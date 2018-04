Betriebsleiter Uwe Kirsch ist die gute Seele des Paradice. (Frank Thomas Koch)

Der 25. April ist ein besonderer Tag. Vor allem für alle – nicht nur in Walle –, die das Eislaufen mögen. Denn genau 20 Jahre zuvor wurde, am 25. April 1998, die Eissporthalle Paradice am Bremer Westbad direkt gegenüber dem Waller Friedhof offiziell eingeweiht. Gefeiert wurde dieses Jubiläum in dieser Woche allerdings nicht. Erst zu Beginn der neuen Eiszeit im September soll das Ereignis würdig begangen werden.

„Am 25. März war der letzte Tag der Eislauf-Saison. Und eigens für diesen Jubiläumstag wollten wir das Eis auf den beiden Laufflächen in der Halle nicht vorhalten. Das wäre viel zu teuer geworden“, bedauert Uwe Kirsch, der Betriebsleiter sowie Pächter von Shop und Gastronomie des Paradice. Kirsch ist seit dem ersten Tag eng mit dieser zu Beginn nicht unumstrittenen Halle verbandelt.

1998 waren zum Paradice-Start auch Inliner mit dabei. (Hans-Henning Hasselberg)

Er kennt alles und jeden und ist der Mann, der in der Eislaufhalle dafür sorgt, dass das Eis „heiß“ bleibt. Als Betreiber des Hockey-Shops Forster, der Gastronomie und vor allem des Schlittschuh-Verleihs sorgt er dafür, dass die Halle entsprechend genutzt werden kann. Das Miteinander der hier insgesamt fünf Eislauf-betreibenden Vereine, einiger Schulen und der privaten Eisläufer will koordiniert sein.

Alternative Halle musste her

Den ersten Kontakt zu Bremen gab es für den gebürtigen Frankfurter schon 1996, als sich die Eislaufhalle in Bremen noch in der Vorplanung befand. Eine Bremer Kommission reiste durch Deutschland, sah sich verschiedene Projekte an, bewertete das Für und Wider der jeweiligen Standorte, um für Bremen eine optimale Lösung zu erreichen.

Denn inzwischen war die Eislaufarena der Messe Bremen auf der Bürgerweide nach nur knapp zehnjährigem Bestehen schon wieder abgerissen worden, um Kapazitäten für die Erweiterung der Messe Bremen zu bekommen. Eine alternative Halle musste also unbedingt her. Auch in Frankfurt sah sich die Bremer Delegation damals um.

Und dort knüpfte sie Kontakte zu Uwe Kirsch, dessen Eltern in der Frankfurter Eislaufhalle einen Schlittschuh-Verleih betrieben. Schnell kam man sich näher. Kirsch war der Mann, der genau dem Profil entsprach, für die Eislaufhalle entsprechend zuständig zu sein. „Ich habe es trotz der Bedenken damals nie bereut, nach Bremen gegangen zu sein. Heute fühle ich mich hier wohl, meine Arbeit macht mir Spaß, was will man mehr“, sagt Kirsch. Der natürlich aber gerne mehr möchte.

So findet er es nicht ganz so „prickelnd“, dass die beiden Hallenflächen – jeweils 60 mal 30 Meter – in den Sommermonaten so gut wie nicht genutzt werden. Sicherlich, es findet regelmäßig Rollsport statt. „Aber man könnte die Hallen noch besser auslasten. Für Konzerte, für Partys, für den Schulsport, für Rollhockey-Turniere und so weiter“, sagt Kirsch.

Aber dem stehen die Gegebenheiten im Weg. Da die Hallen nicht klimatisiert werden können, wird es im Sommer unter dem Hallendach unerträglich warm. Zudem ist die große Bremer Inliner-Gemeinde offenbar lieber auf den gut ausgebauten Umland-Wegen im Blockland und umzu auf ihren Rollen unterwegs.

Und die Anwohner „bedanken“ sich, wenn Party- oder Veranstaltungs-Lärm nach 23 Uhr noch nach draußen tönt. „Da können wir doch nicht einfach die Musik leiser drehen, wenn die Stimmung gerade auf dem Höhepunkt ist“, bedauert Kirsch, „aber wir müssen dann als Stimmungstöter auftreten. Auch wenn es schwerfällt“.

Schulklasse, Eisdiscos und andere Gruppen

Im Winter sieht es natürlich anders aus. Da herrscht ständig Betrieb zwischen 9 und 22 Uhr abends, manchmal auch länger. Vor allem dann, wenn die Eishockeycracks der Bremer Weserstars (vormals Bremer EC) ihre Punktspiele austragen. Beim letzten Auftreten des Teams im Regionalliga-Finale waren es über 900 Besucher, die sich auf der proppenvollen Tribüne dicht an dicht drängten.

Während der „Eiszeit“ gibt es natürlich ständig das öffentliche Eislaufen, nur so zum Spaß für die ganze Familie in Halle 1. Pro Saison pilgern rund 130.000 Menschen zur Halle. Erwachsene, Kinder sowie Familienkarten machen dabei einen Anteil von 65 Prozent aus. Der Rest verteilt sich auf Schulklassen, Eisdiscos und andere Gruppen.

Während der „Eiszeit“ gibt es natürlich ständig das öffentliche Eislaufen, nur so zum Spaß für die ganze Familie in Halle 1. (Hans-Henning Hasselberg)

Sonntags bieten die Weserstars beim Familientag ab 13 Uhr Anleitungen zum Eislaufen (im Winter) und Inlinefahren (ab Mai bis September), wobei besonderer Wert auf die Sicherheit und die richtige Ausstattung gelegt wird. Welche Vereine was und wann anbieten, ist jederzeit im Internet unter www.paradice.de abrufbar.

Keine Hinweisschilder in der Stadt

Betrieben wird die Eislaufhalle Paradice als Einrichtung unter dem Dach der stadteigenen Gesellschaft Bremer Bäder GmbH. Auf dem Gelände des Westbades hat die Eissporthalle zudem eine wichtige Zusatzfunktion übernommen. Denn mit der Wärme, die die Eismaschine beim Eisbereiten der etwa 54.000 Liter Wasser in den rund 21 Kilometer langen Kühlrohren auf dem Hallenboden erzeugt, wird eines der Außenbecken des Bades auch im Winter bis auf 27 Grad erwärmt.

Der Kostenrahmen wurde damals auf rund acht Millionen D-Mark beziffert. Durch verschiedene Umbaumaßnahmen wurden es schließlich zehn Millionen. „Nach heutigen Maßstäben ein echtes Schnäppchen“, befindet Uwe Kirsch. „Für den Preis bekommt man heute kaum noch ein neues Hallen-Dach.“

Er wünscht sich eine bessere Darstellung des Paradice im Bremer Stadtbild, dessen Name auf einen Findungs-Wettbewerb der Bremer Schulen zurückgeht. „Nirgendwo in der Stadt findet man auch nur ein einziges Hinweisschild auf das „Paradice“. Wer von auswärts anreist, muss sich durchfragen“, sagt Kirsch.