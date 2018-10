Der Baumpark in Thedinghausen kann mithilfe von gebuchten Führungen erlebt werden – oder auf eigene Faust. (Björn Hake)

Doch auch dann, sogar im tiefen Winter, bietet sich das artenreiche Arboretum neben dem 1620 erbauten Renaissanceschloss Erbhof als kleine Flucht aus dem Alltag an. Verschlungene Wanderwege, ein Fitnessparcours für Senioren und ein idyllisch gelegener Platz, auf dem der Nachwuchs seiner Fantasie an knorrigen Geräten freien Lauf lassen kann, laden zum Verweilen ein. Auf zwei Boule-Bahnen erproben meist ältere Semester regelmäßig Geschick und Ausdauer.

Schon Goethe hatte die Notwendigkeit nachhaltigen Wirkens erkannt: „Pflanz einen Baum, kannst du auch nicht erahnen, wer einst in seinem Schatten tanzt. Bedenke, Mensch, es haben deine Ahnen, eh‘ sie dich kannten, auch für dich gepflanzt.“ Diese Zeilen und die Liebe zur Heimat und Natur hatten in Alt-Samtgemeindebürgermeister Hans Schröder seinerzeit den Wusch entstehen lassen, etwas Bleibendes zu schaffen, eine grüne Oase, die mittlerweile an Artenreichtum und Vielfalt ihresgleichen sucht.

Seine Baumschule, 1956 gegründet und 1996 an die drei Söhne übergeben, legte mit der Spende der Familie 2005 den Grundstein für einen Park, in dem auf elf Hektar Fläche 450 Arten und Sorten in 71 Gattungen gedeihen. 2013 gründete er eine gemeinnützige Stiftung, die sich seitdem um Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der sehenswerten Anlage kümmert.

„Jedes Gewächs wurde bewusst so gepflanzt, dass es sich frei entfalten kann und auch im ausgewachsenen Zustand als Solitär für sich steht“, erklärte Schröder die Umsetzung seiner Vision. Die Anpflanzung erfolgte in Gruppen, nach Gattungen geordnet. Die wiederum können aus einer Vielzahl von Bäumen bestehen, den Arten. So finde man zum Beispiel in der Ahorngattung neben Spitz-, Berg- und Feldahorn auch amerikanische und asiatische Verwandte.

Die Gattungen wiederum würden in Familien zusammengefasst, erläutert Hans Schröder die Klassifikation, die der Biologe Carl von Linné in seinem 1735 erschienenen Werk „Systema Naturae“ veröffentlicht hat. Je nach Jahreszeit können auf dem weitläufigen Areal nahe dem renaturierten Flüsschen Eyter Wildtiere, Vögel und Insekten beobachtet werden, und im nah gelegenen Heimathaus lädt Hausrat aus Urgroßmutters Zeiten zur Besichtigung ein. Wer möchte, nimmt an Führungen teil, deren Termine im Internet zu finden sind.

Ausspannen im Restaurant "Romance"

Ebenfalls im Netz veröffentlicht werden die Ankündigungen zu Lesungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen, die in regelmäßiger Abfolge im benachbarten Schloss Erbhof stattfinden. Der Bremer Erzbischof Johann Friedrich von Holstein-Gottorf ließ den Renaissancebau vor fast 400 Jahren für seine Geliebte errichten. Deren früher und tragischer Tod beendete die Liebesgeschichte, bevor das Paar Besitz von dem herrschaftlichen Gemäuer nehmen konnte. Umfassende Renovierungsarbeiten vor einigen Jahren lassen das Kleinod, in dem auch Hochzeiten stattfinden, nun wieder im ursprünglichen Glanz erstrahlen.

Wer des Laufens müde ist, kann im Restaurant „Romance“ ausspannen, bevor er sich rechts ab in Richtung Achim bewegt. Auf dem Weg in das „Fährhaus am Streek“ befindet sich im Örtchen Werder eine Straußenfarm, die dem Gast allerlei zu bieten hat. „Unser Farmladen ist ganzjährig geöffnet“, informierte Inhaberin Iris Haake und pries das Fleisch und veredelte Spezialitäten der weltgrößten lebenden Laufvögel als besonders gesunde Delikatesse an. Besichtigungen und Führungen für Gruppen ab zehn Personen finden zwischen Mai und Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat statt (15 und 16.30 Uhr). Darüber hinaus verfügt das Gebäude-Ensemble über ein Café und liebevoll eingerichtete Gästezimmer.

