Eine Umarmung für Moderator Axel Brüggemann: Bremens ehemaliger Bürgermeister Henning Scherf machte beim WESER-Strand-Talk seinem Ruf als "Knuddler" alle Ehre. (Christina Kuhaupt)

Er war voll und ganz in seinem Element. Henning Scherf präsentierte sich so, wie ihn viele als Bürgermeister von Bremen in Erinnerung haben. Bevor die Aufzeichnung des WESER-Strands begann, herzte und umarmte er sämtliche Gäste im Café Sand. Der 79-Jährige begegnete seinen Mitmenschen so, wie er es immer getan hat, als er noch in Amt und Würden locker-flockig auf dem Fahrrad durch seine Hansestadt fuhr und den engen Kontakt zu den Menschen suchte.

Viele fühlten sich in die Jahre zwischen 1995 bis 2005 zurückversetzt. Das Herzliche, das Charmante scheint Scherf im Blut zu liegen. Stets mit der Warnung seiner Frau Luise im Hinterkopf: "Werde nicht übergriffig", habe sie ihm immer als Regel mit auf den Weg gegeben, erklärte er mit einem Schmunzeln im Gespräch mit Moderator Axel Brüggemann. Gerade deshalb zeigte er auch gerne noch einmal mit überdimensionalen, aufblasbaren Händen, wie das Knuddeln à la Scherf richtig funktioniert. Klar, dass er alle Lacher, aber auch alle Sympathiepunkte auf seiner Seite wusste.

Doch es ging nicht nur um seine Art, das Amt des Bürgermeisters auszufüllen. Er gab auch Einblicke, wie sich ein SPDler fühlte, als er die Demontage von Martin Schulz im Bundestagswahlkampf 2017 miterleben musste. "Ich konnte nicht einmal mehr die Nachrichten ertragen", gestand er. Beim Blick auf den Bremer Bürgerschaftswahlkampf im kommenden Jahr gab sich der Politiker optimistischer. Obwohl die Umfragen derzeit deutlich niedrigere Werte vorhersagen, sah Henning Scherf die SPD in seiner eigenen Prognose bei 32 Prozent.