Die Schule sollte verstärkt auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehen, statt auf Notengebung zu verzichten. (Daniel Bockwoldt/DPA)

Noten entscheiden über Zukunftschancen. Sowohl spätere Arbeitgeber, als auch Universitäten orientieren sich daran. Schulen sollten ein Ort sein, an dem Kinder in einem sicheren Rahmen lernen können, sowohl mit Bewertungen als auch mit dem damit verbundenen Druck fertigzuwerden. Für einen selbstbewussten Umgang damit brauchen sie Erfahrungen – Erfolge und Misserfolge. Noten zeigen, auf welchem Stand sich ein Kind befindet und wie es sich entwickelt. Raum für Interpretation gibt es nicht.

Hat Peter in seinem Halbjahreszeugnis eine Fünf in Mathe, dann ist klar, dass er sich im zweiten Halbjahr anstrengen muss. Steht im Zeugnis dann eine Drei, ist dies ein Erfolgserlebnis. Um eine solche Verbesserung zu erreichen, unabhängig vom familiären Hintergrund, müsste der Unterricht stärker an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Auf Noten zu verzichten, damit sich niemand benachteiligt fühlt, ist der falsche Ansatz. Stattdessen sollte es möglichst früh Förderunterricht geben. Dort könnten Kinder genau in den Fächern unterstützt werden, die ihnen schwerfallen. Vielleicht würde Bremen so beim nächsten Schulvergleich besser abschneiden.