientierungphase. „Dieses Bufti-Angebot kam damals genau zur rechten Zeit für mich“, erzählt Ralf Luttermann inzwischen sehr offen. Es war für ihn die Gelegenheit mit Ende 40 eigene Interessen und Fähigkeiten nochmal neu zu erkunden, um andere Möglichkeiten in bis dahin fremden Berufsfeldern kennenzulernen.

Das Gartenprojekt

Er bekam die Möglichkeit, sich zwischen zwei gerade frei gewordenen Stellen im sozialen Bereich zu entscheiden. So kam in den Garten Eden im Milanweg. Vor allem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Mitarbeiter der Bremer Werkgemeinschaft betreiben auf der Parzelle im Waller Kleingartengebiet zusammen Gartenpflege. In einem halbstündigen Gespräch mit seiner späteren Betreuerin Regina Munzel hatte sich schnell gezeigt, dass diese Aufgabe zu ihm passen könnte. Es sollte ja unbedingt etwas Soziales sein, in das er vielleicht seine handwerklichen Fähigkeiten mit einbringen konnte.

„Aber auch um die Zusammenarbeit mit Menschen sollte es mir gehen“, sagt er weiter über die besondere Zeit, in der er die Weichen neu stellte. Die Arbeit in dem Gartenprojekt gefiel ihm auf Anhieb. Die Leute arbeiten handwerklich in allen Bereichen, die mit Pflege und Nutzung von Beeten und anderem Grün notwendig sind. Inzwischen geht es auch um Hochbeete, die nach einer Idee von Ralf Luttermann angelegt wurden.

Zur Sache

Bundesfreiwilligendienst 27plus

Wer älter als 27 Jahre ist, kann diesen speziellen Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Interessant ist dieser Freiwilligendienst nicht nur für Menschen, die sich sozial, kulturell oder ökologisch engagieren möchten. Auch Menschen, die in Elternzeit oder im Vorruhestand eine zusätzliche Aufgabe suchen, sich beruflich neu orientieren wollen oder überhaupt nach längerer Auszeit wieder einen Einstieg ins berufliche Leben versuchen möchten, gehören zur Zielgruppe für die Angebote, heißt es vonseiten des Sozialen Friedensdienstes.

Er koordiniert die Möglichkeiten bei unterschiedlichen Trägern und versucht Aufgaben zu finden, die zu den einzelnen Betreuten passen. Das Bundesfreiwilligendienstgesetz schreibt für alle Bufties über 27 Jahren außerdem eine pädagogische Begleitung verbindlich vor. So werden den Freiwilligen 15 Seminartage über das Jahr verteilt angeboten.

Weitere fünf Seminartage können aus offenen Bildungsangeboten anderer Träger individuell belegt werden. Die Arbeitszeit der Freiwilligen muss mindestens 20 Wochenstunden betragen. Aber auch 30 Stunden und Vollzeit ist möglich. Seminare und Fortbildungen sind Teil der Arbeitszeit. Bei einer Vollzeitstelle erhalten die Freiwilligen monatlich ein „Taschengeld“ von 300 Euro plus einer Verpflegungspauschale von 75,50 Euro sowie eine BSAG-Monatskarte.