Kaum zu übersehen ist am rechten Straßenrand der Hinweis auf das Fährhaus, der einen Kilometer weiter auf das mit einer langen Tradition verbundene Restaurant hinweist. Am Deich entlang schlängelt sich der Weg durch sattes Grün an künstlichen Seen vorbei, die durch Sandabbau entstanden sind.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden im Fährhaus Durst gelöscht und Hunger gestillt. Bevor die Eheleute Meinhard 1977 das Gasthaus übernahmen, gehörte der alte Bau den Landwirten in der Nachbarschaft. „Die ersten Gäste der Wirtschaft an der Weser waren Melkerinnen, die vor 100 Jahren tagein, tagaus und bei jedem Wetter mit ihren Booten übersetzten, um die Kühe auf den sogenannten Höfnerweiden zu versorgen“, gewährte Corinna Peters Einblick in die frühe Geschichte des Hauses, dessen Bewirtschaftung sie 2016 von den Eltern übernommen hatte. „Die Frauen hatten ihr Brot dabei und ließen sich lediglich Getränke reichen, bevor sie mit gefüllten Milchkannen wieder ans entgegengesetzte Ufer ruderten.“

Eine Schippe drauf legen

Zur Geschichte des Fährhauses fällt der Pächterin noch mehr ein. So berichtete sie davon, dass die damaligen Wirtsleute im Obergeschoss des Hauses kostenfrei wohnen durften. Im Gegenzug hatten sie die Weidezäune zu kontrollieren und instand zu halten und sich um das Milchvieh zu kümmern. „Das alljährliche Schlachtfest, bei dem vier Schweine zu Wurst, Räucherspeck und Kotelett verarbeitet wurden, zählte im Übrigen zu den Höhepunkten auf dem einsam gelegenen Anwesen“. Nachdem das Verfüttern von Essensresten an das Borstenvieh behördlich untersagt worden war, lohnte sich die Mast aber später nicht mehr.

Nur kurz wähnte die Freude über die neue Aufgabe, die die 44-Jährige und ihr Ehemann Jens in Angriff genommen hatten. Ein Brand aus nach wie vor ungeklärter Ursache vernichtete im Spätsommer 2016 das Wirtschaftsgebäude und die angrenzende Remise. Nach Abschluss der Untersuchungen zögerte das Paar jedoch nicht lange; verkohlte Balken wurden fortgeschafft und der Wiederaufbau in Angriff genommen.

Und eine Schippe drauflegen ließen die Wirtsleute, errichteten eine großzügige Terrasse mit Strandkörben und lauschigen Sitzecken. Einen Steinwurf entfernt befindet sich ein Badestrand an der Weser, zu dem das Wirtshaus seinen Gästen und den Nutzern des benachbarten Campingplatzes den Zutritt gewährt. Im jüngsten Sommer hatten sie den Privatweg, der zum Strand führt, mit einem Zahlenschloss abgesperrt, weil Badegäste stets den Fährhaus-Parkplatz belegt und den Weg vermüllt hatten.

Hat sich das äußere Bild auch verändert, bleibt es bei den Speisen beim seit Langen bewährten Konzept. Zu knusprigen Bratkartoffeln gesellen sich Hering und Kalb oder aber auch nur zwei Spiegeleier. Zur Herbstzeit indes kommt Wild aus der Region auf den Tisch, beim zweimal stattfindenden Hubertusmahl von zünftigen Waldhornklängen umrahmt.

Zur Sache

Führungen durch den Baumpark

Wer den Baumpark zu Thedinghausen nicht auf eigene Faust erkunden möchte und sich für Standortansprüche, natürliche Verbreitung, Nutzung der Hölzer sowie Blütenvielfalt interessiert, kann an einer der Führungen teilnehmen. Unter dem Motto „Bunter Herbst im Baumpark“ findet eine öffentliche Tour am Mittwoch, 7. November, in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr statt. Erwachsene Teilnehmer zahlen vier Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Gruppen mit bis zu 25 Menschen können unter der Telefonnummer 0 42 04 / 88 22 Termine etwa für einen „poetischen Spaziergang“ oder eine kombinierte Schloss- und Baumparkführung sowie eine spezielle Kinderführung vereinbart werden.