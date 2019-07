Spuren im Sand sind vom 14. Juli bis 31. August in der Stadtkirche Unser Lieben Frauen zu sehen. (Christina Kuhaupt)

Spuren im Sand sind vom 14. Juli bis 31. August in der Stadtkirche Unser Lieben Frauen zu sehen. Mitten im Chorraum der Kirche hängt ein 60 Zentimeter großes Pendellot. Es ist aus dem grünen Kupfer des alten Kirchendaches gefertigt. Ein Mitarbeiter der Firma, die vor einigen Jahren das Dach neu eindeckte, hat das Lot angefertigt und der Gemeinde geschenkt, teilt die Bremische Evangelische Kirche mit. Das Pendellot hängt frei. Stoßen es Besucher an, schwingt es über die Sandfläche und zeichnet Figuren. Für Gäste liegen Harke und Besen bereit, um die Spuren immer wieder zu verändern und individuell zu gestalten. Spirituell und therapeutisch gelten Pendel als Sinnbilder von Ruhe und Kraft, von Energie und Schwingung. Und genau ein Ort der Ruhe und Meditation will die Kirche Unser Lieben Frauen sein. Von Montag bis Sonnabend jeweils von 11 bis 16 Uhr sind Besucher eingeladen, diesen ganz speziellen Platz zu erleben.