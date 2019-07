Mit Augenmaß: Das Ohrgerüst aus porösem Polyethylen wird vor der gut viereinhalbstündigen Operation zurecht geschnitzt. (Frank Thomas Koch)

Andreas Naumann beugt sich über den kleinen Tisch in dem Operationssaal. „Die Lampe bitte noch ein klein wenig näher“, sagt der Professor und Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Klinikum Bremen-Mitte. Im Lichtkegel liegen zwei weiße Kunststoff-Gebilde aus porösem Polyethylen. Naumann fügt sie probehalber ineinander. Fast wirken sie wie ein filigranes Kunstwerk. „Wenn ich mit der Feinarbeit fertig bin, ist dies das Gerüst für das neue Ohr.“

Die Feinarbeit erfordert viel Fingerspitzengefühl, dreidimensionales Vorstellungsvermögen und jahrelange Erfahrung. Routiniert schnitzt der Chefarzt beide Kunststoffteile auf die passende Größe zurecht. Als Vorlage dient ihm eine Silikonschablone, mit deren Hilfe später auch der Abstand zwischen den Augen und dem neuen Ohr angeglichen wird. Nach und nach hobelt Naumann feine Späne vom Kunststoff ab. Die Späne sind der Kitt, mit dem der Arzt beide Teile schließlich per Schweißpunktnaht miteinander verbindet. „Die Rohlinge bekommen wir aus den USA, hier werden sie dann vor der Operation zurecht geschnitzt, zusammengefügt und implantiert“, erklärt der Chefarzt.

All dies hat Naumann schon mehr als 250 Mal getan. Der Bremer Chefarzt ist einer von wenigen Spezialisten in Deutschland, die Ohren auf diese Weise rekonstruieren. Seit April 2011 ist er Direktor der HNO-Klinik in dem Krankenhaus an der St.-Jürgen-Straße. Das Verfahren, bei dem ein ganzes Ohr mithilfe eines Polyethylen-Implantats rekonstruiert wird, hat er damals aus München mitgebracht. „Die Patienten kommen aus ganz Deutschland, manche auch aus dem Ausland, wie Russland oder den USA“, sagt Naumann.

Präzisionsarbeit: Chefarzt Andreas Naumann (rechts) implantiert das Kunststoff-Ohr bei einem 18-jährigen Patienten aus dem Saarland. (Frank Thomas Koch)

Fehlbildungen als häufigster Behandlungsgrund

Der 18-Jährige, dem an diesem Tag ein künstliches Ohr implantiert wird, kommt aus dem Saarland. Er wurde mit einer Fehlbildung geboren. Lediglich das Ohrläppchen an der linken Kopfseite ist zu sehen, die Ohrmuschel fehlt, der Gehörgang ist nur teilweise angelegt. Fehlbildungen – meist einseitig – sind laut Naumann am häufigsten, 80 bis 90 Prozent der Patienten seien davon betroffen. Auch Unfälle, Bissverletzungen oder fehlgeschlagene Operationen können dazu führen, dass ein Ohr verkümmert ist oder ganz fehlt. Die Mehrheit der Patienten, die zu einer Ohrrekonstruktion mit einem Polyethylen-Implantat nach Bremen kommen, sind Kinder und Jugendliche, sagt der Chefarzt. „Je jünger die Patienten sind, desto besser ist später das kosmetische Ergebnis.“ Ein Grund für die vorwiegend jüngere Klientel sei auch, dass sie bereits nicht so gute Erfahrungen mit den Blicken anderer gemacht hätten – oder Eltern ihnen diese Blicke in ihrem weiteren Leben ersparen wollten.

„Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass nur eine einzige Operation notwendig ist, um ein neues Ohr mit einem sehr guten kosmetischen Ergebnis zu rekonstruieren“, sagt der Chefarzt. Bei einer anderen Methode wird das Ohrgerüst statt aus Kunststoff aus eigenem Rippenknorpel rekonstruiert. Sie ist laut Naumann allerdings erst ab dem achten bis zehnten Lebensjahr möglich, weil sich der Brustkorb zunächst ausbilden muss. Die Polyethylen-Implantation sei bereits ab dem fünften Lebensjahr möglich. Und: „Bei der Rippenknorpel-Variante sind in der Regel zwei bis drei Eingriffe bis zum endgültigen Ergebnis notwendig. Außerdem besteht das Risiko, dass der Knorpel sich noch verbiegt oder nach der Operation schrumpft.“

Das Kunststoff-Ohrgerüst ist bereit für den Einsatz. Dafür legt der Chefarzt über dem Ohr einen Gewebelappen, der sich unter der Kopfhaut befindet, frei und klappt ihn nach unten über das Kunststoff-Gerüst. Diese feine und gut durchblutete Schicht ist die Grundlage dafür, dass später das Hauttransplantat auf dem neuen Ohr anwachsen kann. Beim Freilegen des Gewebelappens ist laut Naumann allerhöchste Präzision geboten, um den gesamten Eingriff nicht zu gefährden: „Die Arterie an dieser Stelle darf nicht verletzt werden.“ Das Hauttransplantat wird schließlich als letzter Operationsschritt aus der Leiste des Patienten entnommen, über das künstliche Ohr gelegt und angenäht.

Gut sechs Wochen dauert es laut Naumann, bis das neue Ohr weitestgehend abgeschwollen ist. „Wenn der Verband nach der Operation das erste Mal abgenommen wird, fließen allerdings meistens schon Freudentränen, bei Patienten und Eltern“, sagt der Arzt. Gut viereinhalb Stunden hat die Operation an diesem Morgen gedauert. Viereinhalb Stunden, in denen der junge Mann aus dem Saarland ein Ohr bekommen hat. Draußen auf dem Flur warten Angehörige auf ihn und blicken dem Chefarzt fragend entgegen: „Alles ist prima gelaufen“, sagt er ihnen.

Im OP sind die letzten und leisen Takte eines Klassik-Konzerts zu hören. „Klassische Musik gehört immer dazu“, sagt Naumann. „Ohne klassische Musik gibt es kein schönes Ohr.“