Nikolaus und Anne Schneider sind sich in der Frage der assistierten Sterbehilfe uneins. Ihre Argumente breiten sie an diesem Mittwoch bei einer Veranstaltung in Bremen aus. (BREUEL-BILD)

Herr Schneider, Frau Schneider, was erhoffen Sie sich vom Bundesverfassungsgericht, das bis Ende des Jahres ein Urteil über Klagen gegen das Verbot sogenannter geschäftsmäßiger Sterbehilfe fällen soll?

Nikolaus Schneider: Ich erhoffe mir in erster Linie ein Urteil, das für Rechtssicherheit sorgt. Der Hausarzt, der in einem Vertrauensverhältnis zu seinem Patienten dafür sorgt, dass dieser sein Leben beenden kann, wenn es einfach nicht mehr anders geht, soll nicht mit Strafverfolgung rechnen müssen. Dennoch darf die rechtliche Regelung der Sterbehilfe nicht in Konkurrenz zu Palliativmedizin und Hospizarbeit geraten.

Anne Schneider: Ich will mehr als mein Mann. Es gibt bei dem 2015 verabschiedeten Gesetz zur Sterbehilfe großen Nachbesserungsbedarf. Was heißt das: geschäftsmäßig? Das ist zu unklar. Der ärztliche assistierte Suizid muss meiner Meinung nach für bestimmte Indikationen legalisiert werden, damit der Sterbe-Tourismus in die Schweiz aufhört.

Anne Schneider: Wir waren bereits vor meiner Krebserkrankung uneins in der Frage, ob Menschen in Verantwortung gegenüber Gott ihr Leben selbst beenden dürfen. Anders als ich plädiert Nikolaus dafür, dass wir unsere Todesstunde Gott überlassen sollen. Dass er mich aber bei einer anderen Entscheidung begleiten würde, verstehe ich als eine große Liebeserklärung.

Anne Schneider: Es geht uns mit dem Buch nicht darum, private Geschichten zu erzählen, sondern um theologische Fragen und Ansichten, die aus konkreten Erfahrungen erwachsen. Für uns gehören Glauben und Leben zusammen, unsere Gottesvorstellungen haben auch auf Alltagsentscheidungen Einfluss.

Das Buch dreht sich nicht allein um das Thema Sterbehilfe. Wir reflektieren auch über unsere Gottesvorstellungen, unser Menschenbild und unser Todesverständnis. Das alles spielt eine große Rolle bei der Antwort auf die Frage, ob Menschen sich die Freiheit nehmen dürfen, ihr Leben selbstverantwortet zu beenden.

Nikolaus Schneider: Das Gespräch über diese Problematik führen wir schon seit vielen Jahren. Das hat damit zu tun, dass wir am Niederrhein, in der Nähe zu Holland, gelebt haben. Die Niederländer haben sich vor circa 20 Jahren mit dem Thema Sterbehilfe befasst und 2002 gesetzlich geregelt, dass auch aktive Sterbehilfe möglich ist. Das kam uns am Niederrhein sehr nahe, und das hat mich in der Kirchengemeinde und Anne im Religionsunterricht sehr beschäftigt.

Nikolaus Schneider: Unsere Argumente sind differenzierter geworden, aber unsere Grunddifferenz ist geblieben.

Anne Schneider: Unsere Grunddifferenz beruht weiterhin in der Frage, ob nach staatlichem Recht und kirchlicher Meinung nur Gott oder die Natur unser Leben beenden sollen. Theologisch finde ich: Es ist ein patriarchales Gottesbild, wenn man argumentiert, Menschen pfuschten durch eine eigenverantwortete Selbsttötung Gott in sein Handwerk. Rechtlich finde ich: Wir haben in Deutschland das Thema Abtreibung gut geregelt. Ich wünschte mir eine entsprechende Regelung beim Thema Sterbehilfe für den ärztlich ­assistierten Suizid.

Nikolaus Schneider: Es gab gemischte Reaktionen, wobei die positiven überwiegen. Unsere Kultur des Streitens scheint die Menschen nicht abzustoßen, sondern eher dazu einzuladen, sich selbst Gedanken zu machen.

Anne Schneider: Es gab Kritik von Menschen, die der Meinung sind, dass die Kirche mit einer Stimme sprechen muss, weil unsere Kontroversen verunsichern könnten. Aber in meinem Verständnis von Kirche hat uns Martin Luther ausdrücklich ermuntert und ermutigt, selbst darüber nachzudenken, was Gott von und für uns will.

Zur Person

Nikolaus und Anne Schneider

haben mit ihrem Buch „Über das Leben und Sterben“ für Diskussionen gesorgt. Nikolaus Schneider war von 2010 bis 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands und von 2003 bis 2013 Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Anne Schneider hat ebenfalls Theologie studiert und an einer Realschule die Fächer Religion und Mathematik unterrichtet.

Weitere Informationen

Diesen Mittwoch sind Anne und Nikolaus Schneider auf Einladung der Gemeinde von Unser Lieben Frauen in Bremen zu Gast. Ab 19.30 Uhr reden sie mit Pastor Sebastian Renz über das Leben und Sterben.